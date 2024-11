Crisi dell’Escherichia coli di McDonald’s: il batterio ha una storia di riduzione delle vendite e delle azioni dei ristoranti

Le azioni di McDonald’s (MCD) sono crollate di oltre il 6% nelle contrattazioni pre-mercato di mercoledì, dopo che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno collegato i famosi hamburger Quarter Pounder dell’azienda a un’epidemia di Escherichia coli che ha colpito diversi stati degli Stati Uniti.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il CDC ha confermato che l’epidemia ha provocato un decesso e 10 ricoveri ospedalieri, con la maggior parte dei casi di malattia concentrati in Colorado e Nebraska.

Advertisement

“Si tratta di un’indagine sull’epidemia in rapida evoluzione”, ha affermato il CDC sul suo sito web.

“La maggior parte delle persone malate riferisce di aver mangiato hamburger Quarter Pounder del McDonald’s e gli investigatori stanno lavorando rapidamente per confermare quale ingrediente alimentare sia contaminato”.

Le azioni di McDonald’s sono inizialmente scese fino al 10% nelle contrattazioni estese di martedì, quando la notizia dell’epidemia e dell’indagine del CDC ha raggiunto il mercato.

Come ha reagito McDonalds?

Copy link to section

In risposta all’epidemia, McDonald’s ha rapidamente implementato misure per attenuare i danni.

Cesar Piña, responsabile della supply chain di McDonald’s per il Nord America, ha dichiarato in una nota interna che l’azienda stava adottando “azioni rapide e decisive”.

Ha spiegato che i risultati preliminari dell’indagine indicano le cipolle a fettine, provenienti da un singolo fornitore, come probabile fonte di contaminazione. L’azienda ha affermato,

Di conseguenza, e in linea con i nostri protocolli di sicurezza, a tutti i ristoranti locali è stato chiesto di rimuovere questo prodotto dalle loro scorte e abbiamo sospeso la distribuzione di tutte le cipolle affettate nell’area interessata.

McDonald’s ha anche confermato che avrebbe temporaneamente rimosso il Quarter Pounder dai ristoranti nelle aree interessate, tra cui Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, nonché alcune parti dell’Idaho, Iowa, Missouri e molti altri stati.

Nonostante queste misure, il danno reputazionale causato dall’epidemia potrebbe incidere pesantemente sui profitti dell’azienda nei prossimi mesi.

L’analista di Citigroup Jon Tower ha osservato,

Le notizie negative sulla sicurezza alimentare non sono mai ben accette dai ristoratori, soprattutto da coloro che lavorano per migliorare l’immagine del marchio dopo aver ricevuto critiche negli ultimi anni in merito alla convenienza dei prezzi per i consumatori.

Tower ha aggiunto che i risultati futuri di McDonald’s dipenderanno dall’efficacia con cui l’azienda gestirà l’epidemia, il che dovrebbe includere l’assunzione di responsabilità, il controllo della diffusione e il miglioramento delle misure di sicurezza alimentare.

In che modo le epidemie di Escherichia coli hanno avuto un impatto sui ristoranti e sulle loro quote di mercato in passato?

Copy link to section

McDonald’s non è la prima catena di fast food a subire una crisi di sicurezza alimentare.

Incidenti simili si sono verificati anche in altre importanti catene di ristoranti, con un impatto significativo sia sulla reputazione che sul prezzo delle azioni.

Chipotle Griglia Messicana , 2015

L’epidemia di Escherichia coli del 2015 ha costretto la catena a chiudere temporaneamente 43 ristoranti in Oregon e Washington, poiché si è scoperto che su 53 persone in nove stati che si erano ammalate dello stesso ceppo di Escherichia coli, 46 avevano mangiato da Chipotle nella settimana prima di ammalarsi.

Le vendite crollarono del 20% e le azioni della società crollarono di oltre il 25% nei due mesi successivi allo scoppio dell’epidemia, con una ripresa che richiese anni.

Taco Bell (Yum! Marche), 2006

Nel 2006, anche la Taco Bell dovette affrontare un’epidemia di Escherichia coli che colpì i clienti di diversi stati.

Il CDC ha segnalato 71 persone ammalate, con 53 ricoveri ospedalieri e 8 casi di sindrome uremica emolitica.

Taco Bell ha avuto un impatto immediato sulle vendite, che sono calate del 5% nel quarto trimestre del 2006 e dell’11% nel trimestre successivo. La caduta è continuata fino al terzo trimestre del 2007.

Le vendite della catena di fast food sono diminuite fino al 20% a livello nazionale e in misura ancora maggiore nelle regioni colpite, spingendo gli analisti a declassare il titolo.

Jack nella scatola, 1993

Un altro caso tristemente noto è l’epidemia di Escherichia coli del 1993 al Jack in the Box , che causò la morte di quattro bambini, 171 ricoveri ospedalieri e causò la malattia di 700 persone in quattro stati.

Questa crisi fece crollare il prezzo delle azioni di Jack in the Box e ci volle molto tempo prima che l’azienda ripristinasse la fiducia dei consumatori.

All’epoca, avevano stimato perdite comprese tra 20 e 30 milioni di dollari a seguito dell’epidemia.

Guardando al futuro: la ripresa di McDonald’s dipende da un’azione rapida

Copy link to section

L’epidemia di Escherichia coli legata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald’s rappresenta una sfida importante per il colosso del fast food, soprattutto perché lotta per mantenere la sua posizione dominante sul mercato.

L’azienda ha già adottato misure per affrontare la crisi, ma resta da vedere con quale efficacia riuscirà a ripristinare la fiducia dei consumatori.

Gli analisti stanno monitorando attentamente le prossime mosse di McDonald’s.

Come ha sottolineato Tower, la risposta dell’azienda deve essere completa e responsabile.

Qualsiasi passo falso potrebbe prolungare il danno al marchio e ritardare la ripresa sul mercato azionario.

Nel frattempo, l’epidemia di Escherichia coli è un duro promemoria di come i problemi di sicurezza alimentare possano rapidamente compromettere la crescita di una catena di ristoranti, come dimostrano i casi di Chipotle, Jack in the Box e Taco Bell.