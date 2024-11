UBS alza il rating di AO Smith a neutrale: è un segnale di acquisto?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il 23 ottobre 2024, gli analisti di UBS hanno alzato il rating di AO Smith (NYSE: AOS) da “Vendita” a “Neutrale”.

L’aggiornamento è avvenuto perché UBS ha ritenuto che la valutazione della società fosse più equa dopo un periodo di sottoperformance delle azioni rispetto alle sue concorrenti e ai mercati più ampi.

La società ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per AO Smith da 75 a 80 dollari, riflettendo un multiplo rivisto di 18 volte gli utili per il 2025 e il 2026.

L’analista di UBS Damian Karas ha citato il solido bilancio e le caratteristiche difensive dell’azienda come fattori protettivi di fronte a potenziali crisi economiche.

Ha inoltre sottolineato che l’azienda è progressivamente ottimista riguardo agli stimoli del governo cinese e al loro impatto positivo sull’attività di filtrazione dell’acqua tramite osmosi inversa di AO Smith, nonostante un mercato dei consumatori e immobiliare difficile.

Rassegna degli utili del terzo trimestre

AO Smith ha pubblicato i risultati del terzo trimestre il 22 ottobre 2024.

La società ha pubblicato un utile per azione non-GAAP di 0,82 dollari, in linea con le aspettative, mentre i ricavi sono stati inferiori alle attese, attestandosi a 903 milioni di dollari, in calo del 3,7% rispetto all’anno precedente e inferiori alle stime di circa 54,75 milioni di dollari.

Le vendite sono diminuite principalmente a causa dei minori volumi in Cina e del calo delle vendite di scaldabagni in Nord America.

In particolare, la società ha registrato un calo del 4% delle vendite nette rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un calo dell’11% degli utili netti, attestandosi a 120,2 milioni di dollari.

A questi risultati hanno contribuito in modo significativo le performance più deboli in segmenti chiave come la Cina, dove le vendite sono diminuite del 17% su base annua, e il Nord America, dove la domanda di scaldabagni è diminuita.

Fondamenti aziendali e sviluppi recenti

Da una prospettiva più ampia, AO Smith rimane fondamentalmente forte, con un portafoglio diversificato e una chiara attenzione alla crescita sostenibile.

Il segmento nordamericano dell’azienda ha dimostrato resilienza, con vendite di caldaie commerciali e di sistemi per il trattamento delle acque in crescita a due cifre, compensando in parte i minori volumi di scaldabagni.

In Cina, dove l’azienda ha dovuto affrontare persistenti difficoltà, i recenti stimoli governativi potrebbero rappresentare un aspetto positivo, favorendo potenzialmente un miglioramento della domanda residenziale.

Inoltre, l’acquisizione di Pureit da Unilever per 120 milioni di dollari da parte di AO Smith è in linea con la sua strategia di espansione della quota di mercato in India e nell’Asia meridionale.

Nonostante le difficoltà dovute alla debole domanda dei consumatori in Cina e alle fluttuazioni dei volumi degli scaldabagni in Nord America, AO Smith continua a sfruttare le opportunità di crescita in India.

Anche il bilancio dell’azienda rappresenta un punto di forza notevole, mantenendo un basso indice di leva finanziaria del 5,9% e una generazione di flussi di cassa liberi pari a 282,5 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2024.

Tuttavia, l’aumento dei costi dell’acciaio e le scarse vendite in Cina mettono a rischio la redditività nel breve termine.

Approfondimenti sulla valutazione

AO Smith viene quotata a un rapporto P/E prospettico di circa 20x sulla base dell’utile per azione (EPS) dell’anno fiscale 2025, leggermente superiore alla sua media a lungo termine.

Sebbene UBS ritenga equa la valutazione attuale del titolo, l’attuale incertezza economica e le prospettive di crescita incoerenti in Cina potrebbero limitare il rialzo a breve termine.

Gli investitori sono stati cauti dopo il taglio delle previsioni dell’azienda all’inizio di ottobre, che ha abbassato le previsioni per l’utile per azione (EPS) per l’intero anno a un intervallo compreso tra $ 3,70 e $ 3,85, rispetto alle precedenti previsioni di $ 3,95-4,10.

Dopo aver esaminato i dati fondamentali dell’azienda e le notizie recenti, approfondiamo cosa rivelano gli indicatori tecnici sull’andamento delle azioni di AO Smith.

Negoziazione vicino al supporto

Le azioni di AO Smith non registrano variazioni da quasi due anni.

Il titolo ha fatto un doppio massimo a $ 92 nell’ultimo anno e da lì si è invertito. Attualmente, è scambiato molto vicino al suo supporto vicino a $ 764.

Fonte: TradingView

Pertanto, gli investitori rialzisti sul titolo possono acquistarlo ai livelli attuali con uno stop loss a 75,8 $.

Se il titolo riesce nuovamente a trovare supporto vicino ai livelli attuali e cambia rotta, potrebbe nuovamente muoversi verso i 92 dollari.

I trader che hanno una visione ribassista sul titolo devono evitare di andare allo scoperto ai livelli attuali, considerando che è già sceso in modo significativo.

Una nuova posizione corta deve essere aperta solo se il titolo chiude giornalmente a un prezzo inferiore a $ 76,4.