Elon Musk dona 1 milione di dollari al giorno agli elettori degli stati indecisi: è legale?

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha lanciato un’iniziativa politica attraverso il suo America PAC, assegnando un premio giornaliero di 1 milione di dollari agli elettori registrati negli stati indecisi.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa mossa controversa è vista come l’ultimo tentativo di aiutare l’ex presidente Donald Trump a riprendersi la Casa Bianca nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2024.

Advertisement

Musk, che ha espresso apertamente il suo sostegno a Trump, lo ha annunciato il 20 ottobre tramite X (in precedenza noto come Twitter), la piattaforma di social media di sua proprietà.

La decisione di Musk di introdurre questa lotteria ha aggiunto un ulteriore colpo di scena a quella che si sta già delineando come una delle elezioni più drammatiche e imprevedibili della storia degli Stati Uniti, con Trump che si scontra con la vicepresidente Kamala Harris, la candidata democratica.

L’omaggio ha suscitato reazioni immediate, con i democratici che hanno promesso di prendere in considerazione azioni legali, sollevando dubbi sul fatto che l’iniziativa violi le leggi elettorali federali.

Come funziona il giveaway di Elon Musk?

Copy link to section

L’estrazione a premi America PAC, ideata per premiare ogni giorno un elettore di uno stato indeciso, scelto a caso, con un premio da 1 milione di dollari, durerà fino al giorno delle elezioni del 5 novembre.

Per partecipare, gli individui devono essere elettori registrati e firmare una petizione che promuove la libertà di parola e il diritto di portare armi.

Musk, che ha un seguito enorme sui social media pari a 202 milioni di persone su X, ha utilizzato la sua piattaforma per promuovere attivamente sia la lotteria sia le sue convinzioni politiche.

I suoi post sul concorso hanno ricevuto notevole attenzione, accumulando milioni di visualizzazioni e reazioni.

Ciò che contraddistingue il concorso è il fatto che i partecipanti non sono tenuti a dichiarare la propria appartenenza politica.

Sebbene la promozione sia in linea con la posizione pro-Trump di Musk, i termini non stabiliscono quale candidato i partecipanti debbano sostenere.

Il 17 ottobre, Musk ha anche annunciato un’offerta a tempo limitato in base alla quale i residenti della Pennsylvania (e coloro che li hanno invitati a registrarsi) avrebbero potuto ricevere 100 dollari per aver firmato la petizione, rispetto ai 47 dollari offerti in precedenza.

Questo incentivo in denaro ha alimentato un dibattito sempre più acceso, soprattutto tra gli esperti di diritto elettorale.

La donazione da 1 milione di dollari di Elon Musk è legale?

Copy link to section

La legalità della lotteria di Musk resta una questione irrisolta.

La legge federale proibisce di pagare i cittadini per registrarsi e votare, il che ha fatto sorgere il timore che l’America PAC di Musk possa muoversi su un filo sottile.

Sebbene il concorso in sé premi i partecipanti che firmano una petizione anziché registrarsi esplicitamente per votare, solleva comunque potenziali problemi legali perché la registrazione è un requisito per poter ricevere il premio.

Sean Morales-Doyle, direttore del programma non partigiano Brennan Center’s Voting Rights Program, ha sottolineato in un rapporto di Bloomberg che l’offerta crea un incentivo finanziario legato alla registrazione degli elettori, il che potrebbe essere problematico ai sensi della legge federale. Ha affermato,

Il problema di fondo è che sia la lotteria che la petizione offrono incentivi finanziari per la registrazione.

In che modo il concorso potrebbe violare la legge elettorale?

Copy link to section

La preoccupazione principale del concorso di Musk è la sua natura condizionale, che richiede ai partecipanti di fornire la prova della registrazione come elettori.

Adam Bonin, avvocato specializzato in diritto elettorale con sede a Philadelphia, ha osservato nel rapporto che ciò potrebbe violare le leggi elettorali di alcuni stati.

Ad esempio, la legge della Pennsylvania proibisce espressamente gli incentivi finanziari volti a incoraggiare il voto per un determinato candidato, il che potrebbe complicare gli sforzi di Musk.

Tuttavia, le leggi statali variano e non tutte proibiscono esplicitamente tali azioni.

Anche se la lotteria non viola specifiche leggi statali, la legge federale è chiara sulla questione.

Adav Noti, direttore esecutivo del Campaign Legal Center, ha avvertito che il concorso potrebbe essere soggetto a sanzioni sia civili che penali ai sensi della legge federale.

“È illegale dare soldi a condizione che i destinatari si registrino come elettori”, ha spiegato Noti.

Dato che i termini del concorso a premi di Musk richiedono la registrazione, la legge potrebbe essere soggetta ad applicazione da parte del Dipartimento di Giustizia.

Musk avrebbe potuto trovare una scappatoia?

Copy link to section

Sembra che il team di Musk stia adottando un approccio attentamente strutturato, incentrato sulla firma di una petizione, non sulla registrazione per votare, il che potrebbe rivelarsi fondamentale per eludere problemi legali.

Kate Belinski, partner di Ballard Spahr, ha osservato che la petizione e l’impegno per la libertà di parola promossi da Musk potrebbero essere concepiti per evitare violazioni della legge elettorale, a patto che i pagamenti non siano direttamente collegati al voto o alla registrazione.

Inoltre, il sito web dell’America PAC sottolinea che i vincitori del premio da 1 milione di dollari potrebbero essersi registrati anni prima dell’inizio del concorso, il che suggerisce che i pagamenti non sono pensati come un incentivo alla registrazione.

Come ha spiegato Matthew Haverstick, avvocato esperto in diritto politico presso Kleinbard LLC, “Non è legale offrire denaro per registrarsi per votare. Ma non è questo il caso. È un’offerta a persone che sono registrate per votare, e questo include anche le persone già registrate”.

Il concorso di Musk potrebbe violare la legge sulle lotterie?

Copy link to section

Sebbene le preoccupazioni sulla legge elettorale siano dominanti nella discussione, la competizione di Musk si scontra anche con le normative statali e federali in materia di concorsi a premi.

Andrew Lustigman, avvocato di New York specializzato in diritto delle lotterie, ha osservato che la promozione di Musk non sembra violare queste norme.

Le regole sono chiare: per partecipare a un concorso a premi non è richiesto alcun acquisto o pagamento.

Dal momento che Musk non chiede contributi finanziari ai partecipanti, il suo concorso aggira le problematiche tipiche.

Tuttavia, richiedere ai partecipanti di essere elettori registrati o di invitare altri a registrarsi potrebbe essere visto come una forma di contropartita non monetaria, sebbene Lustigman abbia minimizzato questo rischio.

“Non mi sembra un peso significativo”, ha affermato.

Tuttavia, gli esperti legali avvertono che qualsiasi concorso che offra incentivi finanziari legati al comportamento degli elettori dovrebbe essere gestito con cautela, in quanto potrebbe essere sottoposto a controllo normativo.