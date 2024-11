Il miliardario Michael Saylor: “Proprio come Satoshi, sto donando i miei Bitcoin alla civiltà”

In una recente intervista con Markets with Madison, il co-fondatore di MicroStrategy Michael Saylor ha rivelato le motivazioni che lo hanno spinto a investire massicciamente in Bitcoin.

L’intenzione di Saylor di lasciare la sua ingente ricchezza al mondo ha attirato l’attenzione, in particolare all’interno della comunità delle criptovalute.

Ispirato dal misterioso creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, Saylor immagina il ruolo di Bitcoin nel futuro come rivoluzionario, paragonando la sua importanza a innovazioni come l’acciaio e l’elettricità. Ha affermato:

Sono un ragazzo single. Non ho figli. Quando me ne sarò andato, me ne sarò andato. Proprio come Satoshi ha lasciato un milione di Bitcoin all’Universo, lascio tutto quello che ho alla civiltà, ma mi viene in mente che 8 miliardi di persone con cripto-acciaio o acciaio economico possono costruire qualcosa di molto più grandioso nel 21° secolo di tutti gli economisti del 20° secolo che lottano con argilla e zucchero filato.

Mentre molti percepiscono Bitcoin come un investimento, Saylor lo vede come un’iniziativa volta a “creare ricchezza per l’umanità”.

Non avendo eredi diretti, il suo impegno filantropico si fonda su una profonda ammirazione per la visione di Nakamoto.

Questa prospettiva ha plasmato le decisioni strategiche di Saylor presso MicroStrategy, rendendola uno dei maggiori detentori di Bitcoin a livello mondiale.

Il suo obiettivo è trasformare MicroStrategy in una “Bitcoin Bank”, assicurando a Bitcoin il ruolo di riserva di valore stabile in un periodo di incertezza economica.

Perché l’ammirazione di Saylor per Satoshi Nakamoto è importante

L’impegno di Saylor nei confronti di Bitcoin va oltre i semplici rendimenti degli investimenti.

La sua ispirazione da Satoshi Nakamoto riflette la convinzione che Bitcoin abbia il potenziale di guidare un cambiamento significativo nella società.

Per Saylor, la decisione di Nakamoto di rimanere anonimo sottolinea l’impegno disinteressato nel creare un sistema finanziario decentralizzato.

L’adesione di Saylor a questa etica è evidente nella sua decisione di incanalare la sua ricchezza nel supporto dell’ecosistema Bitcoin.

Molti nel settore delle criptovalute vedono in questo una caratteristica distintiva della sua strategia, volta a ottenere un impatto più ampio sul panorama delle risorse digitali.

Le partecipazioni in Bitcoin di MicroStrategy

L’aggressiva strategia di acquisizione di MicroStrategy l’ha posizionata come una delle principali società quotate in borsa nel settore dei Bitcoin.

Al momento, la società detiene circa 252.220 BTC, per un valore di circa 16,89 miliardi di $. Ciò rappresenta circa l’1,201% del totale di Bitcoin in circolazione.

Da agosto 2020, le partecipazioni di MicroStrategy sono cresciute costantemente, partendo da 21.454 BTC e raggiungendo oltre 91.000 BTC a metà del 2021.

Entro gennaio 2022, le partecipazioni della società erano raddoppiate, arrivando a 125.051 BTC, dimostrando una posizione rialzista a lungo termine su Bitcoin.

Tra novembre 2023 e luglio 2024, le partecipazioni di MicroStrategy sono aumentate da 152.400 BTC a 226.500 BTC, dimostrando la sua convinzione costante nel potenziale di Bitcoin.

Solo nell’ultimo mese, la società ha acquistato altri 25.720 BTC, a dimostrazione della crescente fiducia nel futuro della valuta digitale.

L’entusiasmo di Saylor per Bitcoin come riserva di valore si basa su una prospettiva critica delle valute legali.

Sostiene che le valute tradizionali perdono inevitabilmente valore nel tempo a causa delle pressioni inflazionistiche.

Al contrario, Saylor considera Bitcoin una “batteria che non perde mai la carica”, rendendolo un asset potenzialmente stabile in periodi di incertezza economica.

Ritiene che le proprietà uniche di Bitcoin potrebbero risolvere molte delle sfide economiche globali, offrendo una nuova forma di stabilità finanziaria per le generazioni future.

Trasformare MicroStrategy in una “Bitcoin Bank”

Una parte fondamentale della visione di Saylor riguarda l’evoluzione di MicroStrategy in una “Bitcoin Bank”.

Questo cambiamento dalle sue origini di azienda di software è guidato dalla convinzione che Bitcoin offra un potenziale a lungo termine senza pari.

Accumulando ingenti riserve di Bitcoin, MicroStrategy punta a sfruttare la propria posizione nel mercato delle criptovalute, ridefinendo potenzialmente il modo in cui le aziende integrano le risorse digitali nei loro modelli di business.

Questa trasformazione evidenzia la strategia dell’azienda di diventare un attore importante nell’ecosistema Bitcoin, offrendo sia ai clienti aziendali che agli investitori individuali l’accesso a questa nuova forma di asset finanziario.

Il piano di Saylor di lasciare un impatto duraturo sul mondo attraverso Bitcoin è destinato a ispirare la prossima generazione di leader e appassionati di criptovalute.

La sua attenzione alla creazione di una visione a lungo termine piuttosto che al conseguimento di semplici guadagni a breve termine lo distingue da molti altri operatori del settore delle risorse digitali.

Dando priorità al potenziale più ampio di Bitcoin, l’approccio di Saylor potrebbe incoraggiare più aziende a esplorare strategie innovative nel settore delle criptovalute, favorendo in ultima analisi un’adozione e una comprensione più ampie del ruolo di Bitcoin nell’economia globale.