Il fondatore di Litecoin (LTC) è ottimista sull’approvazione dell’ETF spot

La scorsa settimana, Litecoin ha ricevuto una spinta importante quando la piattaforma di gestione patrimoniale Canary Capital ha presentato domanda di quotazione per un fondo negoziato in borsa spot Litecoin.

Ora il fondatore di Litecoin Charlie Lee afferma di credere che la Securities and Exchange Commission statunitense darà il via libera allo spot Litecoin ETF. Lee ha condiviso la sua ultima visione ottimistica della criptovaluta LTC in commenti a Fox Business.

“Sono emozionato di vedere la presentazione dell’ETF Litecoin da parte di Canary Capital. Stiamo sicuramente assistendo a una forte domanda istituzionale per Litecoin.

Ciò è chiaro dalla crescita giornaliera del Grayscale Litecoin Trust con un prezzo che è più del doppio del NAV. Dato che Litecoin è una commodity molto simile a Bitcoin, spero di vedere l’ETF Litecoin approvato molto presto”, ha affermato il fondatore di Litecoin.

La giornalista della Fox Business Eleanor Terrett ha condiviso le osservazioni di Lee tramite un post su X il 21 ottobre.

ETF Litecoin di Canary Capital

I commenti di Charlie Lee giungono pochi giorni dopo che Canary Capital Group, fondata dall’ex co-fondatore di Valkyrie Steven McClurg,ha presentato il suo Modulo S-1 per Canary Litecoin ETF il 15 ottobre. Si tratta del primo deposito del genere per un ETF LTC.

In precedenza, Canary aveva depositato una richiesta per un ETF agganciato a XRP. Ciò significa che ci sono diverse richieste che mirano all’approvazione per ETF spot per tre monete principali.

La SEC ha approvato solo gli ETF spot sulle criptovalute Bitcoin ed Ethereum.

Tuttavia, esistono applicazioni per XRP e Solana; l’ultima applicazione per LTC di Canary Capital è quella per una criptovaluta diversa.

Prima delle approvazioni di gennaio, che hanno visto l’immissione sul mercato di 11 ETF spot BTC negli Stati Uniti, l’autorità di regolamentazione aveva bloccato il processo e respinto diverse domande.

Ciononostante, sono state aperte le approvazioni per gli ETF spot di Ethereum, lanciati sui mercati a luglio, in seguito al via libera della SEC a maggio.

Tuttavia, sebbene la comunità sia ottimista circa un possibile approvazione per altri ETF, gli esperti affermano che è improbabile che ciò avvenga a breve, data la gestione di tali richieste da parte della SEC.

Un cambio di amministrazione in vista delle elezioni americane di novembre, se vincerà Donald Trump, probabilmente presenterà un approccio normativo diverso e aumenterà le possibilità di approvazioni rapide.

Prospettive del prezzo di Litecoin

Il prezzo di Litecoin è balzato la scorsa settimana quando la notizia della presentazione dell’ETF ha raggiunto il mercato. Dopo essere stato scambiato vicino a $ 66, LTC ha spinto oltre $ 72. La spinta al rialzo è continuata mentre il prezzo di Bitcoin ha guidato il mercato verso l’alto nel weekend, con Litecoin che ha raggiunto massimi vicino a $ 76 il 20 ottobre.

Santiment ha spiegato cos’altro ha spinto il prezzo di Litcoin verso l’alto la scorsa settimana: le transazioni on-chain e l’interesse dei consumatori al dettaglio.

L’ultimo calo del mercato ha portato l’altcoin a scambiare vicino ai 71$, in calo del 4,7% nelle ultime 24 ore al momento in cui scriviamo.

Lee ha scioccato il mondo delle criptovalute quando ha rivelato di aver venduto tutti i suoi Litecoin nel dicembre 2017.

All’epoca, il prezzo di Litecoin era salito a massimi superiori a $ 360 nel mezzo del mercato rialzista. Il valore attuale della moneta è circa l’82% in meno rispetto al massimo storico superiore a $ 410 raggiunto a maggio 2021.