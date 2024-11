Analisi: quali soluzioni possono attenuare l’impatto negativo dell’estrazione del litio?

Il lento e sporco processo di estrazione del litio dalle rocce e dall’acqua salata potrebbe avere un impatto negativo sull’ambiente, soprattutto se il mondo cerca di limitare le emissioni di carbonio.

Ma la corsa verso il raggiungimento di emissioni nette pari a zero si basa in gran parte sul litio. E quindi trovare una soluzione per produrre litio in modo più pulito rimane un imperativo.

Nonostante i prezzi del litio siano in forte aumento, si prevede che la domanda del prezioso metallo aumenterà di quasi nove volte nei prossimi 15 anni, secondo le stime dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE).

L’IEA ha affermato in un rapporto:

I veicoli elettrici e le batterie di accumulo hanno già soppiantato l’elettronica di consumo, diventando il principale consumatore di litio e sono destinati a sostituire l’acciaio inossidabile come principale utilizzatore finale di nichel entro il 2040.

Poiché l’estrazione del litio potrebbe essere un processo lento che spesso danneggia l’ambiente, in futuro saranno necessari metodi di produzione più efficienti e meno dannosi.

Secondo un rapporto di Bloomberg, una soluzione promettente è l’estrazione diretta del litio, che può ridurre significativamente il tempo necessario per produrre il metallo da 18 mesi a pochi giorni o addirittura ore.

Inoltre, il riciclaggio e l’aumento della durata di vita delle batterie al litio potrebbero contribuire a ridurre la necessità di estrarre grandi quantità di questo metallo.

“Questo sforzo dovrebbe essere accompagnato dall’avvio di operazioni di estrazione del litio con severe leggi e normative ambientali e dall’investimento in metodi di estrazione avanzati in grado di estrarre il litio dall’acqua di mare”, secondo un rapporto di State of the Planet, un sito di notizie della Columbia Climate School.

Importanza del litio

Australia, Cile e Cina sono i maggiori produttori di litio, rappresentando il 90% della fornitura mondiale totale.

Il litio è un minerale importante, utilizzato nei veicoli elettrici (EV) e che immagazzina l’energia generata dall’energia solare ed eolica.

Secondo Bloomberg, la massa e il raggio ridotti degli atomi di litio garantiscono che le batterie possano assorbire e immagazzinare più elettricità rispetto ad altri tipi di batterie dello stesso peso.

“L’aspetto del peso è cruciale quando si tratta di veicoli elettrici, poiché un’auto più leggera percorre più distanza con la stessa carica”, secondo il rapporto di Bloomberg.

La crescente domanda di batterie agli ioni di litio rischia inoltre di creare colli di bottiglia nell’offerta, che potrebbero far aumentare i prezzi e rallentare il processo di passaggio ai veicoli elettrici.

Inoltre, il processo di produzione rende il litio più costoso.

Problemi con l’estrazione del litio

Le attività minerarie sono esposte ai crescenti rischi climatici.

Il rame e il litio sono particolarmente vulnerabili allo stress idrico, dato il loro elevato fabbisogno idrico.

Inoltre, si suppone che i veicoli elettrici guideranno il mondo verso una transizione energetica. Tuttavia, secondo Bloomberg, l’estrazione dello spodumene, una delle principali fonti di litio, è un processo ad alta intensità energetica, alimentato da combustibili fossili che emettono carbonio.

Esiste il rischio che l’acido solforico estratto durante l’estrazione del litio possa riversarsi nei corsi d’acqua locali, rappresentando una minaccia per la fauna selvatica.

L’IEA ha affermato:

Oltre il 50% della produzione odierna di litio e rame è concentrata in aree con elevati livelli di stress idrico. Diverse importanti regioni produttrici come Australia, Cina e Africa sono inoltre soggette a calore estremo o inondazioni, che pongono sfide maggiori nel garantire forniture affidabili e sostenibili.

Inoltre, l’estrazione del litio dalla salamoia richiede grandi quantità di acqua dolce, il che potrebbe rappresentare una minaccia per la fauna selvatica, poiché avviene principalmente nelle regioni aride del mondo.

La salamoia di litio è una falda acquifera salina che contiene litio disciolto e rappresenta una delle principali fonti di litio al mondo.

Possibile soluzione: estrazione diretta del litio

Secondo gli esperti, una delle soluzioni per limitare i rischi dell’attività mineraria è l’estrazione diretta del litio.

“Le tecnologie emergenti, come l’estrazione diretta del litio (DLE) o il recupero avanzato dei metalli dai flussi di rifiuti o dai minerali di bassa qualità, offrono il potenziale per un cambiamento radicale nei futuri volumi di fornitura”, ha affermato l’IEA.

Il metodo di estrazione diretta utilizza attrezzature industriali anziché il lungo e lento processo di evaporazione, che richiede mesi.

Secondo un rapporto di Bloomberg, le startup hanno iniziato a utilizzare questa tecnologia, ma solo di recente ha raggiunto un livello tale da poter potenzialmente competere con i metodi esistenti.

I metodi DLE potrebbero potenzialmente aprire le porte alle forniture in nuove regioni del mondo.

“L’adozione di DLE potrebbe essere l’unico modo per accedere ad alcune importanti fonti di litio in futuro, poiché Bolivia e Cile spingono le aziende che puntano alle loro ricchezze di litio ad adottare tecniche DLE, un approccio volto a preservare le scarse risorse idriche”, ha riferito Bloomberg.

Il riciclaggio del litio è un’opzione

Nel frattempo, anche per minerali come il litio il riciclaggio continua a rappresentare una sfida.

Secondo l’IEA, per i metalli sfusi le pratiche di riciclaggio sono ben consolidate, ma ciò non vale per molti minerali di transizione energetica, come il litio e le terre rare.

L’IEA ha affermato:

I flussi di rifiuti emergenti derivanti dalle tecnologie energetiche pulite (ad esempio batterie, turbine eoliche) possono cambiare questo quadro.

L’ente di controllo dell’energia con sede a Parigi ha affermato che il riciclaggio potrebbe non eliminare la necessità di continui investimenti in nuove forniture per soddisfare gli obiettivi climatici.

Tuttavia, secondo l’IEA, entro il 2040 le quantità riciclate di rame, litio, nichel e cobalto provenienti dalle batterie esaurite potrebbero ridurre di circa il 10% il fabbisogno primario complessivo di questi minerali.