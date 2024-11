Citi Research alza le previsioni del prezzo dell’oro a 3 mesi al record di $ 2.800 l’oncia

Citi Research ha aumentato le sue previsioni trimestrali sui prezzi dell’oro, citando un mercato del lavoro più debole negli Stati Uniti e maggiori aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.

La banca ha aumentato le sue previsioni trimestrali per l’oro da 2.700 a 2.800 dollari l’oncia in precedenza.

Inoltre, la previsione per i prezzi dell’oro nei prossimi 6-12 mesi era di 3.000 dollari l’oncia, ha affermato la banca.

Per quanto riguarda l’argento, la banca stima i prezzi a 40 dollari l’oncia per il periodo di 6-12 mesi, rispetto ai precedenti 38 dollari l’oncia.

“Notiamo che l’oro e l’argento hanno avuto un andamento estremamente positivo nonostante l’indebolimento della domanda fisica al dettaglio in Cina e l’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti da quando la Fed ha tagliato 50 (punti base) e ha battuto le buste paga il mese scorso”, ha affermato Citi Research, citato da Reuters, in un rapporto.

L’oro si aggira vicino ai massimi storici

Martedì i prezzi dell’oro sono rimasti vicini ai massimi storici, sostenuti dall’ottimismo sul taglio dei tassi e dalle incertezze che circondano le elezioni statunitensi.

Il contratto di dicembre sull’oro sul COMEX è salito a un massimo storico di $ 2.755,40 l’oncia lunedì. Al momento in cui scrivo, il metallo giallo era a $ 2.750,50 l’oncia.

“L’oro è una delle materie prime con le performance migliori di quest’anno, con guadagni di oltre il 30% finora, sostenuti dall’ottimismo sul taglio dei tassi, dai forti acquisti delle banche centrali e dai robusti acquisti asiatici”, ha affermato in una nota Warren Patterson, responsabile della strategia sulle materie prime di ING Group.

“Riteniamo che il quadro macroeconomico combinato con la domanda di beni rifugio nel contesto dell’escalation delle tensioni in Medio Oriente e della guerra in corso in Ucraina porterà l’oro a nuovi massimi”, ha aggiunto Patterson.

Le tensioni geopolitiche aumentano

Nel fine settimana, un drone operato da Hezbollah è esploso vicino alla residenza privata del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ciò ha portato ad aumentare le aspettative che Israele stia pianificando un attacco su larga scala all’Iran.

Il mercato delle materie prime è in bilico dal 1° ottobre, quando l’Iran ha lanciato missili balistici verso Israele.

I rischi geopolitici e la domanda di oro come bene rifugio sono aumentati in modo significativo dopo l’attacco, mentre gli investitori attendevano la risposta di Israele.

Secondo un rapporto della Reuters, di recente Israele ha assassinato i leader di Hezbollah in Libano e di Hamas a Gaza, senza dare segni di voler frenare le sue offensive terrestri e aeree.

Le crescenti tensioni sono di buon auspicio per l’oro, in quanto è considerato un bene rifugio. I trader investono di più in materie prime come l’oro in periodi di difficoltà.

Aspettative di taglio dei tassi negli USA

L’oro tende ad avere buone performance anche quando i tassi di interesse sono più bassi.

Si prevede che la Federal Reserve statunitense taglierà i tassi di interesse di 25 punti base a novembre. Tuttavia, all’inizio del mese le aspettative erano per un taglio di 50 punti base.

Secondo lo strumento Fedwatch del CME, gli operatori prevedono ora l’87% di possibilità che la Federal Reserve statunitense adotti un taglio di 25 punti base a novembre.

Nella riunione di settembre, la Fed ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base, sorprendendo il mercato.

L’inflazione più elevata negli Stati Uniti e la resilienza del mercato del lavoro hanno spinto gli operatori a ridimensionare le aspettative di un taglio dei tassi più consistente a novembre.

Sebbene il taglio dei tassi di novembre sarà probabilmente più contenuto in termini percentuali, qualsiasi tipo di taglio dei tassi rafforza il sentiment, poiché l’oro è un asset non redditizio, a differenza delle obbligazioni.