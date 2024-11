Previsione del prezzo di Cardano: cosa riserva il futuro ad ADA mentre Bitcoin è in difficoltà?

Cardano è tra le altcoin che hanno ridotto i recenti guadagni, mentre la speranza di Bitcoin di raggiungere i 70.000 dollari subisce una pressione al ribasso.

Con il BTC sceso sotto i 67.000 dollari mercoledì, le principali altcoin hanno ceduto guadagni importanti per essere scambiate vicino ai livelli di supporto.

Il prezzo di ADA ha mostrato questa previsione il 23 ottobre, contribuendo a far scendere la capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute del 2% a 2,4 trilioni di dollari.

Bitcoin vede un’azione negativa

Con l’avvicinarsi delle elezioni negli Stati Uniti, uno dei principali trend di mercato su cui si concentra l’attenzione è la performance delle principali criptovalute.

BTC ha mostrato questo barlume con un’impennata a oltre $ 69k la scorsa settimana. Tuttavia, la criptovaluta di punta è scivolata dai massimi di $ 69.230 del 21 ottobre per toccare minimi di $ 66.180 due giorni dopo.

La flessione ha cancellato i guadagni registrati la scorsa settimana, portando il prezzo del Bitcoin in territorio negativo nell’arco di tempo settimanale.

In questo caso, la continuazione potrebbe consentire agli orsi di puntare ai minimi registrati a metà ottobre, quando i prezzi si sono avvicinati al livello di 65.000 dollari.

Un flusso negativo per gli ETF spot Bitcoin statunitensi, che hanno registrato deflussi netti per la prima volta dopo una serie di sette giorni di afflussi netti, suggerisce un’inversione nel sentiment degli investitori.

Un altro fattore che contribuisce al rallentamento è il fatto che i volumi delle stablecoin non siano aumentati come previsto, con potenziali accordi di profitto che potrebbero avere un impatto sulle altcoin, che di recente hanno superato le altre sul mercato.

Tuttavia, i trader stanno considerando i cali come opportunità di acquisto, poiché il mercato rimane complessivamente rialzista. L’analista di criptovalute Cold Blooded Shiller ha riassunto le sue prospettive su questo tramite il grafico sottostante condiviso su X.

Prospettive di prezzo di Cardano

L’interesse aperto sui future per Cardano (ADA) è aumentato del 2,4% nelle ultime 24 ore.

Con oltre 249 milioni di dollari in OI per la dodicesima criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato, sviluppi chiave, tra cui partnership, potrebbero rivelarsi catalizzatori cruciali per la crescita.

Secondo i dati di Coinglass, l’interesse aperto sui future su ADA è aumentato da 152 milioni di dollari a metà agosto, quando il prezzo di Cardano ha toccato il minimo locale di 0,28 dollari.

In particolare, l’aumento dell’OI dimostra l’interesse dei trader verso Cardano.

A luglio, un pattern a doppio massimo ha fatto crollare ADA da 0,43 a 0,28 dollari, mentre il mercato delle criptovalute sanguinava all’inizio di agosto.

Negli ultimi tre mesi, gli orsi hanno fermato due volte i tori sopra i 0,41 dollari.

Tuttavia, l’azione del mese scorso suggerisce la formazione di un pattern di triangolo ascendente. Se le condizioni di mercato si allineano per un breakout, ADA potrebbe reclamare le recenti zone di fornitura come aree di supporto chiave.

Cardano ADA/USD price chart. Source: TradingView

Tuttavia, la linea dell’indice di forza relativa (RSI) è al segno 50, suggerendo una potenziale continuazione ribassista. Degno di nota è anche l’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Pur segnalando un potenziale rafforzamento rialzista con il crossover, manca la pressione degli acquirenti.

Capovolgere questa situazione sarà la chiave per i tori. Altrimenti, il prezzo di Cardano potrebbe ritestare il supporto vicino a $0,31.

Al momento in cui scriviamo, ADA era quotata a circa 0,35 dollari.