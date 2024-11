GM alza le previsioni per la terza volta dopo aver superato le stime del terzo trimestre: cosa determina questo successo?

La General Motors (GM) ha ancora una volta superato le aspettative di Wall Street nel suo rapporto sugli utili del terzo trimestre, dimostrando la solidità delle sue attività in Nord America nonostante le sfide in Cina.

La società ha dichiarato di aver realizzato un utile rettificato di 3,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in aumento rispetto ai 3,2 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Ha registrato un utile per azione (EPS) rettificato di 2,96 dollari, ben al di sopra dei 2,43 dollari previsti, e un fatturato di 48,76 miliardi di dollari, superando le previsioni di 44,59 miliardi di dollari.

La casa automobilistica ha anche aumentato le sue previsioni per il 2024, prevedendo un utile rettificato prima di interessi e imposte (EBIT) per l’intero anno compreso tra 14 e 15 miliardi di dollari, in aumento rispetto al precedente intervallo compreso tra 13 e 15 miliardi di dollari.

Anche il flusso di cassa libero rettificato del settore automobilistico è aumentato tra 12,5 e 13,5 miliardi di dollari.

È la terza volta che GM aumenta le sue previsioni per l’intero anno, dimostrando fiducia nelle sue performance future.

Il direttore finanziario di GM, Paul Jacobson, ha sottolineato la capacità dell’azienda di mantenere prezzi elevati, nonostante altre case automobilistiche abbiano dovuto far fronte al calo della domanda di veicoli più costosi.

“Il consumatore ha retto in modo straordinario per noi”, ha affermato.

“Non è cambiato nulla di ciò che abbiamo visto rispetto alla situazione degli ultimi trimestri”.

Il Nord America guida il successo della GM

Le attività di GM in Nord America hanno avuto un ruolo determinante nel successo del terzo trimestre, contribuendo con quasi 4 miliardi di dollari di utili rettificati prima di interessi e imposte, con un incremento del 12,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Questa performance è stata alimentata da una politica dei prezzi molto favorevole: il prezzo medio di transazione dell’azienda in Nord America ha raggiunto quasi i 50.000 dollari a veicolo, in aumento rispetto all’anno precedente.

Mary T Barra, CEO di GM, ha affermato:

“Nel terzo trimestre abbiamo incrementato la quota di mercato al dettaglio negli Stati Uniti grazie a prezzi superiori alla media, scorte ben gestite e incentivi inferiori alla media.

Mentre i volumi delle vendite negli Stati Uniti sono diminuiti leggermente, con una diminuzione complessiva del 2,2%, le vendite ai singoli acquirenti, un segmento più redditizio, sono aumentate del 3%.

La possibilità di vendere veicoli a prezzi più elevati, in particolare i grandi SUV e i pick-up, si è rivelata un vantaggio per la GM, che ora deve affrontare un mercato sempre più competitivo.

Jacobson ha sottolineato che la maggior parte del calo delle vendite è dovuta alle vendite delle flotte, che tendono ad avere margini di profitto più bassi.

Ricalibrazione strategica per affrontare le difficoltà in Cina

Al contrario, i mercati internazionali della GM, in particolare la Cina, continuano a presentare delle sfide.

La casa automobilistica ha registrato una perdita di 137 milioni di dollari in Cina, in netto calo rispetto ai 192 milioni di dollari di utile realizzati nello stesso periodo dell’anno scorso.

Ciò avviene in un momento in cui la GM deve fare i conti con la forte concorrenza delle case automobilistiche cinesi e con le mutevoli dinamiche del mercato, che hanno causato un calo del 37% del volume delle vendite, attestandosi a 372.000 veicoli nel trimestre.

Un tempo la Cina era il mercato più grande per la GM, ma i risultati del terzo trimestre riflettono le difficoltà che la casa automobilistica incontra nel mantenere la propria presenza lì.

Le vendite dell’azienda in Cina rappresentano ormai poco più della metà del volume delle sue vendite negli Stati Uniti.

Tuttavia, la performance è stata migliore su base sequenziale: Jacobson ha aggiunto che le vendite nel Paese sono migliorate a partire dal secondo trimestre e che le scorte dei concessionari sono diminuite drasticamente.

Secondo gli analisti, il motivo per cui le difficoltà della Cina non sono riuscite a incidere in modo significativo sugli utili della GM è dovuto alla ricalibrazione della sua strategia in quel Paese.

Craig Trudell, direttore globale del settore automobilistico di Bloomberg, ha affermato che la casa automobilistica intende abbandonare la concorrenza nel mercato medio, altamente competitivo, e concentrarsi sui segmenti di fascia alta, in cui intravede maggiori potenzialità di redditività.

“Un aspetto positivo per la GM in Cina sono i suoi veicoli Wuling a basso prezzo, che continuano ad avere buoni risultati sul mercato”, ha affermato.

Le ambizioni di GM sui veicoli elettrici (EV) aumentano e le perdite si riducono

Mentre GM affronta venti contrari in Cina, la sua strategia EV sta guadagnando terreno. Barra ha affermato che l’azienda sta lavorando per rendere gli EV redditizi su base EBIT “il più rapidamente possibile”.

“Restiamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi di produzione e redditività EV del 2024. Ciò è dovuto ai nostri investimenti in una piattaforma EV dedicata, alla produzione di celle per batterie negli Stati Uniti e alla capacità di assemblaggio flessibile. La maggior parte dei nostri concorrenti non ha questi vantaggi. E nessuno può eguagliare la profondità e l’ampiezza del nostro portafoglio strategico EV.”

Da diversi anni la GM lavora alla realizzazione della sua piattaforma dedicata ai veicoli elettrici e alle batterie, nota come Ultium.

Tuttavia, l’iniziativa ha incontrato qualche ostacolo lungo il cammino. Di recente, GM ha assunto un ex dirigente Tesla per supervisionare le sue operazioni EV, una mossa che segnala un rinnovato interesse nel rendere corretta la sua produzione EV.

L’azienda sta ora incrementando notevolmente l’attività sui prodotti elettrici e si prevede che il 2025 sarà un anno cruciale.

Jacobson ha affermato che le perdite nel segmento dei veicoli elettrici di GM hanno iniziato a ridursi, il che suggerisce che l’investimento della casa automobilistica nella mobilità elettrica potrebbe iniziare a dare i suoi frutti.

Si tratta di uno sviluppo cruciale poiché il settore continua a spostarsi verso i veicoli elettrici e la capacità di GM di competere efficacemente in questo settore sarà fondamentale per il suo successo a lungo termine.