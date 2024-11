Mercoledì, Lloyds Banking Group ha annunciato che i suoi utili del terzo trimestre hanno superato le aspettative, riflettendo la crescente fiducia finanziaria dei suoi clienti e ribadendo le sue previsioni di performance per il 2024.

Il più grande istituto di credito ipotecario del Regno Unito ha dichiarato un utile ante imposte di 1,8 miliardi di sterline (2,34 miliardi di dollari) per il periodo da luglio a settembre.

Sebbene questa cifra rappresenti un leggero calo rispetto a 1,9 miliardi di sterline registrati nello stesso trimestre dell’anno scorso, supera la previsione media degli analisti di 1,6 miliardi di sterline.

Negli ultimi anni Lloyds, insieme a concorrenti come NatWest, ha beneficiato di una maggiore redditività dovuta all’aumento dei tassi di interesse, che ha aumentato i rendimenti dei prestiti.

Tuttavia, la banca si trova ora ad affrontare la sfida di mantenere i propri livelli di profitto mentre i tassi di interesse cominciano a scendere.

Nonostante le preoccupazioni sulle prospettive di crescita della Gran Bretagna e sullo stato delle finanze pubbliche, Lloyds ha scelto di mantenere invariate le sue previsioni di performance.

La banca prevede per quest’anno un rendimento del capitale proprio tangibile di circa il 13%, insieme a un margine di interesse netto superiore al 2,9%.

L’amministratore delegato del gruppo Charlie Nunn ha attribuito gli ottimi risultati trimestrali a fattori quali la crescita del reddito, la gestione disciplinata dei costi e l’elevata qualità degli asset.

La banca ha segnalato un aumento dei saldi totali dei prestiti, che sono aumentati di 4,6 miliardi di sterline, raggiungendo i 457 miliardi di sterline nel corso del trimestre, trainato principalmente dalla crescita delle offerte di carte di credito e prestiti non garantiti.

Inoltre, nello stesso periodo, il portafoglio mutui di Lloyds è cresciuto di 3,2 miliardi di sterline.

Guardando al futuro, Lloyds prevede che i prezzi delle case saliranno del 3,1% quest’anno, rispetto alla precedente previsione di crescita dell’1,9% fatta all’inizio dell’anno.

La banca prevede inoltre un ulteriore taglio del tasso di base da parte della Banca d’Inghilterra prima della fine del 2024.

Inoltre, Lloyds ha confermato di non aver preso ulteriori provvedimenti in relazione alla revisione in corso dei finanziamenti per autoveicoli da parte della Financial Conduct Authority.

Dovresti acquistare azioni LLOY?

Le azioni Lloyds hanno registrato un andamento positivo di recente, attestandosi a livelli prossimi ai massimi delle 52 settimane e dei quattro anni.

Per quanto riguarda la valutazione, le azioni sono attualmente quotate a un rapporto prezzo/utile (P/E) prospettico di circa 9,3. L’analista Edward Sheldon suggerisce che sono pienamente valutate a questo multiplo degli utili, mentre altri ritengono che potrebbe esserci ancora del potenziale per il valore.

Lloyds Banking Group ha un punteggio TipRanks Smart Score pari a “4 Neutral” ed è classificato dagli analisti come “hold”, con 2 valutazioni “buy” e 7 “hold”.

Secondo LSEG Data & Analytics, gli analisti classificano le azioni Lloyds Banking Group come “da mantenere”, con rating 1 “forte acquisto”, 6 “acquisto”, 11 “da mantenere” e 1 “vendita”.