Perché Microsoft ha difficoltà a trattenere i suoi dipendenti donne e appartenenti alle minoranze?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Microsoft Corp. sta riscontrando crescenti difficoltà nel trattenere i suoi dipendenti donne, neri e latini, nonostante i continui sforzi per promuovere una forza lavoro diversificata.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Secondo l’ultimo rapporto aziendale sulla diversità e l’inclusione, che misura sia le dimissioni volontarie che quelle involontarie, questi gruppi se ne stanno andando a un ritmo accelerato, ponendo delle sfide alle iniziative sulla diversità del colosso della tecnologia.

Advertisement

Nell’anno fiscale conclusosi il 30 giugno, le donne hanno rappresentato il 32,7% delle partenze, in aumento rispetto al 31% dell’anno precedente.

I lavoratori neri hanno rappresentato il 10% delle partenze negli Stati Uniti, rispetto all’8,7% del 2023, mentre le partenze dei latinoamericani sono salite al 9,8% dall’8%.

Al contrario, il rapporto ha rilevato che nello stesso periodo un numero inferiore di dipendenti uomini e asiatici ha lasciato l’azienda.

Bracconaggio e spostamenti aziendali citati come cause

Copy link to section

Microsoft ha attribuito questa tendenza crescente di partenze a una combinazione di fattori, tra cui un aumento delle acquisizioni da parte di aziende rivali e un allontanamento strategico dalle sue attività di vendita al dettaglio fisiche e online, che storicamente hanno impiegato una forza lavoro più diversificata.

Lindsay-Rae McIntyre, Chief Diversity Officer di Microsoft, ha riconosciuto la sfida in un’intervista. “Una volta che quel talento arriva in Microsoft, sappiamo che dobbiamo fare di più”, ha affermato, secondo un rapporto di Bloomberg.

“Ciò include fornire mentori e opzioni di carriera che diano loro una ragione continua per investire e rimanere in Microsoft”.

McIntyre ha inoltre sottolineato il crescente numero di posti di lavoro nei data center di cloud computing, distribuiti in diverse aree geografiche.

Questi ruoli, ha sottolineato, offrono opportunità per migliorare la diversità nelle assunzioni, ma richiedono anche maggiori sforzi per trattenere questi dipendenti a lungo termine.

Diversità cruciale nello sviluppo dei prodotti AI

Copy link to section

La posta in gioco per gli sforzi di Microsoft in materia di diversità è alta, soprattutto perché l’azienda si impegna a garantire che i suoi prodotti emergenti di intelligenza artificiale siano privi di pregiudizi razziali, di genere e di altro tipo.

“Ci vorranno molte prospettive per far nascere un’intelligenza artificiale affidabile con cui tutti vogliano interagire”, ha affermato McIntyre.

Microsoft non è la sola ad avere a che fare con questo problema. Poche aziende divulgano i dati sulla fidelizzazione dei dipendenti suddivisi per categorie razziali e di genere.

Tuttavia, l’anno scorso, BlackRock Inc. ha pubblicato una verifica che dimostrava come gli alti tassi di abbandono tra i leader neri e latini annullassero quasi completamente i progressi dell’azienda nella diversificazione dei suoi ranghi dirigenziali.

Mentre Microsoft si trova ad affrontare queste sfide in termini di fidelizzazione, la sua capacità di gestirle sarà fondamentale per la futura diversità della sua forza lavoro e per l’inclusività dei suoi prodotti di intelligenza artificiale.