La banca britannica Barclays ha pubblicato giovedì un utile netto di 1,6 miliardi di sterline (2 miliardi di dollari) per il terzo trimestre, superando le aspettative degli analisti.

Questo risultato ha superato la previsione di 1,17 miliardi di sterline contenuta in un sondaggio condotto da LSEG e ha segnato un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2023.

I ricavi del trimestre hanno raggiunto i 6,5 miliardi di sterline, leggermente superiori ai 6,39 miliardi di sterline previsti.

All’inizio dell’anno, Barclays ha introdotto una revisione strategica volta a ridurre i costi, aumentare i rendimenti per gli azionisti e garantire stabilità finanziaria a lungo termine.

Questa strategia ha spostato maggiormente l’attenzione sui prestiti nazionali, pur mantenendo le operazioni di investment banking più imprevedibili.

Nell’ambito di questa riforma, Barclays ha acquisito la divisione retail banking del Regno Unito, Tesco Bank.

Nel secondo trimestre, Barclays ha registrato un leggero calo dell’utile netto rispetto all’anno precedente, dovuto alla riduzione dei ricavi delle sue banche commerciali e aziendali del Regno Unito.

Tuttavia, la sua banca d’investimento ha visto l’utile netto aumentare del 10%, arrivando a 3,02 miliardi di sterline.

Le azioni Barclays sono aumentate del 55% quest’anno, riprendendosi dal calo del 2023.

A causa delle preoccupazioni relative alla contrazione dei margini di interesse netti dovuta al calo dei tassi di interesse, anche diverse banche hanno annunciato misure di ristrutturazione.

All’inizio di questa settimana, HSBC ha rivelato i piani per consolidare le sue operazioni in quattro unità aziendali, mentre Deutsche Bank ha dato il via alla stagione degli utili del terzo trimestre con profitti superiori alle attese, trainati da un aumento dell’11% dei ricavi sia nella divisione investment banking che in quella di asset management.

Dovresti acquistare azioni BARC?

Stephen Wright analizza Barclays, evidenziandone l’eccellente performance nel 2024, quando il prezzo delle azioni è balzato da 1,55 a 2,42 sterline, posizionandosi come una delle aziende più performanti del FTSE 100.

Attualmente gli analisti hanno fissato un prezzo obiettivo medio di £ 2,75, il che suggerisce un potenziale rialzo di circa il 13,5% rispetto al prezzo attuale.

Tuttavia, le previsioni presentano una varianza significativa, con stime che vanno da £ 2 a £ 3,30, il che introduce un certo livello di incertezza riguardo alle prestazioni future.

Wright sottolinea le difficoltà nel formulare previsioni accurate per Barclays, in particolare a causa delle divergenze nelle opinioni degli analisti e delle complesse dinamiche del settore bancario.

Egli sottolinea che la struttura diversificata di Barclays, che comprende un’importante divisione di investment banking insieme alle sue attività di prestito al dettaglio, potrebbe trarre vantaggio dall’aumento dell’attività di investment banking con il calo dei tassi di interesse.

Ciò contrasta con altre banche, come Lloyds e NatWest, che si concentrano principalmente sul retail banking.

Nonostante le prospettive ottimistiche per Barclays, Wright consiglia agli investitori di considerare la sua valutazione attuale, poiché il titolo è scambiato a circa il 62% del suo valore contabile.

Questa valutazione riflette il sentiment positivo degli investitori riguardo alla capacità della banca di generare solidi rendimenti sul capitale proprio.

Tuttavia, Wright avverte che gran parte della crescita prevista nel settore dell’investment banking potrebbe essere già stata scontata.

Inoltre, eventuali cali nei margini di prestito potrebbero comportare rischi per la valutazione del titolo, determinando una contrazione se le aspettative non fossero soddisfatte.