Quando verrà annunciato il bilancio del Regno Unito e cosa potrebbe includere?

Mercoledì 30 ottobre la cancelliera Rachel Reeves presenterà il primo bilancio del partito laburista in 14 anni.

Il discorso, il cui inizio è previsto per le 12:30 (ora del Regno Unito), sarà seguito con attenzione, soprattutto dal leader dell’opposizione Rishi Sunak, che risponderà subito dopo.

Con un deficit di 40 miliardi di sterline nelle finanze pubbliche, il Tesoro ha segnalato che è necessario prendere decisioni difficili per impedire un ritorno all’austerità.

Reeves probabilmente valuterà diverse riforme fiscali, raccogliendo ingenti fondi e cercando nel contempo di restare fedele alle promesse elettorali del partito laburista.

Bilanciare le finanze pubbliche

Il Tesoro del Regno Unito ha rivelato che il mese scorso i prestiti governativi sono saliti a 16,6 miliardi di sterline, la terza cifra più alta mai registrata a settembre.

L’aumento degli interessi sul debito e degli stipendi del settore pubblico hanno aggravato la tensione finanziaria.

Reeves si trova di fronte al difficile compito di colmare un divario di 40 miliardi di sterline per evitare di violare la regola fiscale autoimposta dal partito laburista di bilanciare la spesa quotidiana con le entrate fiscali.

Il partito laburista si è impegnato a non aumentare le tasse sui “lavoratori”, impegnandosi in particolare a non aumentare l’IVA, l’imposta sul reddito o l’assicurazione nazionale (NI) per i dipendenti.

Tuttavia, le aziende potrebbero non essere così fortunate, poiché sono in ballo diversi potenziali aumenti delle tasse.

Cosa potrebbe essere annunciato nel bilancio?

Contributi previdenziali nazionali

Uno degli aspetti più attentamente monitorati nel prossimo bilancio è l’assicurazione nazionale.

Mentre la promessa elettorale del partito laburista era di non aumentare i contributi previdenziali dei dipendenti, Reeves si è rifiutato di escludere un aumento dei contributi dei datori di lavoro.

Attualmente, i datori di lavoro versano il 13,8% di NI sui guadagni dei lavoratori. Si specula molto sul fatto che potrebbero essere prese in considerazione modifiche ai contributi pensionistici, attualmente esenti da NI per i datori di lavoro.

Le aziende hanno avvertito che qualsiasi aumento dell’IN a carico del datore di lavoro danneggerà le assunzioni e la creazione di posti di lavoro, ma il governo è sotto pressione per trovare entrate senza violare le promesse elettorali.

Imposta di successione

L’imposta di successione (IHT), attualmente fissata al 40% sui beni superiori a 325.000 sterline, è diventata una fonte di entrate sempre più redditizia.

Da aprile, IHT ha incassato 4,3 miliardi di sterline, con un aumento di 400 milioni di sterline rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nell’ultimo anno finanziario, l’IHT ha versato nelle casse dello Stato circa 7,5 miliardi di sterline.

Il bilancio potrebbe introdurre modifiche alle esenzioni IHT, una mossa che potrebbe raccogliere fondi aggiuntivi.

I sondaggi indicano un forte sostegno pubblico alle riforme dell’imposta di successione: il 60% degli intervistati è favorevole a tali modifiche rispetto ai tagli alla spesa pubblica.

Si prevede che Reeves darà priorità all’IHT come parte della sua strategia per raggiungere gli obiettivi fiscali evitando l’austerità.

Imposta sulle plusvalenze e mercato immobiliare

Un altro potenziale ambito di riforma è l’imposta sulle plusvalenze (CGT), che viene riscossa sui profitti derivanti dalla vendita di beni come seconde case o investimenti.

Le attuali aliquote CGT per i redditi più alti sono del 24% per le proprietà aggiuntive e del 20% per altri beni come le azioni.

Nonostante si siano vociferate di un forte aumento delle aliquote CGT, il primo ministro Keir Starmer sembra aver minimizzato la possibilità di un aumento al 39%.

Si vocifera che Reeves eviterà di apportare modifiche alla CGT sulle vendite immobiliari, dati i timori circa il potenziale impatto sul mercato immobiliare.

Tassazione delle pensioni

Anche le pensioni private sono sotto i riflettori: Reeves sta valutando riforme che potrebbero fruttare miliardi nel lungo termine.

Attualmente, le persone di età pari o superiore a 55 anni possono prelevare il 25% del loro fondo pensione esentasse, fino a un massimo di £ 268.275.

Secondo le stime dell’Institute for Fiscal Studies (IFS), il taglio di questa agevolazione fiscale potrebbe fruttare 5,5 miliardi di sterline all’anno.

Inoltre, Reeves avrebbe preso in considerazione un’aliquota fissa di agevolazione fiscale del 30% sui contributi pensionistici, anziché l’attuale sistema in cui l’agevolazione fiscale si basa sulle aliquote dell’imposta sul reddito.

Tuttavia, dopo gli avvertimenti dei sindacati del settore pubblico secondo cui una mossa del genere potrebbe erodere i benefici dei recenti aumenti salariali, Reeves potrebbe tirarsi indietro da questa proposta.

Bollo

L’imposta di bollo sui terreni, dovuta sugli acquisti immobiliari di valore superiore a determinate soglie, ha visto il suo punto di partenza aumentare a £ 250.000 nel 2022.

Per i primi acquirenti, la soglia è aumentata da £ 300.000 a £ 450.000.

Tuttavia, questi limiti più elevati scadranno a marzo 2025 e il partito laburista non si è impegnato a prorogarli.

Potrebbe essere prevista la riforma dell’imposta di bollo, ma l’impatto sul mercato immobiliare probabilmente peserà molto sulla decisione del governo.

Stato fiscale non-dom

Il termine “non-dom” descrive un residente del Regno Unito la cui residenza permanente, o domicilio, ai fini fiscali si trova al di fuori del Regno Unito.

Di conseguenza, non pagano le tasse del Regno Unito sui soldi che guadagnano altrove. Lo status di non-dom è un’altra area che Reeves dovrebbe prendere di mira.

L’Office for Budget Responsibility (OBR) del governo, un’agenzia indipendente, aveva precedentemente stimato che l’abolizione dello status di non-dom fiscale avrebbe potuto fruttare 3,2 miliardi di sterline all’anno, sebbene questa cifra sia incerta poiché le persone benestanti potrebbero lasciare la Gran Bretagna o trovare il modo di eludere la repressione.

I critici sostengono che i timori che i super-ricchi fuggano dal Regno Unito sono esagerati e che norme più severe potrebbero generare entrate significative senza costringere i ricchi a emigrare all’estero.

Reeves potrebbe rafforzare i piani esistenti per reprimere i non-dom, anche se alcuni membri del governo temono che tali riforme potrebbero non produrre l’auspicato impulso finanziario.

Imposta sul carburante

Anche l’accisa sui carburanti, congelata da oltre un decennio, è oggetto di discussione.

Nel 2022, il governo ha ridotto le accise sul carburante di 5 penny come parte di un pacchetto di aiuti per far fronte all’impennata dei prezzi seguita all’invasione russa dell’Ucraina.

Tuttavia, alcune associazioni automobilistiche sostengono che il taglio non è mai stato completamente trasferito ai consumatori.

Con il governo sotto pressione per reperire entrate aggiuntive, si potrebbe prendere in considerazione l’annullamento di questo taglio, anche se probabilmente susciterebbe reazioni negative da parte degli automobilisti e delle aziende.