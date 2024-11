Metaplanet raccoglie 10 miliardi di yen per alimentare il suo aggressivo piano di acquisto di Bitcoin

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Metaplanet Inc. (Tokyo: 3350), una società con sede a Tokyo specializzata nella gestione e gestione di asset alberghieri, ha rivelato il suo piano per rafforzare la sua strategia Bitcoin (BTC) attraverso un’importante vendita di azioni.

Ad agosto, il consiglio di amministrazione della società ha approvato l’emissione di azioni ordinarie per un valore di oltre 10 miliardi di yen, pari a circa 6,6 milioni di dollari, tramite un’assegnazione gratuita dell’undicesima serie di diritti di acquisizione di azioni.

Metaplanet punta a utilizzare i proventi per aumentare le sue riserve di BTC, posizionandosi strategicamente nel mercato degli asset digitali in rapida evoluzione.

La strategia di Metaplanet rispecchia quella di MicroStrategy

Metaplanet ha recentemente completato il periodo di esercizio per il suo 11° diritto di acquisizione di azioni, raggiungendo un tasso di esercizio del 72,8%.

Hanno partecipato complessivamente 13.774 azionisti, a dimostrazione del notevole interesse nei confronti dei piani a lungo termine dell’azienda.

I restanti diritti non esercitati saranno trasferiti a EVO FUND e i risultati definitivi dovrebbero essere pubblicati nelle prossime settimane.

Questa mossa segna un passo cruciale nella più ampia strategia Bitcoin dell’azienda.

La strategia di Metaplanet rispecchia quella di MicroStrategy Inc., nota società di business intelligence con sede negli Stati Uniti, investendo massicciamente in Bitcoin come copertura contro la svalutazione della valuta globale.

Secondo Coinpedia, Metaplanet detiene attualmente circa 861,387 BTC, acquistati a un prezzo medio di ¥9.313.428.

Con l’ultima vendita di azioni, la società è destinata a raddoppiare le sue riserve di Bitcoin, che ora valgono oltre 8 miliardi di yen.

Ciò posiziona Metaplanet tra le aziende che adottano Bitcoin come pilastro centrale delle proprie strategie finanziarie.

Come Metaplanet intende sfruttare Bitcoin

La strategia Bitcoin avanzata di Metaplanet è in linea con l’adozione diffusa di valute digitali e protocolli di finanza decentralizzata (DeFi).

Ampliando le sue partecipazioni in BTC, Metaplanet mira a rafforzare il proprio bilancio contro le incertezze economiche, tra cui l’elevata inflazione e le fluttuazioni valutarie.

Questo approccio riflette una tendenza crescente tra le istituzioni che vedono Bitcoin come una riserva di valore, simile all’oro, in un panorama finanziario in evoluzione.

La vendita strategica delle azioni di Metaplanet coincide con il crescente interesse istituzionale verso Bitcoin.

Negli Stati Uniti, gli emittenti di ETF spot su Bitcoin hanno accelerato i loro piani di acquisizione, con l’obiettivo di proteggere gli asset nel contesto dei cambiamenti normativi.

Si prevede che la domanda di Bitcoin sosterrà la crescita dei prezzi, con gli analisti di mercato che prevedono una potenziale crescita rialzista simile a quella dei metalli preziosi e dei principali indici azionari.

La decisione dell’azienda di raddoppiare le sue partecipazioni in Bitcoin evidenzia una tendenza più ampia tra le istituzioni che cercano investimenti a lungo termine in asset digitali.

Cosa significa questo per i prezzi del Bitcoin

Le implicazioni di mercato più ampie della strategia di Metaplanet sono significative. Mentre le istituzioni continuano ad accumulare Bitcoin, le pressioni della domanda potrebbero far salire il prezzo della criptovaluta.

Gli analisti prevedono che l’aumento delle partecipazioni di Metaplanet, insieme a mosse simili da parte degli investitori istituzionali, potrebbe creare un ambiente favorevole all’apprezzamento a lungo termine di Bitcoin.

Ciò potrebbe tradursi in uno slancio positivo del mercato, in particolare se gli ETF spot su Bitcoin ottenessero l’approvazione normativa nei mercati più importanti, come Stati Uniti e Regno Unito.

Per Metaplanet, ciò potrebbe tradursi in una maggiore stabilità finanziaria e in una maggiore crescita negli anni a venire.