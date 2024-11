Il Dow Jones scende per il terzo giorno consecutivo mentre i rendimenti aumentano; McDonald’s e Tesla crollano, Walmart raggiunge un massimo storico

Mercoledì i mercati azionari di riferimento degli Stati Uniti sono scesi, poiché i rendimenti dei titoli del Tesoro hanno continuato a salire, in un contesto di prospettive poco rosee per il ciclo di tagli dei tassi della Federal Reserve.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Al momento in cui scriviamo, il Dow Jones Industrial Average era in calo dell’1,4%. La media ha perso più di 600 punti, ed è scesa per la terza sessione consecutiva.

Advertisement

L’indice S&P 500 è sceso dell’1,5%, mentre il Nasdaq Composite è sceso di oltre 420 punti.

All’inizio della sessione, il rendimento dei titoli del Tesoro decennali di riferimento ha superato il 4,25%, raggiungendo il livello più alto dal 26 luglio.

I dati economici solidi spingono i rendimenti più in alto

Copy link to section

I solidi dati economici provenienti dagli Stati Uniti stanno alimentando l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro.

L’economia statunitense continua a mostrarsi resiliente, il che sta anche frenando le speranze di un taglio più consistente dei tassi da parte della Fed a novembre.

“Per me, è tutto incentrato sull’impatto dei tassi più alti. Il mercato sta rivalutando la probabilità che la Fed possa tagliare i tassi in modo aggressivo”, ha detto a CNBC Brent Schutte, responsabile degli investimenti presso Northwestern Mutual Wealth Management.

“Ci sono parti dell’economia che non hanno ancora risentito dell’impatto dell’aumento dei tassi di interesse, ma più a lungo i tassi rimangono alti, più diverse parti dell’economia devono rivalutare quella realtà… l’economia è fuori equilibrio”, ha detto Schutte alla CNBC.

Le azioni di Coca Cola e Tesla crollano

Copy link to section

Mercoledì le azioni della Coca Cola sono scese di circa il 2%, nonostante gli utili del terzo trimestre dell’azienda abbiano superato le aspettative.

Anche le azioni Tesla sono scese di oltre l’1,5%, in quanto la società dovrebbe pubblicare i risultati finanziari del terzo trimestre dopo la chiusura di mercoledì.

Le azioni di McDonald’s crollano dopo l’epidemia di Escherichia coli

Copy link to section

Le azioni McDonald erano sulla buona strada per raggiungere il loro giorno peggiore da marzo 2020, mentre il colosso del fast food si affannava per limitare i danni causati da un’epidemia di Escherichia coli.

Secondo un rapporto della Reuters, l’epidemia legata agli hamburger Quarter Pounder ha ucciso una persona e ne ha ammalate circa 50 in diversi stati degli Stati Uniti.

Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti, l’epidemia ha provocato contagi in più di 10 stati degli Stati Uniti, con 10 persone ricoverate in ospedale per gravi patologie.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, il CDC e McDonald’s stanno esaminando attentamente le forniture di cipolle affettate e polpette di manzo Quarter Pounder di McDonald’s, mentre indagano sulla causa dell’epidemia di Escherichia coli.

Al momento in cui scriviamo, le azioni di McDonald’s Corp erano in calo di quasi il 5% rispetto alla chiusura precedente.

Le azioni Walmart salgono, ma Boeing scivola

Copy link to section

Mercoledì le azioni Walmart sono aumentate di quasi l’1%, raggiungendo un nuovo massimo storico.

Secondo la CNBC, nel 2024 le azioni Walmart hanno superato l’indice S&P 500, con un rialzo del 57% rispetto al balzo di quasi il 22% registrato quest’anno.

Nel frattempo, le azioni della Boeing sono scese di quasi il 3% dopo aver registrato la più grande perdita trimestrale dal 2020.

La società ha registrato una perdita di quasi 6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, perdendo anche più di 4 miliardi di dollari nel settore degli aerei commerciali.

Nel frattempo, le azioni di Starbucks sono scese dell’1% dopo che la catena di caffè ha pubblicato i risultati del quarto trimestre.

L’azienda ha registrato un calo nelle vendite nei negozi ordinari, nel fatturato netto e negli utili a causa della minore domanda negli Stati Uniti.