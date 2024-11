Report sugli utili del terzo trimestre di 3M di oggi: farà crescere le azioni MMM?

3M (NYSE: MMM), il colosso industriale diversificato noto per la sua vasta gamma di prodotti, tra cui adesivi e dispositivi di protezione individuale, pubblicherà i suoi utili del terzo trimestre del 2024 il 22 ottobre, prima dell’apertura del mercato.

Mentre gli investitori attendono con ansia i risultati, gli analisti prevedono un trimestre impegnativo per l’azienda, con utili e ricavi destinati a calare anno dopo anno. Ecco cosa devono sapere gli investitori prima del report.

Aspettative di guadagno 3M

Gli analisti stimano l’utile per azione (EPS) di 3M a 1,90 dollari, registrando un calo significativo di circa il 28% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Nel frattempo, si prevede che i ricavi raggiungeranno circa 6,06 miliardi di dollari, segnando un calo del 24,5% rispetto all’anno precedente.

Questo calo dei ricavi è in gran parte attribuito alla recente scissione della divisione Health Care di 3M nell’aprile 2024, che ha avuto un impatto sulla performance annuale dell’azienda.

Nonostante questo calo, le previsioni per l’utile per azione (EPS) mostrano un leggero ottimismo, con una revisione al rialzo dello 0,5% negli ultimi 60 giorni.

Tuttavia, negli ultimi due anni la 3M ha deluso le aspettative di fatturato di Wall Street per ben cinque volte e gli analisti sono diventati sempre più cauti, rivedendo al ribasso le loro stime nelle ultime settimane.

I pari di 3M hanno già comunicato i loro guadagni del terzo trimestre

Considerando il segmento più ampio dei macchinari industriali, alcune aziende simili a 3M hanno già reso noti i loro utili del terzo trimestre.

Ad esempio, Snap-on ha registrato un fatturato invariato rispetto all’anno precedente, ma è riuscita a superare le aspettative del 7,8%, mentre Worthington ha registrato un calo del fatturato del 17,5%, mancando le stime del 13,1%.

Questa performance eterogenea tra i concorrenti suggerisce che 3M potrebbe trovarsi ad affrontare sfide simili.

Per quanto riguarda l’andamento delle azioni, il settore dei macchinari industriali ha registrato un sentiment positivo da parte degli investitori, con i titoli del segmento in crescita media del 3,3% nell’ultimo mese.

Fonte: TradingView

Tuttavia, durante questo periodo, le azioni 3M sono rimaste relativamente invariate, attestandosi attualmente a circa 135,09 dollari, con un prezzo obiettivo medio degli analisti di 137,50 dollari.

Azioni 3M: rally e cosa succederà

Nonostante il previsto calo dei risultati del terzo trimestre, le azioni 3M hanno registrato una notevole ripresa nel 2024, diventando una delle migliori performance nell’indice S&P 500.

Dopo aver toccato il minimo nel 2023, il titolo è aumentato di oltre il 105%, raggiungendo il picco di 140,70 dollari all’inizio di quest’anno.

Tuttavia, nelle ultime settimane questa ripresa ha subito una battuta d’arresto, in quanto gli investitori si preparano all’imminente resoconto degli utili.

Sebbene si preveda un calo degli utili su base annua, c’è ancora la speranza di un potenziale superamento degli utili, che potrebbe avere un impatto positivo sul titolo.

In passato 3M ha superato le aspettative in termini di utili, il che potrebbe aumentare la fiducia degli investitori e il prezzo delle azioni nel breve termine.

Cosa tenere d’occhio negli utili del terzo trimestre di 3M

Gli investitori dovrebbero tenere d’occhio le intuizioni del management durante la conference call sui risultati, in particolare per quanto riguarda la strategia dell’azienda per affrontare le sfide in corso.

Considerata la notevole dipendenza dal debito (rapporto debito/patrimonio netto pari a 3,38) e il recente calo dei ricavi, la capacità di 3M di mantenere la liquidità e stabilizzare le proprie operazioni sarà fondamentale.

I parametri di valutazione dell’azienda, tra cui un rapporto prezzo/utile (P/E) di 79,36, suggeriscono elevate aspettative di mercato per una crescita futura.

Mentre 3M si trova ad affrontare difficoltà, in particolare a causa dello scorporo del suo segmento Health Care e del rallentamento generale della domanda industriale, il rapporto sugli utili del terzo trimestre offrirà segnali importanti sulla futura direzione del titolo.

Si consiglia agli investitori di essere cauti e di monitorare attentamente le performance di 3M nella prossima pubblicazione.