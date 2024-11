Ci sono altri guadagni in vista per AppLovin?

AppLovin Corp (NASDAQ: APP) continua la sua straordinaria ascesa, raggiungendo nuovi massimi storici giornalieri, tra cui un picco di 163,13 $ ieri.

Il 22 ottobre, Loop Capital ha iniziato a coprire il titolo con un rating “Buy” e un obiettivo di prezzo di 181 $.

L’analista Rob Sanderson ha sottolineato il ruolo indispensabile di AppLovin nel settore dei giochi per dispositivi mobili e la sua posizione emergente nei big data e nell’intelligenza artificiale.

Ha osservato che, nonostante la crescita impressionante del titolo e il suo recente successo, il titolo rimane relativamente sconosciuto e incompreso.

Sanderson ha anche confrontato AppLovin con The Trade Desk, sottolineando che il business software di AppLovin è più grande e presenta margini più elevati.

Ha ipotizzato che un’espansione nella pubblicità e-commerce potrebbe incrementare significativamente il mercato totale a cui l’azienda può rivolgersi.

AppLovin: previsti solidi utili nel terzo trimestre

La società dovrebbe comunicare i suoi utili del Q3 il 6 novembre e le aspettative sono alte. Tredici analisti di Wall Street che seguono il titolo hanno una previsione di consenso di utili per azione (EPS) di $ 1,21 su ricavi di $ 1,13 miliardi.

Ciò rappresenta un aumento sostanziale rispetto all’utile per azione (EPS) di 0,30 dollari su un fatturato di 864,3 milioni di dollari registrato nel terzo trimestre dell’anno precedente.

In particolare, tutti i 13 analisti hanno rivisto al rialzo le loro stime EPS negli ultimi 90 giorni, a dimostrazione della forte fiducia nelle performance di AppLovin.

Valutazioni degli analisti e obiettivi di prezzo contrastanti per AppLovin

Sebbene l’iniziativa di Loop Capital apporti una prospettiva positiva, altri analisti hanno opinioni contrastanti.

Il 14 ottobre, Goldman Sachs ha declassato il titolo da “Acquista” a “Neutrale”, pur aumentando leggermente il prezzo obiettivo da 147 a 150 dollari.

L’analista Eric Sheridan ha sottolineato che, dopo un aumento del 113% dall’ultimo rapporto sugli utili, il profilo rischio-rendimento è diventato più equilibrato.

Ha riconosciuto la solidità esecutiva e la redditività dell’azienda, ma ha consigliato cautela in vista dei guadagni del terzo trimestre.

Morgan Stanley ha mantenuto il rating “Equal-weight”, ma ha aumentato il prezzo obiettivo da 80 a 110 dollari.

L’analista Matthew Cost ha messo in dubbio la sostenibilità dell’ambizioso obiettivo di AppLovin di far crescere il suo business pubblicitario del 20-30%, soprattutto se si considera che la spesa dei consumatori per i giochi per dispositivi mobili è destinata a crescere solo del 5%.

Ha sottolineato che, nonostante l’azienda abbia recentemente acquisito un vantaggio significativo, per sostenere questa crescita potrebbe essere necessario superare concorrenti come Meta e Google.

In contrasto con queste opinioni caute, Citi ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da 110 a 155 dollari, citando una maggiore fiducia nel fatto che AppLovin possa raggiungere una crescita del fatturato superiore al 20%.

L’analista Jason Bazinet ha evidenziato molteplici percorsi di crescita, tra cui incrementi di quota di mercato nella spesa pubblicitaria per i giochi per dispositivi mobili, tassi di acquisizione più elevati ed espansione nella pubblicità per l’e-commerce.

UBS ha inoltre alzato il livello del titolo da “Neutrale” a “Acquista”, aumentando il prezzo obiettivo da 100 a 145 dollari.

Gli analisti hanno espresso una migliore visibilità sulla crescita dei ricavi nel medio termine e sul potenziale rialzo derivante dall’espansione in nuovi settori verticali come l’e-commerce.

AppLovin: i fondamentali aziendali mostrano una crescita robusta

La performance finanziaria di AppLovin è stata solida. Nel Q2 2024, la società ha registrato un fatturato di 1,08 miliardi di $, un aumento del 44% anno su anno, guidato in gran parte dal suo segmento software.

L’EBITDA rettificato è aumentato dell’80%, arrivando a 601 milioni di dollari, con un conseguente margine EBITDA rettificato del 56%, in aumento rispetto al 52% del trimestre precedente.

La piattaforma software ha contribuito con 711 milioni di dollari al fatturato e 520 milioni di dollari all’EBITDA rettificato con un margine del 73%.

Questa crescita è attribuibile ai miglioramenti apportati al sistema AXON, che hanno migliorato la capacità della piattaforma di identificare utenti di alto valore per gli inserzionisti.

Azione APP: parametri di valutazione

Il rapido apprezzamento del titolo ha portato a multipli di valutazione più elevati. Alcuni analisti avvertono che il titolo potrebbe aver superato i suoi fondamentali.

Ad esempio, utilizzando un’analisi dei flussi di cassa scontati con ipotesi ottimistiche, il titolo sembra ancora sopravvalutato di circa il 10-20%.

Il modello di Morningstar suggerisce anche un valore equo inferiore al prezzo di negoziazione attuale.

Tuttavia, i parametri prospettici indicano una significativa diminuzione del rapporto prezzo/utile nei prossimi anni, il che suggerisce che la valutazione potrebbe diventare più ragionevole se la crescita continua come previsto.

Le vendite di insider sollevano preoccupazioni

Le recenti transazioni insider hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Il CEO ha venduto azioni per un valore di 21,5 milioni di dollari e anche altri dirigenti hanno venduto quote significative di recente.

Sebbene le vendite da parte di insider possano avere diverse motivazioni, vendite sostanziali potrebbero indicare che gli insider ritengono che il potenziale di rialzo del titolo sia limitato nel breve termine.

L’ascesa di AppLovin verso nuove vette è sostenuta da solide performance finanziarie, piani di espansione strategica e un sentiment positivo degli analisti, seppur con alcune note cautelative.

L’imminente rapporto sugli utili del terzo trimestre sarà un indicatore cruciale per stabilire se l’azienda riuscirà a soddisfare le elevate aspettative degli analisti e a giustificare la sua attuale valutazione.

Ora che il titolo sta raggiungendo nuovi massimi storici e che si profilano sviluppi significativi all’orizzonte, è il momento opportuno per esaminare i fattori tecnici che potrebbero influenzare la sua futura traiettoria.

Rendimenti triplicati YTD: forte slancio al rialzo per APP

AppLovin è stato uno dei titoli tecnologici a grande capitalizzazione con le migliori performance quest’anno, con un aumento di quasi tre volte rispetto al passato.

Con il titolo che raggiunge nuovi massimi storici ogni giorno, sta mostrando uno slancio rialzista eccezionale in tutti gli intervalli di tempo.

Considerando che gli investitori e i trader con una visione rialzista possono acquistare le azioni ai livelli attuali.

Tuttavia, gli investitori cauti con una visione rialzista possono attendere un ritracciamento o un leggero arretramento verso i livelli di 138 $ prima di aprire nuove posizioni lunghe.

I trader che vogliono effettuare l’operazione opposta devono astenersi dal farlo, poiché il forte trend rialzista è evidente nei grafici a breve termine.

Una posizione corta deve essere presa in considerazione solo se il titolo incontra una resistenza e inizia a formare massimi e minimi decrescenti.