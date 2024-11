Deutsche Bank ha superato le aspettative del terzo trimestre, ma cosa ha determinato questa impennata?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Deutsche Bank, il più grande istituto di credito tedesco, ha ripreso a registrare profitti nel terzo trimestre, registrando un utile netto di 1,461 miliardi di euro (1,58 miliardi di dollari) attribuibile agli azionisti.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa cifra supera la previsione di 1,047 miliardi di euro degli analisti interpellati da LSEG.

Advertisement

I risultati della banca nel terzo trimestre segnano un’inversione di tendenza rispetto alla perdita di 143 milioni di euro del trimestre precedente, trainata dal miglioramento degli accantonamenti per contenziosi legali e da un solido flusso di ricavi.

In un contesto di mercato difficile e tassi di interesse in calo, i risultati di Deutsche Bank riflettono il suo cambiamento strategico verso misure di risparmio sui costi e una rinnovata attenzione ai rendimenti per gli azionisti.

I ricavi di Deutsche Bank nel terzo trimestre raggiungono i 7,5 miliardi di euro

Copy link to section

I ricavi hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro nel terzo trimestre, superando i 7,338 miliardi di euro previsti dagli analisti.

L’utile prima delle imposte è aumentato del 31% su base annua, attestandosi a 2,26 miliardi di euro.

L’accantonamento per perdite su crediti è aumentato a 494 milioni di euro, rispetto ai 245 milioni di euro dell’anno precedente.

Il coefficiente patrimoniale CET 1 è migliorato al 13,8%, rispetto al 13,5% del secondo trimestre.

Il ritorno sul capitale proprio tangibile (ROTE) è salito al 10,2% dal 7,3% annuo.

Gli sforzi di riduzione dei costi sono fondamentali per la ripresa della Deutsche Bank nel terzo trimestre

Copy link to section

La redditività della Deutsche Bank nel terzo trimestre è in parte attribuibile al suo attuale programma di riduzione dei costi.

La banca punta a ridurre il suo organico di 3.500 posizioni entro il 2025, compresi gli 800 tagli di posti di lavoro annunciati l’anno scorso.

L’iniziativa di risparmio è in linea con le tendenze più ampie del settore, mentre le banche europee si adeguano a un contesto di tassi di interesse in evoluzione.

Gli analisti ritengono che ulteriori riduzioni dei costi saranno essenziali per mantenere margini competitivi in un contesto di mercato più debole.

Lo svincolo parziale di 440 milioni di euro di accantonamenti per contenziosi legali nel terzo trimestre ha dato un notevole impulso agli utili di Deutsche Bank.

Le disposizioni sono legate a una causa in corso da tempo in merito all’acquisizione di Postbank da parte della banca.

In particolare, il 60% dei ricorrenti ha raggiunto un accordo con la Deutsche Bank ad agosto, consentendo alla banca di proseguire con un piano di riacquisto di azioni bloccato.

Questa agevolazione legale ha aiutato la banca a gestire l’impatto finanziario delle continue controversie legali.

Deutsche Bank prende le distanze dai colloqui di fusione con Commerzbank

Copy link to section

In seguito alle speculazioni su possibili fusioni nel settore bancario tedesco, la Deutsche Bank ha abbandonato una potenziale fusione con Commerzbank.

L’attenzione si sposta ora sulla possibile acquisizione di Commerzbank da parte dell’italiana Unicredit.

Gli analisti di mercato ritengono che l’orientamento strategico della Deutsche Bank sia un segnale della sua intenzione di rafforzare la propria posizione in modo indipendente.

La decisione sottolinea l’attenzione della banca sulla ristrutturazione interna, anziché perseguire una crescita inorganica attraverso il consolidamento nazionale.

Negli ultimi anni le banche europee, tra cui la Deutsche Bank, hanno fatto affidamento su riacquisti di azioni e pagamenti di dividendi per rafforzare il valore per gli azionisti.

Con l’adozione di una politica monetaria più accomodante da parte della Banca Centrale Europea, le banche sono ora sotto pressione per garantire una crescita degli utili in un contesto di tassi di interesse in calo.

La Global Banking Annual Review 2024 di McKinsey avverte che per mantenere gli attuali livelli di ROTE le banche europee dovranno tagliare i costi a una velocità circa 2,5 volte superiore rispetto al calo dei ricavi.

Mentre Deutsche Bank punta a un’ulteriore crescita, è pressante la pressione per adattarsi rapidamente a queste dinamiche in continua evoluzione.