I prezzi del petrolio greggio salgono dell’1% ma il sentiment ribassista domina il mercato

I prezzi del petrolio greggio sono aumentati di oltre l’1% lunedì, dopo essere scesi del 7% la scorsa settimana, poiché il mercato si è concentrato sulle preoccupazioni relative alla domanda.

La scorsa settimana, i prezzi del petrolio sono crollati bruscamente a causa delle preoccupazioni sulla domanda da parte della Cina e dell’attenuarsi dei timori di possibili interruzioni dell’approvvigionamento in Medio Oriente.

Al momento in cui scriviamo, il prezzo del petrolio greggio West Texas Intermediate sul New York Mercantile Exchange era di 69,69 dollari al barile, in aumento dell’1,5% rispetto alla chiusura precedente.

Il prezzo del petrolio greggio Brent sull’Intercontinental Exchange era di 73,91 dollari al barile, in aumento dell’1,2%.

Dopo il forte calo dei prezzi della scorsa settimana, i commercianti hanno fatto ricorso agli acquisti a prezzi scontati.

I premi geopolitici sui prezzi del petrolio diminuiscono

Il premio di rischio sui prezzi del petrolio dovuto al conflitto in corso in Medio Oriente si è ridotto notevolmente nell’ultima settimana.

Dopo l’attacco dell’Iran a Israele del 1° ottobre, i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 10%. Il petrolio Brent ha superato gli 80 dollari al barile per la prima volta da agosto.

Poiché il Medio Oriente detiene oltre la metà delle riserve mondiali di petrolio, le crescenti tensioni minacciano l’approvvigionamento dalla regione.

Tuttavia, il premio di rischio sui prezzi del petrolio si è ridotto in seguito, poiché alcune indiscrezioni sostenevano che Israele avrebbe potuto evitare di colpire gli impianti petroliferi iraniani nella sua risposta agli attacchi del 1° ottobre.

“Sebbene permangano preoccupazioni circa potenziali interruzioni dell’approvvigionamento a causa del conflitto in corso tra Israele e Hezbollah, la minaccia immediata di significative limitazioni dell’approvvigionamento sembra essere diminuita per ora”, ha affermato James Hyerczyk, autore di Fxempire.com, in un rapporto.

Il mercato si concentra sulla produzione dell’OPEC

Carsten Fritsch, analista delle materie prime presso Commerzbank AG, ha affermato in un rapporto:

A meno che non si verifichino sviluppi che portino a una rivalutazione, è probabile che il mercato del petrolio si concentrerà maggiormente sui fondamentali più deboli e sull’imminente eccesso di offerta l’anno prossimo.

Gli esperti ritengono che il mercato del petrolio si concentrerà sulla produzione dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dei suoi alleati, poiché il cartello dovrebbe aumentare la produzione a partire da dicembre.

“Il mercato attende ora segnali per sapere se questo aumento della produzione si concretizzerà effettivamente o se verrà eventualmente posticipato di nuovo”, ha affermato Fritsch.

Se il cartello andasse avanti con il suo piano di annullare alcuni dei tagli volontari alla produzione a dicembre, i prezzi del petrolio potrebbero scendere ulteriormente.

Tuttavia, un annuncio da parte dell’OPEC e dell’Arabia Saudita di posticipare l’aumento potrebbe sostenere il sentiment rialzista.

Diversi membri dell’alleanza OPEC+ hanno tagliato volontariamente la produzione di petrolio dall’inizio di quest’anno. Ciò equivale a 2,2 milioni di barili di petrolio al giorno.

Gli inventari statunitensi forniscono un certo supporto

Nella settimana conclusasi l’11 ottobre, le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti sono diminuite di 2,2 milioni di barili al giorno, secondo i dati dell’Energy Information Administration.

I dati, pubblicati la scorsa settimana, hanno rappresentato un po’ di sollievo dopo il brusco calo dei prezzi del petrolio.

Tuttavia, il rapporto ha anche mostrato che la produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti è salita a un record di 13,5 milioni di barili al giorno nella settimana conclusasi a ottobre. Gli Stati Uniti sono il più grande produttore di petrolio al mondo.

Tendenza ribassista destinata a continuare

Si prevede che i prezzi del petrolio rimarranno in territorio ribassista, poiché le preoccupazioni relative alla scarsa domanda da parte della Cina potrebbero pesare sul sentiment.

Nel frattempo, sia l’OPEC che l’Agenzia Internazionale per l’Energia hanno ridotto le loro previsioni di crescita della domanda di petrolio nel 2024 e nel 2025.

Hyerczyk di Fxempire.com ha affermato in un rapporto:

Se la tendenza ribassista dovesse continuare, i prezzi potrebbero testare livelli di supporto critici, con obiettivi fino a 63,46 $.

I trader dovrebbero rimanere cauti, tenendo d’occhio gli sviluppi in Medio Oriente e i dati economici degli Stati Uniti, che potrebbero fornire un breve sollievo sui prezzi, anche se una ripresa sostenuta sembra improbabile nel breve termine.