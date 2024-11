Il protocollo DeFi Sky sta valutando un ritorno a MakerDAO

Il panorama della finanza decentralizzata (DeFi) è in continua evoluzione e i recenti sviluppi riguardanti il protocollo Sky incentrato sulle stablecoin, precedentemente noto come MakerDAO, evidenziano le complessità dell’identità del marchio e del coinvolgimento della comunità nello spazio delle criptovalute.

Il fondatore di Sky, Rune Christensen, ha annunciato in una dichiarazione esauriente su X che il protocollo sta valutando ulteriori cambiamenti al marchio dopo aver valutato il feedback della comunità sul suo rebranding iniziale.

Preoccupazioni derivanti dal rebranding di MakerDAO in Sky

Nel settembre 2023, MakerDAO è passata a Sky, consentendo ai titolari di DAI di aggiornare i propri token al nuovo Sky Dollar (USDS) con un rapporto di 1:1, mentre ai titolari di token MKR è stata data la possibilità di convertire i propri token in SKY con un rapporto di 1:24.000.

Sebbene i token DAI e MKR esistenti rimangano attivi, consentendo agli utenti di mantenere i propri investimenti, il rebranding non è stato esente da sfide.

Christensen ha riconosciuto che diversi membri della comunità hanno espresso preoccupazioni in merito all’utilità del nuovo token SKY.

Inoltre, l’introduzione di vari nuovi sistemi di ricompensa e funzionalità associati al token SKY potrebbe aver creato confusione tra gli utenti.

Christensen ha sottolineato che l’uso di “Sky” come nome per il protocollo, il token e il frontend potrebbe aver contribuito a questa confusione.

Molti membri della community sono ancora decisi a detenere token MKR invece di passare al nuovo token SKY, il che dimostra una forte affinità per il marchio Maker che esiste da anni.

Possibile via da seguire per Sky

Alla luce di questo feedback, Christensen ha delineato tre possibili percorsi per il futuro del protocollo.

La comunità può scegliere di continuare a sviluppare sotto il marchio Sky, tornare all’identità originale di Maker o mantenere Maker come marchio principale, apportando però piccole modifiche per un migliore allineamento con USDS e i subDAO noti come “Stars”.

Per facilitare questo processo decisionale, Sky ha in programma di organizzare una chiamata alla comunità questo venerdì, invitando le parti interessate a esprimere il loro parere.

In seguito all’appello della comunità, Christensen intende incorporare il feedback in una proposta di Atlas Edit.

Questa proposta sarà sottoposta a votazione a partire dal 28 ottobre e, se approvata, darà luogo a un sondaggio a risposta multipla nella prima settimana di novembre.

Se la comunità deciderà di adottare una nuova identità di marca, Sky esplorerà anche i cambiamenti nella tokenomics come parte dei suoi prossimi passi.

La rapida crescita di USDS, che ha superato la fornitura totale di 1 miliardo appena due settimane dopo il suo lancio, dimostra il potenziale di Sky di ritagliarsi una nicchia significativa nel mercato DeFi.

Il token è già stato integrato nei principali protocolli DeFi come Aave, Ethena e Morpho, dimostrando la sua crescente utilità.

Mentre Sky affronta queste discussioni sull’identità del marchio, il risultato avrà implicazioni durature non solo per il progetto, ma anche per la più ampia comunità DeFi, evidenziando l’importanza del feedback della comunità e dell’adattabilità in questo settore dinamico.