La competizione tra Elon Musk e Mukesh Ambani si intensifica poiché entrambi i miliardari puntano al settore emergente della banda larga satellitare in India.

Dopo l’annuncio del governo indiano secondo cui lo spettro satellitare per la banda larga sarà assegnato amministrativamente anziché tramite asta, la posta in gioco è aumentata.

Cos’è la banda larga satellitare?

La banda larga satellitare garantisce l’accesso a Internet in vaste aree, soprattutto nelle regioni remote in cui le opzioni tradizionali come DSL e cavo non sono disponibili.

Questa tecnologia può colmare il divario digitale, garantendo la connettività alle popolazioni meno servite.

Secondo le proiezioni attuali, l’agenzia di rating ICRA stima che entro il 2025 gli abbonati alla rete Internet satellitare in India raggiungeranno i due milioni.

Il mercato è altamente competitivo, con Reliance Jio di Mukesh Ambani in testa alla classifica, rafforzata da una partnership con SES Astra, un importante operatore satellitare con sede in Lussemburgo.

A differenza di Starlink di Musk, che impiega satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) per un servizio più rapido, SES utilizza satelliti in orbita terrestre media (MEO), offrendo una soluzione più conveniente.

Starlink vanta oltre 6.400 satelliti e quattro milioni di abbonati in 100 paesi, ma dal 2021 si trova ad affrontare sfide normative nel lancio dei servizi in India.

Se avrà successo, l’ingresso di Musk potrebbe sostenere le iniziative del Primo Ministro Narendra Modi volte ad attrarre investimenti stranieri e a migliorare l’immagine pro-business dell’India.

Spettro satellitare: il panorama normativo dell’India

L’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni indiana non ha ancora annunciato i prezzi per lo spettro satellitare.

Sebbene l’assegnazione amministrativa sia in linea con le norme internazionali, Reliance di Ambani sostiene che un’asta sia necessaria per garantire una concorrenza leale, citando la mancanza di quadri giuridici chiari per i servizi a banda larga satellitare.

Le recenti lettere di Reliance agli enti regolatori sottolineano la necessità di “parità di condizioni” tra servizi satellitari e terrestri.

Musk ha risposto alle segnalazioni secondo cui Ambani avrebbe fatto pressioni contro il modello di prezzi amministrativi suggerendo che avrebbe contattato Ambani per discutere della possibilità di consentire a Starlink di competere in India.

Gli analisti indicano che la resistenza di Ambani potrebbe derivare dal desiderio di mantenere un vantaggio competitivo, escludendo potenzialmente Starlink dal mercato.

I giganti delle telecomunicazioni in India, tra cui Ambani e Sunil Mittal di Bharti Airtel, controllano una quota significativa del mercato e promuovono le aste per impedire la concorrenza degli operatori internazionali.

Questa strategia difensiva mira ad aumentare i costi per i nuovi arrivati e a proteggere la loro posizione dominante nel panorama in continua evoluzione dell’accesso a Internet.

Il 40% degli 1,4 miliardi di persone in India non ha accesso a Internet

Considerando che circa il 40% degli 1,4 miliardi di abitanti dell’India non ha accesso a Internet, soprattutto nelle aree rurali, il potenziale della banda larga satellitare è immenso.

Sebbene la penetrazione di Internet in India sia ancora inferiore alla media mondiale, le tendenze recenti indicano progressi nella riduzione del divario.

La banda larga satellitare, se conveniente, potrebbe facilitare la connettività e favorire lo sviluppo dell’Internet delle cose (IoT).

Il prezzo sarà fondamentale, soprattutto in un Paese in cui i dati mobili sono incredibilmente convenienti, a soli 12 centesimi per gigabyte.

Secondo quanto riportato dalla BBC, gli analisti prevedono che è probabile che si verifichi una guerra dei prezzi, con Musk che potrebbe sfruttare le sue risorse finanziarie per proporre accordi competitivi e ottenere l’ingresso nel mercato.

Tuttavia, i costi operativi più elevati di Starlink (quasi dieci volte superiori a quelli dei principali fornitori indiani) potrebbero rappresentare una sfida senza sussidi governativi.

Inoltre, alcune preoccupazioni degli operatori indiani potrebbero essere esagerate, poiché le reti terrestri sono generalmente più convenienti, tranne che nelle aree scarsamente popolate.

La battaglia per il mercato indiano dell’Internet satellitare si sta intensificando, con Musk pronto a trarre vantaggio dal primo passo.

Con l’evolversi della competizione, le implicazioni per il panorama della connettività dell’India e le strategie impiegate da questi miliardari saranno attentamente monitorate.