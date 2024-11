Perché Amazon sta chiudendo il servizio di consegna in giornata “Amazon Today”?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Secondo un rapporto della CNBC, Amazon sta interrompendo il suo servizio “Amazon Today”, che forniva consegne in giornata da rivenditori fisici, segnando un altro passo avanti negli sforzi di riduzione dei costi dell’azienda.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Lanciato nel 2022, il servizio ha consentito ai clienti di ricevere articoli dai negozi locali nel giro di poche ore, sfruttando i corrieri Flex di Amazon.

Advertisement

Chiusura confermata nonostante gli sforzi di riduzione dei costi

Copy link to section

Secondo fonti a conoscenza della questione, lunedì Amazon ha sospeso l’ulteriore sviluppo del servizio e ha informato i dipendenti della chiusura.

La maggior parte del programma verrà interrotta entro il 2 dicembre, ma alcuni partner commerciali selezionati potranno evadere gli ordini fino al 24 gennaio 2025.

Circa 175 dipendenti coinvolti in Amazon Today saranno licenziati con buonuscita o trasferiti ad altri ruoli all’interno di Amazon, ha confermato l’azienda.

Amazon Today è stato lanciato per accelerare le consegne

Copy link to section

Amazon Today si proponeva di semplificare le consegne in giornata mettendo in contatto i clienti con rivenditori come Petco, Staples, Office Depot, GNC e Fabletics.

Gli autisti Flex ritiravano i pacchi dai negozi partecipanti e li consegnavano entro poche ore, offrendo un’alternativa rapida alla consegna tradizionale.

Tuttavia, si dice che le difficoltà operative abbiano compromesso la sostenibilità del servizio.

Le “consegne al dettaglio” come quelle offerte da Amazon Today si sono rivelate meno efficienti rispetto al modello di consegna standard di Amazon, in cui i conducenti Flex raccolgono volumi maggiori dai magazzini.

Considerando il minor numero di articoli per tratta, queste consegne erano meno convenienti, il che ha contribuito alla decisione di interrompere il servizio.

Implicazioni più ampie per la strategia aziendale di Amazon

Copy link to section

La chiusura di Amazon Today è in linea con la strategia più ampia del CEO di Amazon Andy Jassy volta a ridurre i costi e concentrarsi sui punti di forza principali dell’azienda.

Dal 2022, Amazon ha ridotto la sua forza lavoro di oltre 27.000 dipendenti, realizzando la più grande campagna di licenziamenti nella storia dell’azienda.

Oltre ad Amazon Today, Jassy ha chiuso altre iniziative, tra cui i servizi di telemedicina, un dispositivo di videochiamata per bambini e il Treasure Truck itinerante dell’azienda.

Nonostante abbia ridotto questo servizio, Amazon continua a investire in reti di consegna più rapide per rimanere competitiva rispetto ad aziende come DoorDash e Instacart, che si sono espanse oltre il settore alimentare e dei generi alimentari.

Di recente Amazon ha aggiunto altri centri di distribuzione dedicati alla consegna in giornata nei mercati strategici.

Amazon stava ancora integrando nuovi rivenditori

Copy link to section

La decisione di interrompere Amazon Today giunge inaspettatamente, poiché Amazon aveva recentemente presentato il servizio ai rivenditori durante una conferenza.

Il programma rientrava nella strategia aziendale volta ad aumentare la velocità di consegna integrando i partner di vendita al dettaglio fisici.

L’obiettivo del servizio era quello di attrarre nuove attività, ma gli elevati costi delle singole consegne al dettaglio superavano i potenziali benefici.

Impatto sui rivenditori e sulle future partnership

Copy link to section

Amazon ha assicurato che sta lavorando a stretto contatto con i rivenditori partecipanti per garantire una transizione graduale durante la chiusura.

La cessazione del servizio potrebbe spingere alcuni rivenditori a valutare opzioni di consegna alternative, tra cui partnership con altre piattaforme di consegna.