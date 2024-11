L’IPO di Hyundai Motor India stabilisce un record con una quotazione di 3,3 miliardi di dollari oggi

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le azioni di Hyundai Motor India Ltd. saranno quotate alla borsa di Mumbai martedì, segnando un traguardo significativo con la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) di sempre nell’Asia meridionale.

L’IPO da 3,3 miliardi di dollari pone Hyundai Motor India sotto i riflettori e prepara il terreno per un’ondata di quotazioni di alto profilo nel mercato indiano.

Questo sviluppo si verifica nel corso della settimana più intensa per le quotazioni nell’area Asia-Pacifico degli ultimi due anni, mentre aziende e investitori si affrettano a concludere accordi in vista delle elezioni statunitensi del 5 novembre.

L’IPO ha valutato la filiale indiana della sudcoreana Hyundai Motor Co. a circa 19 miliardi di dollari, con la società madre che ha venduto una quota del 17,5% nella divisione indiana.

IPO sovra sottoscritta, ma l’interesse dei retail è deludente

Nonostante l’IPO sia stata sottoscritta più del doppio delle volte, il processo di bookbuilding ha richiesto più tempo del previsto.

La maggior parte della domanda è stata generata da investitori istituzionali, soprattutto l’ultimo giorno di vendita.

Tuttavia, gli investitori al dettaglio hanno acquistato solo la metà delle azioni loro assegnate, il che riflette un clima più cauto.

Gli analisti attribuiscono la minore partecipazione del settore al dettaglio alle preoccupazioni circa la possibilità che la società madre si appropri di tutti i proventi dell’IPO e raffreddi la domanda nel mercato automobilistico indiano.

Ciò contrasta con la frenesia osservata nelle IPO più piccole, in cui l’entusiasmo dei rivenditori ha aumentato significativamente i livelli di sottoscrizione.

Il debutto commerciale di Hyundai potrebbe incontrare difficoltà di valutazione

L’IPO di Hyundai si trova ad affrontare delle sfide in vista dell’avvio delle contrattazioni alle ore 10 di martedì, in particolare per quanto riguarda la sua valutazione.

Le azioni della casa automobilistica hanno un prezzo cinque volte superiore a quello della casa madre coreana, sebbene la loro valutazione resti in linea con quella delle omologhe indiane come Maruti Suzuki India Ltd.

In India le nuove quotazioni hanno solitamente avuto un andamento positivo, con azioni in crescita media del 39% nel primo giorno di quest’anno.

Le IPO superiori a 500 milioni di dollari hanno registrato guadagni ancora più consistenti, con una media del 66%, ma i timori di Hyundai sulla valutazione potrebbero attenuare tali aspettative.

Il mercato automobilistico indiano offre prospettive di crescita a lungo termine

La crescita economica dell’India e l’espansione della classe media rappresentano importanti opportunità per le case automobilistiche.

Secondo Kenichi Ayukawa, vicepresidente esecutivo della Suzuki Motor Corp., si prevede che il mercato automobilistico del Paese raggiungerà i 20 milioni di unità entro il 2047.

Nell’anno fiscale conclusosi a marzo 2024, le vendite di automobili in India hanno raggiunto quota 4,2 milioni di veicoli passeggeri, dimostrando una domanda stabile.

Il mercato delle IPO in India cresce oltre le aspettative

Con la quotazione di Hyundai, le IPO indiane hanno raccolto oltre 12 miliardi di dollari finora nel 2024, superando i volumi dei due anni precedenti.

Tuttavia, il totale rimane al di sotto del record di 17,8 miliardi di dollari raccolti nel 2021.

La sola IPO di Hyundai ha raccolto 279 miliardi di rupie, diventando la più grande IPO di sempre in India in termini di valuta locale e superando la quotazione del 2022 della Life Insurance Corporation of India, che aveva raccolto 205,6 miliardi di rupie.

Sono in cantiere altre IPO di alto profilo, tra cui Swiggy Ltd. e la divisione di energia rinnovabile di NTPC Ltd., a dimostrazione del continuo slancio del mercato indiano per nuove quotazioni.

L’attività di IPO nell’area Asia-Pacifico raggiunge il massimo degli ultimi due anni

La quotazione di Hyundai coincide con un’impennata di IPO nell’area Asia-Pacifico, con circa 20 società pronte a debuttare questa settimana, raccogliendo potenzialmente oltre 8 miliardi di $. Ciò segna il volume settimanale più grande per la regione da aprile 2022.

Tra le prossime quotazioni degne di nota c’è Tokyo Metro Co., che prevede di iniziare le contrattazioni mercoledì dopo un’offerta da 2,3 miliardi di dollari.

L’aumento dell’attività di IPO riflette sia l’entusiasmo degli investitori sia la corsa a concludere accordi prima che eventi geopolitici, come le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, introducano una potenziale volatilità del mercato.