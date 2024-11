LINK di Chainlink pronto a crescere mentre le banche sfruttano le transazioni blockchain private

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

L’attenzione si è spostata su un possibile aumento del prezzo di LINK, soprattutto in seguito all’annuncio odierno di Chainlink di aver introdotto due funzionalità all’avanguardia progettate per migliorare la riservatezza nelle transazioni istituzionali, segnando progressi significativi nella privacy della blockchain per gli istituti finanziari.

Queste innovazioni rientrano nell’impegno continuo di Chainlink per agevolare l’adozione senza soluzione di continuità della tecnologia blockchain, garantendo al contempo la conformità agli standard normativi e sulla privacy.

Chainlink lancia Blockchain Privacy Manager

Il primo dei nuovi strumenti di Chainlink è Blockchain Privacy Manager.

Questo sistema consente alle blockchain private di connettersi alla piattaforma pubblica Chainlink senza compromettere i dati sensibili.

Gli istituti finanziari, in particolare le banche, possono ora integrare i loro ambienti privati e sicuri con reti blockchain più ampie, mantenendo al contempo il pieno controllo sui dettagli delle transazioni.

Si prevede che questa tecnologia costituirà un ponte fondamentale tra i sistemi pubblici e privati, offrendo alle istituzioni il meglio di entrambi i mondi: sicurezza e connettività.

Introduzione delle transazioni private nel CCIP di Chainlink

La seconda importante funzionalità introdotta è il protocollo di interoperabilità cross-chain (CCIP) di Chainlink per le transazioni private.

Questo strumento di crittografia che tutela la privacy consente agli istituti finanziari di effettuare trasferimenti cross-chain garantendo al contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, come importi di token, controparti e dettagli delle transazioni.

La tecnologia garantisce che solo le parti autorizzate possano accedere ai dati sulle transazioni, aiutando gli istituti a rispettare rigorosi requisiti normativi.

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), una delle banche più grandi della regione, sarà la prima a testare i nuovi strumenti per la privacy di Chainlink nell’ambito del Progetto Guardian di Singapore.

Questa iniziativa si concentra sulla transazione cross-chain di asset reali tokenizzati, come proprietà o azioni.

ANZ sfrutterà il Blockchain Privacy Manager di Chainlink per collegare in modo sicuro la sua blockchain privata con la rete pubblica Chainlink, facilitando la liquidazione sicura ed efficiente di questi asset tokenizzati.

Nigel Dobson, responsabile dei servizi bancari presso ANZ, ha osservato: “Le nuove funzionalità di privacy cross-chain di Chainlink hanno il potenziale per accelerare ulteriormente l’adozione della blockchain istituzionale consentendo la privacy end-to-end tra le reti blockchain”.

Potenziale di breakout del prezzo LINK

Il prezzo di LINK, che si è mosso lungo un canale parallelo discendente dopo aver raggiunto il massimo annuale a marzo, ha toccato un minimo di 8,08 $ il 5 agosto, prima di riprendersi.

Gli indicatori tecnici suggeriscono una potenziale rottura del canale attuale, poiché il Relative Strength Index (RSI) ha rotto la sua linea di tendenza di resistenza e la Moving Average Convergence Divergence (MACD) mostra segnali di un incrocio rialzista.

Se LINK esce dal canale, la prossima resistenza è prevista a $ 18,50. Gli analisti prevedono che un breakout riuscito potrebbe vedere LINK raggiungere un massimo di $ 26,14, rappresentando un aumento del 120%.

Mentre Chainlink continua a innovare nella tecnologia della privacy, il sentiment positivo attorno ai suoi nuovi strumenti potrebbe rafforzare ulteriormente le sue prestazioni di mercato, rendendo LINK una criptovaluta da tenere d’occhio nei prossimi mesi.