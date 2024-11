Le azioni IONQ sono una scelta migliore di Microsoft per l’esposizione al calcolo quantistico?

L’informatica quantistica è stata al centro dei dibattiti finanziari di quest’anno, soprattutto tra gli investitori alla ricerca della prossima grande novità dopo l’intelligenza artificiale.

Tra i due nomi che offrono un’ampia esposizione al calcolo quantistico, che molti ritengono potrebbe rivoluzionare il mondo così come lo conosciamo e fungere da catalizzatore a lungo termine per il mercato azionario nei prossimi anni, ci sono Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) e IONQ Inc (NYSE: IONQ).

Mentre MSFT è sicuramente leader in termini di stabilità, c’è una ragione per scegliere le azioni IONQ rispetto a Microsoft per l’esposizione al quantum computing, in particolare se si ha la giusta propensione al rischio. Esploriamo perché.

Azioni IONQ vs MSFT: qual è la scelta migliore?

L’informatica quantistica è uno dei miliardi di progetti su cui Microsoft è attualmente impegnata.

Quindi, il colosso della tecnologia non rivela la percentuale di fatturato che genera dall’informatica quantistica.

IONQ, d’altro canto, è un pure-play che offre un’esposizione diretta al quantum computing. A settembre, ha superato il 99,9% di fedeltà gate a due qubit sulla sua piattaforma di sviluppo bario di nuova generazione.

MSFT ha un vantaggio rispetto a questa società quotata a New York, poiché attualmente paga un rendimento da dividendi dello 0,80%.

Ma le azioni IONQ sono più che raddoppiate negli ultimi tre mesi, il che indica che si trova in una fase esplosiva al momento della scrittura.

Microsoft, d’altro canto, è un investimento relativamente tranquillo che promette ritorni sani, anche se non veementi, nel lungo termine.

Wall Street prevede attualmente un rialzo del prezzo delle azioni MSFT a 497 dollari in media, il che suggerisce un potenziale guadagno di un altro 20% da qui in poi.

IONQ ha più che raddoppiato i suoi ricavi nel secondo trimestre fiscale

Attualmente IONQ non è un nome redditizio, il che potrebbe indurre gli investitori a diffidare di una posizione considerevole al suo interno.

Ma i suoi ricavi stanno sicuramente crescendo a un ritmo accelerato.

A fine agosto, la società quotata a New York ha dichiarato vendite per 11,4 milioni di dollari nel suo secondo trimestre finanziario, con un incremento del 106% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Ma cosa ancora più importante, il management dell’azienda prevede che questo slancio continuerà, prevedendo un fatturato di 38 milioni di dollari per quest’anno, ovvero il 73% in più rispetto ai 22 milioni di dollari del 2023.

Gli investitori dovrebbero sentirsi più tranquilli nell’investire in azioni IONQ anche perché la società sta già collaborando con nomi importanti come Oak Ridge National Laboratory e Hyundai.

L’azienda con sede nel Maryland ha addirittura una partnership con Microsoft.

Tutto sommato, investire in IONQ potrebbe essere una scommessa rischiosa, ma potrebbe anche offrire rendimenti interessanti se continuasse a crescere a un ritmo sostenuto.

Non sarebbe quindi una cattiva idea assicurarsi una posizione in IONQ in caso di eventuale calo del prezzo delle sue azioni che potrebbe materializzarsi nelle prossime settimane.