Il leader del DPP giapponese promette tagli alle tasse sulle criptovalute e riforme normative prima delle elezioni

Il leader del Partito Democratico per il Popolo (DPP) giapponese, Yuichiro Tamaki, si è impegnato a riformare la tassazione delle criptovalute nel Paese se eletto.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

La sua proposta, annunciata domenica tramite un tweet, mira a passare dal trattamento delle attività digitali come reddito diverso a un’aliquota fiscale fissa del 20%.

Advertisement

Il piano prevede anche l’eliminazione delle tasse sulle transazioni che comportano lo scambio di una criptovaluta con un’altra.

Questa riforma potrebbe avere implicazioni significative per l’ecosistema Web3 giapponese, posizionando potenzialmente il Paese come polo per le risorse digitali e l’innovazione.

In che modo le modifiche fiscali in Giappone influenzeranno l’economia dei token?

Copy link to section

La proposta di Tamaki, intitolata “Supporto all’economia dei token tramite criptovalute”, mira a fornire un quadro normativo chiaro per le risorse digitali in Giappone.

Il suo obiettivo è promuovere la crescita di un’economia che sfrutta Web3 e NFT.

La politica del DPP include l’aumento del leverage ratio da 2x a 10x e l’introduzione di exchange-traded fund (ETF) di criptovaluta nel mercato giapponese. Le misure proposte potrebbero attrarre investitori e aziende in Giappone, in particolare coloro che cercano un regime fiscale più favorevole per il trading di asset digitali.

Non è la prima volta che Tamaki spinge per cambiamenti nelle leggi fiscali sulle criptovalute in Giappone. L’anno scorso, ha sostenuto che il Giappone aveva bisogno di “promuovere Web3” e la “token economy” adottando una struttura fiscale a tasso fisso per gli asset digitali.

Ha sottolineato la necessità di agire rapidamente per “impedire la fuga di risorse umane e imprese all’estero”.

La costante attività di Tamaki suggerisce una visione a lungo termine per la creazione di un ambiente più competitivo per le risorse digitali in Giappone, in linea con le tendenze globali verso la regolamentazione delle criptovalute.

Gli ETF crittografici rimodelleranno il mercato degli investimenti giapponese?

Copy link to section

L’introduzione degli ETF crittografici è un aspetto fondamentale dell’impegno del DPP, che potrebbe offrire agli investitori giapponesi nuove possibilità per diversificare i propri portafogli.

Offrendo un accesso regolamentato alle risorse digitali, gli ETF proposti potrebbero contribuire a integrare le criptovalute nell’ecosistema finanziario tradizionale del Giappone.

Questo cambiamento potrebbe incoraggiare gli investitori al dettaglio e istituzionali a esplorare le opportunità nel settore Web3, rivitalizzando potenzialmente lo status del Giappone come polo di innovazione finanziaria.

Il DPP non è il solo a chiedere riforme fiscali sulle criptovalute. Anche il partito Liberal Democratic Party (LDP) al governo ha mostrato interesse nel ridurre le barriere fiscali su Web3.

Il PLD ha istituito una task force politica sugli NFT, nota come “NFT Policy Review Project Team”, con l’obiettivo di fare del Giappone un leader nell’era del Web3.

L’anno scorso, un parlamentare del PLD ha pubblicato un libro bianco in cui sottolineava la necessità del Giappone di “guidare l’innovazione nell’era del Web 3.0”.

Il documento sottolinea l’importanza di posizionare il settore NFT come nuovo motore di crescita per l’economia giapponese.

La visione economica più ampia di Tamaki include la conversione dello yen in una valuta elettronica e la promozione dell’emissione di una valuta locale digitale o di una valuta digitale della banca centrale (CBDC).

Ciò è in linea con le tendenze globali in cui diversi paesi stanno esplorando o lanciando versioni digitali delle loro valute.

Una CBDC potrebbe garantire maggiore efficienza nelle transazioni e portare maggiore trasparenza al sistema finanziario giapponese, posizionando potenzialmente il Paese all’avanguardia nell’adozione della valuta digitale nella regione Asia-Pacifico.