Robinhood lancia il trading a margine ad alto rischio nel Regno Unito dopo l’approvazione normativa

Robinhood ha annunciato il lancio del trading a margine nel Regno Unito, consentendo agli investitori di prendere in prestito fondi per amplificare le loro negoziazioni. Questo sviluppo, che segue le discussioni della piattaforma con la Financial Conduct Authority (FCA), consentirà agli utenti del Regno Unito un maggiore accesso a strumenti di investimento avanzati tradizionalmente riservati a un gruppo selezionato di individui con un patrimonio netto elevato.

La nuova opzione di trading a margine consente agli utenti del Regno Unito di sfruttare i propri asset esistenti come garanzia per acquisire titoli aggiuntivi.

A differenza di molte piattaforme del Regno Unito che limitano il trading con margine ai clienti con un patrimonio netto elevato, l’iniziativa di Robinhood mira a democratizzare l’accesso a questa strategia di trading.

Tra i concorrenti che offrono servizi simili ci sono Interactive Brokers, IG e CMC Markets, ma il trading a margine resta relativamente poco comune nel Regno Unito a causa di preoccupazioni normative sui rischi connessi.

L’incursione di Robinhood nel trading a margine segue l’introduzione di un prodotto di prestito titoli a settembre, che consente agli utenti di guadagnare un reddito passivo sui loro titoli azionari. La piattaforma sta promuovendo tassi di interesse “competitivi” per i suoi prestiti a margine, che vanno dal 6,25% per prestiti fino a $ 50.000 al 5,2% per prestiti di $ 50 milioni e oltre.

Jordan Sinclair, presidente di Robinhood UK, ha sottolineato la missione della piattaforma: eliminare le barriere all’ingresso per gli investitori abituali.

“Ci sono così tante barriere all’ingresso”, ha affermato Sinclair in un’intervista alla CNBC.

In definitiva, vogliamo abbattere gli stigmi e le barriere che impediscono l’uso degli strumenti di investimento di base.

Ha aggiunto che per i clienti giusti, il trading a margine può rappresentare un modo efficace per diversificare ed espandere i propri portafogli.

Tuttavia, il trading a margine comporta dei rischi intrinseci, in particolare per gli investitori al dettaglio.

Utilizzando fondi presi in prestito, i trader possono amplificare i propri investimenti; ad esempio, un investimento di 10.000 $ in Tesla potrebbe essere effettuato con soli 1.000 $ in anticipo se si utilizza una leva finanziaria 10x.

Sebbene questa strategia possa generare rendimenti sostanziali in un mercato in crescita, aumenta anche il rischio di perdite significative in caso di calo del valore delle attività.

Robinhood è stata lanciata inizialmente nel Regno Unito lo scorso novembre, ma fino ad ora non è stata in grado di offrire il trading con margine a causa di discussioni normative.

Sinclair ha spiegato che per ottenere la fiducia della FCA è necessario dimostrare la cronologia dei prodotti statunitensi della piattaforma e i criteri di ammissibilità.

Per ridurre al minimo i rischi per gli utenti, Robinhood ha stabilito rigide misure di sicurezza, richiedendo un deposito minimo di 2.000 $ in contanti per il trading con margine e garantendo che i clienti aderiscano volontariamente al servizio.

Sinclair ha rassicurato i potenziali utenti sul fatto che il denaro non investito dei clienti di Robinhood è protetto fino a 2,5 milioni di dollari dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), fornendo un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti che devono orientarsi tra le complessità del trading a margine.

Con questo lancio, Robinhood punta a rendere il trading a margine accessibile a un pubblico più ampio nel Regno Unito, posizionandosi come un attore competitivo nel mercato del trading internazionale.