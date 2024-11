L’India sta pianificando di vietare le criptovalute?

L’India è sul punto di prendere una decisione cruciale in merito alle criptovalute, mentre il governo delibera un potenziale divieto sulle valute digitali private.

L’attenzione si sta ora spostando verso lo sviluppo di una valuta digitale della banca centrale (CBDC): la rupia digitale.

Questo possibile cambiamento di politica potrebbe rimodellare il panorama finanziario digitale dell’India, sottolineando i vantaggi di una valuta digitale sostenuta dallo Stato rispetto alle alternative non regolamentate.

Il crescente interesse per le CBDC si accompagna alle preoccupazioni relative all’uso improprio delle criptovalute, stimolando un dialogo nazionale sul futuro delle transazioni digitali in India.

La crescente attenzione dell’India sulle CBDC

Il governo indiano non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, ma molti decisori politici ritengono che le criptovalute comportino rischi significativi, tra cui il rischio di riciclaggio di denaro e instabilità del mercato.

Al contrario, una CBDC come la rupia digitale è considerata come una moneta che offre i vantaggi dei pagamenti digitali, come transazioni più rapide e una minore dipendenza dal contante, senza i rischi per la sicurezza associati.

Con la Reserve Bank of India (RBI) che guida lo sviluppo della rupia digitale, gli enti di regolamentazione finanziaria del Paese mirano a fornire una valuta digitale regolamentata e stabile.

Nel luglio 2024, Ajay Seth, Segretario per gli Affari Economici dell’India, ha sottolineato che un gruppo interministeriale stava lavorando a un documento politico completo sulle criptovalute.

Questo team comprende rappresentanti della RBI e della Securities and Exchange Board of India (SEBI).

La pubblicazione prevista di questo documento politico a settembre è stata posticipata, creando incertezza sulla posizione finale dell’India.

Se il divieto proposto entrasse in vigore, potrebbe portare a normative più severe contro le criptovalute private, consolidando la rupia digitale come principale valuta digitale del Paese.

La spinta della RBI per la rupia digitale punta a 1 milione di transazioni entro la fine dell’anno

La RBI è stata in prima linea negli sforzi per promuovere l’uso al dettaglio della rupia digitale, con l’obiettivo di raggiungere un milione di transazioni giornaliere entro dicembre 2024.

Sebbene il volume attuale delle transazioni sia di circa 18.000 al giorno, la RBI sta lavorando per migliorare l’usabilità della rupia digitale attraverso funzionalità come le transazioni offline.

Sono in corso anche dei piani per integrare la rupia digitale con l’Unified Payments Interface (UPI) dell’India, con l’obiettivo di rendere i pagamenti digitali più fluidi e accessibili alla popolazione.

La transizione dell’India verso la rupia digitale riflette le sue più ampie ambizioni nella finanza digitale.

Con oltre 5 milioni di utenti e 16 banche partecipanti, la rupia digitale sta rapidamente diventando parte integrante del sistema finanziario del Paese.

Gli sforzi in corso per incrementare l’adozione da parte degli utenti e il volume delle transazioni sottolineano l’impegno della RBI nel rendere la rupia digitale un’alternativa valida alle criptovalute private, offrendo un’opzione di pagamento digitale più stabile e regolamentata.

Un eventuale divieto sulle criptovalute in India potrebbe segnare un cambiamento significativo nell’ecosistema finanziario del Paese.

Per gli appassionati di valuta digitale, la rupia digitale offre un’alternativa regolamentata che unisce la praticità delle transazioni digitali alla supervisione di un’autorità centrale.

Questo spostamento verso le CBDC, pur riducendo rischi come la volatilità del mercato, potrebbe limitare la libertà associata alle criptovalute decentralizzate.

La decisione politica finale, quindi, ha il potenziale di ridefinire il modo in cui l’India interagisce con le valute digitali, creando un precedente per altri mercati emergenti che stanno valutando iniziative simili.