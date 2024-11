L’accordo con la NHL riuscirà a salvare le azioni in difficoltà di Lululemon?

Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) ha stretto una partnership con Fanatics per una nuova linea di abbigliamento NHL.

Martedì le azioni del rivenditore di abbigliamento sportivo sono aumentate del 2,0%.

La nuova linea di prodotti, che comprende pantaloni, felpe con cappuccio, magliette, crew e marsupi, quest’anno presenterà undici squadre NHL e sarà estesa a tutte le squadre nella stagione 2025-26.

Questi prodotti saranno disponibili presso punti vendita Lids selezionati e presso Shop NHL a partire dal 29 ottobre.

“Questa nuova collezione rappresenta un momento cruciale nel modo in cui mettiamo in contatto uomini e donne con le squadre che amano, riunendoli con stile e comfort attraverso un assortimento davvero premium”, ha affermato oggi Low Ah Kee, amministratore delegato di Fanatics, in una nota.

Le azioni Lululemon stanno vivendo una tempesta perfetta

Martedì le azioni Lululemon hanno reagito positivamente alle notizie sulla NHL.

Ma resta difficile ignorare la dura realtà: le vendite di questa azienda di abbigliamento sportivo di alta qualità stanno rallentando e, se le stime sono attendibili, sembra che non si veda un’inversione di tendenza significativa, almeno nel breve termine.

Lululemon prevede un fatturato fino a 10,48 miliardi di dollari per il 2024, con un aumento annuo dell’8,9% che segnerebbe la crescita più lenta del fatturato dal 2019.

Rimango cauto nell’acquistare azioni Lululemon in seguito a queste notizie sulla NHL anche perché l’abbigliamento sportivo è un mercato molto competitivo.

Questa società quotata al Nasdaq si confronta con aziende del calibro di Nike, Adidas, Puma e persino Under Armour.

Se a tutto questo si aggiunge un ambiente di consumatori timorosi, il tutto comincia a sembrare la tempesta perfetta per un’azienda di abbigliamento sportivo che vende principalmente prodotti di fascia alta.

Lululemon non è stata abbastanza innovativa

Collaborare con la National Hockey League sembra un’idea allettante ed entusiasmante, ma diciamoci la verità: un’azienda rivolta al consumatore come Lululemon Athletica corre il rischio di essere esclusa se non riesce a innovare.

Ed è qui che LULU ha deluso gli investitori nel 2024.

Lululemon ha dovuto interrompere la produzione dei suoi leggings “Breezethrough” quest’estate a seguito delle recensioni negative dei clienti.

Quindi, questa azienda con sede a Vancouver è stata lenta nel lancio di nuove idee e prodotti, una preoccupazione che molti analisti hanno espresso nelle loro recenti note di ricerca.

Al momento della scrittura, Wall Street ha fissato un prezzo obiettivo medio di 311 dollari per le azioni Lululemon, il che non indica alcun potenziale per un rialzo significativo da qui in poi.

Infine, le azioni di Lululemon Athletica Inc hanno guadagnato quasi il 30% dall’inizio di agosto, il che mi fa dubitare che gran parte delle buone notizie siano già state scontate nel prezzo delle sue azioni.