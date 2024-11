Le balene vanno in massa a fare shopping di Notcoin (NOT) mentre il mercato delle altcoin punta a una crescita del 400%

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Notcoin (NOT) sta riscuotendo un enorme interesse da parte di investitori di criptovalute su larga scala. I dati di IntoTheBlock mostrano che le whale hanno accumulato sempre più token basati su Telegram nel mese precedente, amplificando la loro attività la scorsa settimana.

Source – IntoTheBlock

L’altcoin ha riflesso questo ottimismo con prezzi elevati, in crescita rispettivamente del 10% e del 3% nell’ultimo mese e nell’ultima settimana. Il rimbalzo di Notcoin ha rinnovato l’ottimismo per i progetti Telegram, che avevano perso il loro appeal dopo le delusioni di Hamster Kombat.

Inoltre, la ripresa generale del mercato ha rafforzato le speranze degli investitori in massicce riprese, il che spiega l’aumento dell’attività delle whale su asset come Notcoin.

Il mercato delle altcoin si prepara a solidi rally

Lo spazio delle criptovalute mostra tendenze di consolidamento, con la maggior parte dei token digitali che mostrano una volatilità ridotta. Tuttavia, questo potrebbe essere l’inizio della tanto attesa stagione delle altcoin.

Il rinomato analista di criptovalute World of Charts ha rivelato interessanti sviluppi per le altcoin. Ha evidenziato che il grafico della capitalizzazione di mercato delle altcoin ha mostrato un pattern a cuneo discendente, che potrebbe innescare un aumento del 300-400%.

L’impostazione rialzista segnala potenziali aumenti dei prezzi per le criptovalute alternative nelle prossime sessioni.

Il mercato sembra seguire la previsione dell’analista. La capitalizzazione di mercato delle altcoin ha superato il limite superiore del pattern al momento della stampa, confermando imminenti rally per le altcoin.

Una crescita così sbalorditiva significherebbe forti rialzi per le altcoin, e i trend delle balene NON sono tra i token destinati a registrare notevoli rialzi in una stagione altcoin.

NON performance – i rapidi guadagni e il successivo crollo

Notcoin ha preso d’assalto lo spazio delle altcoin dopo aver guadagnato oltre il 2.800% in un mese dal suo debutto commerciale a metà maggio 2024. L’enorme base di utenti, con oltre 35 milioni di individui che hanno partecipato al riscatto NOT subito dopo il suo lancio, ha catalizzato la notevole crescita.

Tali sentimenti hanno spinto la capitalizzazione di mercato del token a $ 2,56 miliardi prima che emergessero gli orsi. La metrica è di $ 828.461.562,54, riflettendo cali significativi rispetto ai picchi di giugno 2024.

Source – Coinmarketcap

Inoltre, il prezzo di NOT è salito fino a toccare i massimi storici di $ 0,0293 prima di precipitare ai valori di $ 0,0081 al momento della stampa, in calo del 45% rispetto ai massimi storici.

Tuttavia, le prospettive attuali mostrano che il pullback potrebbe assicurare un fondo solido. Il crescente interesse degli investitori whale, l’imminente stagione delle altcoin e l’ultima performance dei prezzi di Notcoin suggeriscono ottimismo degli utenti e imminenti rally.

La moneta ha dato il via alla sua recente impennata dopo aver ritestato il livello di supporto vicino a $0,0069 diverse volte. L’attuale slancio potrebbe spingere i prezzi oltre la resistenza di $0,0106.

Prezzo attuale di Notcoin

Durante questa pubblicazione, il token in-game è stato scambiato a 0,0081 $, dopo un calo dell’1,78% sul suo grafico giornaliero.

Source – Coinmarketcap

Tuttavia, le prospettive di mercato suggeriscono che il calo di NOT potrebbe rappresentare un’opportunità redditizia per gli acquirenti in ribasso.

Notcoin prevede una rapida inversione di tendenza grazie al miglioramento del sentiment generale del mercato.

La ripresa degli acquirenti porterà il prezzo a livelli superiori all’ostacolo di $ 0,0106, ovvero un aumento di oltre il 30% rispetto ai prezzi attuali.

Inoltre, imitare la prevista crescita del mercato delle altcoin del 400% porterebbe i prezzi NOT a massimi apparentemente irraggiungibili di 4,05 $.