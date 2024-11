I piani di quotazione su Telegram ICO e Binance di Dogizen potrebbero renderlo uno dei principali token GameFi nel 2024

Dogizen sta facendo onde nel mondo di GameFi con un nuovo approccio audace: ospitare la prima ICO in assoluto all’interno dell’ecosistema Telegram. Con oltre 1,39 milioni di giocatori e 798.728,6$ raccolti, Dogizen è pronto a diventare un attore importante nel panorama in evoluzione del gaming blockchain.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Esploriamo il modo in cui Dogizen sta creando nuove opportunità di investimento sfruttando l’enorme base di utenti di Telegram, offrendo un ecosistema di gioco diversificato e puntando a quotarsi sui principali exchange.

Advertisement

Dogizen Universe rappresenta uno spazio unico sia per gli sviluppatori che per gli investitori, con un potenziale di crescita esponenziale nel 2024 e oltre.

Come la prima ICO di Telegram di Dogizen sta rimodellando la GameFi

Copy link to section

L’ICO di Dogizen è una prima nel settore GameFi, ospitata direttamente all’interno di Telegram. Sfruttando la base di utenti di Telegram, che conta quasi 1 miliardo di utenti attivi, Dogizen offre agli investitori la possibilità di comprare e gestire token DOGIZ senza problemi tramite l’app.

Questo accesso senza precedenti consente a Dogizen di entrare in contatto con un pubblico vasto e già pronto, offrendo le opportunità della GameFi direttamente agli utenti, senza bisogno di piattaforme esterne.

Per gli investitori, ciò rappresenta un’opportunità di entrare in anticipo in un progetto che unisce praticità e portata di mercato, elementi chiave per il successo nel competitivo settore delle criptovalute.

La quotazione su Binance potrebbe spingere Dogizen verso nuovi picchi

Copy link to section

Ottenere una quotazione sui principali exchange come Binance può aumentare significativamente la visibilità e la liquidità di un progetto di criptovaluta.

Dogizen punta a seguire le orme dei suoi rivali, come Catizen e Hamster Kombat.

Entrambi i progetti hanno visto la loro capitalizzazione di mercato salire alle stelle dopo la quotazione su Binance: Hamster Kombat ha raggiunto i 500 milioni di dollari e Catizen i 200 milioni di dollari subito dopo il lancio.

Dato l’approccio innovativo di Dogizen e la crescente base di utenti, una quotazione su Binance potrebbe fornire lo slancio necessario affinché il token DOGIZ raggiunga significativi guadagni di mercato, posizionandolo potenzialmente come la prossima criptovaluta 100x.

All’interno dell’universo Dogizen

Copy link to section

Dogizen non è solo un altro progetto GameFi: sta creando un ecosistema completo noto come Dogizen Universe.

Questo universo offre una vasta gamma di giochi in cui si può guadagnare giocando, tutti accessibili tramite Telegram, supportati dal token DOGIZ.

La piattaforma offre un’esperienza di tipo arcade, in cui i giocatori possono divertirsi con vari minigiochi, ognuno progettato per offrire opportunità di guadagno uniche.

Questa strategia distingue Dogizen da altri progetti che spesso si basano su un singolo gioco per ottenere successo, offrendo un approccio più sostenibile al coinvolgimento degli utenti e al ritorno sugli investimenti.

L’SDK per sviluppatori Dogizen potenzia ulteriormente questo potenziale consentendo agli sviluppatori di tutti i livelli di competenza di creare e lanciare i propri giochi sulla piattaforma.

Questo modello di sviluppo aperto promuove la crescita e l’innovazione continue all’interno dell’universo Dogizen, garantendo che l’ecosistema si evolva e rimanga attraente sia per i giocatori che per gli investitori.

Perché Dogizen potrebbe vedere una crescita esplosiva

Copy link to section

La duplice attrattiva di Dogizen come prima ICO di Telegram e token a tema canino sta suscitando notevole interesse.

Storicamente, i primi a muoversi nello spazio delle criptovalute hanno ricevuto un’attenzione e una crescita sproporzionate. Ethereum, ad esempio, ha visto guadagni di oltre 1 milione di percento con l’espansione del suo ecosistema.

I token a tema cane come DOGE, SHIB e WIF sono stati tra quelli di maggior successo, registrando per ciascuno di essi un aumento sostanziale dei prezzi dal lancio.

Anche il mercato GameFi nel suo complesso sta vivendo una rapida crescita, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto del 28,5% fino al 2032.

Se a ciò si aggiungono dinamiche più ampie del mercato delle criptovalute, come potenziali tagli dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense e una maggiore liquidità derivante dalle politiche economiche cinesi, Dogizen è ben posizionata per trarre vantaggio da questi fattori favorevoli, il che potrebbe renderla uno degli investimenti più importanti del 2024.

Cosa dovrebbe sapere un investitore su Dogizen

Copy link to section

L’ingresso di Dogizen nel mercato GameFi rappresenta un’interessante opportunità di investimento per coloro che desiderano trarre vantaggio da un settore in rapida crescita.

L’attenzione della piattaforma all’integrazione con Telegram le consente di accedere a un’ampia base di utenti, mentre i suoi piani per una quotazione su Binance potrebbero rafforzare ulteriormente la sua posizione di mercato.

L’universo Dogizen, con le sue diverse opzioni di gioco e gli strumenti intuitivi per gli sviluppatori, garantisce che la piattaforma possa continuare a innovarsi e ad attrarre nuovi utenti.

Gli investitori che riconoscono il potenziale di questo modello innovativo potrebbero scoprire che Dogizen offre una rara opportunità di entrare in una fase iniziale di un progetto che ha i giusti ingredienti per una crescita sostanziale.

Ora che la prevendita è attiva, potrebbe essere il momento giusto per valutare questa opportunità prima che Dogizen raggiunga la fase successiva del suo sviluppo.