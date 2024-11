Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

L’indice S&P 500 ha offerto rendimenti consistenti negli ultimi dieci anni, ma il panorama degli investimenti sarà radicalmente diverso fino al 2034, avverte David Kostin di Goldman Sachs.

Il responsabile della strategia azionaria statunitense della banca non prevede che l’indice di mercato generale renda più del 3,0% annuo nel prossimo decennio.

A titolo di paragone, tra il 2013 e il 2023 ha avuto un rendimento medio di circa il 13%.

Kostin ha citato valutazioni iniziali irragionevoli e un’insolita concentrazione come giustificazione della sua visione accomodante a lungo termine.

L’indice S&P 500 è attualmente in rialzo di quasi il 25% rispetto all’inizio dell’anno, ma gran parte di questo guadagno è attribuito solo ai “Magnifici Sette”.

Kostin prevede che l’S&P 500 avrà una performance inferiore alle obbligazioni

Gli investitori rimangono molto rialzisti sull’S&P 500 poiché l’inflazione sta tornando all’obiettivo del 2,0%, l’economia rimane sufficientemente solida e la Federal Reserve prevede di tagliare ulteriormente i tassi di interesse a novembre.

Ma aziende come Google e Nvidia possono aiutare l’indice di riferimento a salire ulteriormente per un periodo prolungato, come sostiene David Kostin.

“Le nostre analisi storiche dimostrano che è estremamente difficile per qualsiasi azienda mantenere elevati livelli di crescita delle vendite e margini di profitto per periodi di tempo prolungati”, ha dichiarato ai clienti in una recente nota di ricerca.

Storicamente, l’S&P 500 batte facilmente le obbligazioni in termini di rendimenti annuali. Ma il responsabile della strategia azionaria statunitense della banca ora vede una probabilità del 72% che in realtà sottoperformi il Treasury decennale nei prossimi dieci anni.

Anche il nostro esperto di mercato Crispus Nyaga prevede che l’indice SPX ipercomprato invertirà la rotta nei prossimi mesi.

Per quale altro motivo Goldman Sachs sarebbe accomodante nei confronti dell’indice S&P 500?

David Kostin non ritiene che investire nell’indice S&P 500 sarà sufficiente a garantire rendimenti soddisfacenti per i prossimi dieci anni, anche a causa delle elevate valutazioni iniziali.

L’attuale elevato livello delle valutazioni azionarie è una delle ragioni principali per cui le nostre previsioni di rendimento a 10 anni si collocano nella fascia più bassa della distribuzione storica.

Goldman Sachs utilizza il CAPE, ovvero il rapporto prezzo/utile corretto per il ciclo, per la valutazione e mantiene un atteggiamento accomodante, poiché una valutazione iniziale più elevata comporta solitamente rendimenti futuri inferiori.

Con un valore pari a 38 volte, tale parametro si colloca attualmente nel 97 ° percentile.

Nello scenario peggiore, Kostin prevede addirittura un rendimento annuo negativo dell’indice di mercato complessivo dell’1,0%.

Tuttavia, non è il solo ad aspettarsi rendimenti inferiori alla media dall’indice S&P 500 nel prossimo decennio.

Anche JPMorgan ha citato l’elevata valutazione e l’enorme spesa fiscale in una recente nota di ricerca, prevedendo un rendimento annuo di circa il 6,0% rispetto all’indice di riferimento per i prossimi dieci anni.

Anche un’inflazione persistente potrebbe ridurre i multipli, ha aggiunto la società di investimento.