Il prezzo di Gnosis (GNO) è sulla buona strada per superare i 200 $ in un contesto di forte rimbalzo

Il prezzo di Gnosis (GNO) ha recentemente guadagnato terreno nel mercato delle criptovalute, riflettendo solidi parametri di performance.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

In mattinata ha toccato il massimo degli ultimi due mesi a 196,67 dollari, per poi tornare a circa 190,4 dollari al momento della stampa.

Advertisement

Nonostante non sia riuscita a mantenere lo slancio rialzista, Gnosis continua a quotarsi con un rialzo dell’86% rispetto ai livelli di inizio anno.

Sebbene non si tratti di un enorme aumento dei prezzi, il token ha registrato un’attività maggiore nelle ultime due settimane, con un balzo del prezzo del 13,7%.

Livelli di prezzo chiave di Gnosis (GNO) da tenere d’occhio

Copy link to section

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, gli indicatori tecnici forniscono un quadro contrastante ma generalmente ottimistico.

L’indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 62,94, indicando potenziali condizioni di ipercomprato e suggerendo una possibile correzione dei prezzi a breve termine.

Nel frattempo, l’RSI settimanale di 38,77 indica una condizione di mercato naturale più stabile.

D’altro canto, il prezzo di Gnosis è superiore alle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, segnalando una prospettiva rialzista.

In particolare, l’EMA a 200 giorni, attualmente a 246,4$, si attesta al 29,41% in più rispetto al prezzo attuale, rappresentando un obiettivo a lungo termine per i rialzisti.

Considerando i livelli di prezzo chiave da tenere d’occhio, il prezzo di Gnosis (GNO) si mantiene attualmente al di sopra di un livello di supporto cruciale di $ 167,74, una soglia che deve mantenere per puntare al successivo livello di resistenza significativo a $ 194,61.

Se dovesse superare quota 194,61$, GNO potrebbe puntare a punti di resistenza più alti a 208,80$ e 223,38$.

Al contrario, se il prezzo GNO scende sotto i 167,74 $, potrebbe tornare al successivo livello di supporto a 154,42 $.

Cosa sta determinando i recenti movimenti dei prezzi di Gnosis?

Copy link to section

Le recenti performance di Gnosis possono essere attribuite a diversi fattori chiave, ognuno dei quali riflette la posizione unica di GNO nel più ampio panorama delle criptovalute.

1. Adozione di Gnosis Pay nel contesto della spinta di Gnosis verso il “Banking 3.0”

Copy link to section

Gnosis Pay, lanciato nel 2023, rappresenta un catalizzatore significativo per i recenti movimenti di prezzo di GNO.

Questa carta di debito crittografica auto-custodiale integra l’infrastruttura finanziaria tradizionale con l’innovazione Web3, offrendo uno scorcio di ciò che Gnosis definisce “banca 3.0”.

A differenza di altre carte di pagamento crittografiche di piattaforme come Coinbase e Binance, Gnosis Pay consente agli utenti di collegare i propri portafogli direttamente a una carta Visa, consentendo transazioni da criptovaluta a valuta fiat senza interruzioni, senza dover dipendere da depositari terzi.

Questa caratteristica unica ha attirato l’attenzione, soprattutto dei primi utilizzatori che apprezzano l’aspetto auto-custode, stimolando sia la crescita degli utenti sia l’interesse del mercato per GNO.

Gnosis Pay è attualmente disponibile in tutti i paesi UE, SEE e Regno Unito, con piani di espansione in nuovi mercati come Stati Uniti, Brasile e Singapore. L’anticipazione di queste espansioni potrebbe anche contribuire allo slancio dei prezzi.

2. Integrazione di stablecoin e fiat con Gnosis Pay

Copy link to section

Un’innovazione degna di nota all’interno di Gnosis Pay è il supporto per le integrazioni di stablecoin (EURe) e fiat, rendendo più semplice per gli utenti finanziare i propri conti.

Gli utenti possono inviare EURe, una stablecoin regolata dalla FSA islandese, al loro Gnosis Pay Safe o utilizzare bonifici SEPA con numeri IBAN allegati.

Questa perfetta integrazione tra finanza tradizionale e finanza decentralizzata (DeFi) ha reso la piattaforma più attraente per una base di utenti più ampia, influenzando l’adozione di GNO e, di conseguenza, il suo prezzo.

3. Incentivi per i primi utilizzatori e coinvolgimento della comunità

Copy link to section

Anche i programmi di ricompensa e referral di Gnosis Pay, finanziati da GnosisDAO, hanno rafforzato il coinvolgimento degli utenti.

Gli incentivi cashback si basano sul possesso di GNO: i primi utenti ricevono tra l’1% e il 4% di cashback sulle transazioni, a seconda dell’importo di GNO posseduto.

Inoltre, la collezione OG NFT premia i primi utenti con vantaggi extra, tra cui l’accesso a nuove funzionalità ed eventi reali.

Tali iniziative incentrate sulla comunità hanno contribuito a mantenere vivo l’interesse degli utenti e ad aumentare la visibilità di GNO.

4. L’ecosistema più ampio della Gnosi

Copy link to section

Gnosis non è solo un token autonomo, ma parte di un ecosistema più ampio che mira a rivoluzionare il panorama finanziario.

Al centro di questo ecosistema c’è Gnosis Chain, una blockchain Layer 1 compatibile con EVM, nota per la sua sicurezza, resilienza e decentralizzazione.

Gnosis Chain, insieme ad altre iniziative come Gnosis Studio e GnosisVC, mira a colmare il divario tra le capacità tecniche della blockchain e le sue applicazioni pratiche quotidiane.

L’enfasi dell’ecosistema sulla promozione dell’innovazione è evidente attraverso GnosisVC, che incuba e supporta progetti decentralizzati in fase iniziale.

Questi sforzi, uniti a una struttura di governance ancorata a GnosisDAO, forniscono una solida base per la crescita futura, rafforzando così la fiducia degli investitori nel potenziale a lungo termine di GNO.

Conclusione: un’ottima opportunità di investimento?

Copy link to section

Gnosis (GNO) rappresenta un interessante caso di investimento, che coniuga tecnologia innovativa con una solida presenza sul mercato.

I recenti movimenti dei prezzi sottolineano il potenziale per una crescita sostanziale, soprattutto perché l’ecosistema continua a evolversi con prodotti come Gnosis Pay e l’approccio pionieristico al “banking 3.0”.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle condizioni di ipercomprato e tenere a mente i principali livelli di supporto e resistenza che potrebbero determinare fluttuazioni dei prezzi a breve termine.