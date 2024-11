Nonostante il crollo delle azioni di Lucid, ecco perché vedo un futuro luminoso per l’azienda

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le azioni di Lucid Group sono scese di oltre il 15% negli ultimi cinque giorni. La società sta pianificando di raccogliere più denaro vendendo azioni, cosa che nessun investitore vorrebbe vedere accadere.

La performance del titolo azionario dall’inizio del 2022 è stata deludente, con un continuo calo che ha portato il titolo da 42 $ agli attuali 2,78 $.

La crisi non è avvenuta senza valide ragioni. Il modello di business dell’azienda continua a essere messo in discussione nonostante la sua tecnologia impressioni i consumatori. Realizzare un buon prodotto è una cosa.

Un altro è venderlo alle masse. Lucid sta lottando per essere in una posizione in cui può scalare le sue operazioni e raggiungere la redditività.

Ma non tutto è cupo e cupo per la società. Ecco perché credo che ci sia abbastanza succo nel potenziale della società per meritare un po’ più di ottimismo di quanto troviamo nel mercato per quanto riguarda le azioni Lucid.

Lucid stock: ai sauditi non dispiacerà spendere soldi

Le possibilità di Lucid di realizzare un profitto sono scarse nel breve termine. Ecco perché nessuno vuole avvicinarsi minimamente al titolo.

Non si prevede che la società pubblicherà un flusso di cassa libero positivo prima del 2028.

Ma non dimentichiamo che ci sono voluti 17 anni alla Tesla per ottenere un profitto.

Elon Musk ha bruciato enormi quantità di denaro per ampliare le attività della sua azienda.

Anche Lucid si trova nella stessa situazione, sebbene il suo prodotto sia secondo molti migliore di quello di Tesla.

Il fatto è che, alla luce del predominio di Tesla nel settore, gli investitori non sono disposti a scommettere su Lucid nello stesso modo in cui erano disposti a scommettere su Tesla.

L’azionista di maggioranza della società, Saudi Arabia’s Investment Fund, intende acquistare altri 374 milioni di azioni della società per mantenere la sua percentuale di partecipazione del 58,8%.

Questa decisione arriva mentre la società ha deciso di vendere 262,44 azioni per raccogliere fondi, cosa che ha fatto crollare il suo titolo azionario del 15% oggi.

Ai sauditi non dispiacerà spendere questa cifra per mantenere in vita l’azienda, nella speranza che alla fine diventi redditizia.

Lucid Group lo sa, ed è probabilmente per questo che sta impiegando tempo per ampliare le sue attività senza preoccuparsi dei profitti.

Se una qualsiasi azienda avesse il sostegno dei sauditi, ci vorrebbe del tempo per arrivare a destinazione. Il finanziamento potrebbe essere una grande preoccupazione per gli investitori dell’azienda, ma è molto probabile che la dirigenza abbia delle garanzie dal suo principale azionista.

Azione Lucid: alto interesse allo scoperto e picco di pessimismo

Le azioni LCID hanno avuto una forte ripresa nella prima metà dell’anno, quando il loro valore è quasi raddoppiato rispetto ai minimi di aprile.

Questi rally sono diventati più frequenti, il che suggerisce che gli short non hanno sempre il controllo.

Ma l’interesse allo scoperto del 28% suggerisce che molti trader continuano a scommettere contro la società.

Ciò dimostra il pessimismo che al momento circonda il titolo.

Tuttavia, questo stesso interesse a breve termine potrebbe diventare il motore di un rally rialzista una volta che la situazione migliorerà.

L’azienda non ha raggiunto le stime di produzione nel terzo trimestre, ma le consegne sono state di 2.781 veicoli, superando di ben il 30% le stime degli analisti.

Questo dimostra ancora una volta che le persone sono disposte ad acquistare il prodotto dell’azienda, ma l’azienda non è in grado di scalare la produzione. Questo dovrebbe migliorare con il tempo.

Lucid deve produrre 3300 veicoli in questo trimestre per raggiungere la sua guidance annuale. Questo obiettivo potrebbe non essere raggiunto, ma il mercato probabilmente lo sta già scontando.

Con l’aumento della domanda, i dati di vendita dovrebbero continuare a mantenersi solidi, rendendo conveniente l’acquisto delle azioni ai livelli attuali.