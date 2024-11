I creditori contestano in tribunale l’offerta del fondo speculativo per Citgo Petroleum

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Di recente, i creditori della Citgo Petroleum hanno espresso notevoli preoccupazioni in merito a una proposta di accordo giudiziario con il fondo speculativo statunitense Elliott Investment Management.

Questo accordo mira a trasferire il controllo della raffineria di petrolio dal Venezuela al fondo speculativo, ma è stato criticato perché avrebbe potenzialmente vincolato l’azienda a un’offerta bassa.

I creditori sostengono che i termini di questo accordo potrebbero minacciare la stabilità finanziaria di Citgo e potrebbero non soddisfare i requisiti della legge del Delaware.

L’offerta di Amber Energy è stata etichettata come non fattibile

Secondo Reuters, i creditori stanno esprimendo una forte opposizione alla sussidiaria di Elliott, Amber Energy, sostenendo che la sua offerta non è economicamente sostenibile.

Stanno spingendo per ottenere il ricavato in denaro da un’asta giudiziaria per aiutare a coprire i default del debito e le questioni relative agli stanziamenti del Venezuela.

I creditori vogliono che il tribunale riesamini l’accordo e insista su un processo d’asta trasparente, che rispetti gli standard legali.

Crescono le preoccupazioni per il favoritismo nel processo di asta per Amber di Elliott

Mentre le critiche si intensificano, sono emerse domande in merito al contratto di vendita proposto dall’ufficiale giudiziario che ha gestito l’asta.

I creditori sostengono che l’accordo avvantaggia in modo sproporzionato Amber di Elliott e potrebbe violare le regole consolidate del tribunale per la vendita.

Il processo d’asta è sotto esame per verificare se possa non riuscire a mantenere un clima di offerte eque e competitive.

Chiede una maggiore valutazione e trasparenza

Alla luce della controversa offerta di Amber Energy, i creditori chiedono una rivalutazione approfondita dell’accordo proposto.

Sottolineano l’importanza di una maggiore trasparenza e di un rigoroso rispetto degli standard legali nella vendita di Citgo Petroleum.

Il giudice presidente ha incaricato l’ufficiale di tribunale di raccogliere i pareri dei creditori per comprendere meglio il loro punto di vista sull’offerta.

Crystallex punta a mettere all’asta il processo

Crystallex, la società che ha avviato la causa contro la società madre di Citgo, PDV Holding, ha criticato il processo di asta, sostenendo che si è discostato dal percorso previsto.

Il coinvolgimento di diverse parti interessate e il complesso panorama legale che circonda l’accordo proposto hanno suscitato allarme in merito alla futura proprietà di Citgo Petroleum.

In sintesi, l’attuale dibattito sull’accordo giudiziario con Elliott Investment Management evidenzia la complessità delle transazioni finanziarie nel settore energetico.

Mentre le varie parti interessate continuano a esprimere opinioni divergenti sull’accordo, la richiesta di trasparenza, correttezza e rispetto delle norme legali è più urgente che mai per affrontare le sfide legate alla proprietà che Citgo Petroleum si trova ad affrontare.

Gli stakeholder chiedono la riapertura della data room per migliorare le prospettive di offerta

Aziende chiave come It, ConocoPhillips e Gold Reserve stanno spingendo per la riapertura della data room finanziaria di Citgo e le loro richieste stanno ottenendo consensi.

Sia It che ConocoPhillips, che hanno interessi significativi nella controversia in corso, vogliono avere rapido accesso alle informazioni finanziarie di Citgo per garantire parità di condizioni a tutti i potenziali offerenti.

Nel frattempo, Gold Reserve, un’azienda mineraria con un credito significativo nei confronti del Venezuela, ha dichiarato di essere pronta a presentare una proposta più competitiva dopo aver esaminato i dati di Citgo, sottolineando l’importanza della trasparenza nel processo di offerta.

Alla luce della richiesta di riaprire la data room, l’ufficiale giudiziario Robert Pincus suggerisce di posticipare l’accesso al 9 dicembre. Ha proposto una nuova tempistica di vendita, che consenta una decisione finale entro fine gennaio.

Pincus vuole limitare la divulgazione delle informazioni finanziarie di Amber e propone di stabilire una penale di recesso nel caso in cui si presenti un’offerta migliore.

Nonostante i continui disaccordi con i creditori sulla procedura di vendita e sull’accordo Elliott, Pincus intende condividere le sue raccomandazioni in una prossima udienza in tribunale per affrontare le questioni sollevate dalle parti interessate.