I prezzi del petrolio continuano a salire a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente

I prezzi del petrolio greggio sono aumentati giovedì, mentre le crescenti tensioni geopolitiche continuano a sostenere il mercato, hanno affermato gli esperti.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

I prezzi del petrolio sono aumentati di circa il 4% questa settimana, dopo essere scesi del 7% la settimana scorsa a causa delle preoccupazioni relative alla scarsa domanda.

Advertisement

Al momento in cui scriviamo, il prezzo del greggio West Texas Intermediate era di 71,19 dollari al barile, in aumento dello 0,6%, mentre il greggio Brent era in aumento dello 0,5%, attestandosi a 75,36 dollari al barile.

Le tensioni in Medio Oriente fanno salire i prezzi del petrolio

Copy link to section

Le crescenti tensioni tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, nonché le notizie secondo cui la Corea del Nord sta aiutando la Russia in Ucraina, stanno alimentando l’aumento dei prezzi del petrolio.

Mercoledì, secondo quanto riportato dalla Reuters, gli Stati Uniti hanno dichiarato per la prima volta di aver avuto prove che la Corea del Nord ha inviato 3.000 soldati in Russia per un possibile dispiegamento in Ucraina.

Questa mossa potrebbe portare a una grave escalation nella guerra della Russia contro l’Ucraina.

In Medio Oriente, Israele e Hezbollah hanno continuato a combattere, aumentando i rischi per l’approvvigionamento di petrolio dalla regione.

Il Medio Oriente ospita più della metà delle riserve mondiali di petrolio.

Giovedì, secondo quanto riportato, gli attacchi israeliani diretti a Hezbollah avrebbero colpito la capitale siriana Damasco.

L’attuale escalation nella regione continua a generare premi di rischio sui prezzi del petrolio.

James Hyerczyk, autore di Fxempire.com, ha affermato in una nota:

Questa incertezza geopolitica, unita all’ansia per i possibili cambiamenti di politica economica degli Stati Uniti in vista delle elezioni presidenziali, ha creato volatilità.

L’aumento delle scorte negli Stati Uniti limita il rialzo

Copy link to section

La scorsa settimana le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate notevolmente di 5,5 milioni di barili.

Gli Stati Uniti sono il maggiore produttore di petrolio greggio al mondo.

L’ingente accumulo di scorte di petrolio greggio ha influito sul sentiment del mercato, con i prezzi del petrolio in breve calo giovedì mattina.

Anche la produzione di petrolio greggio negli Stati Uniti la scorsa settimana è rimasta stabile a livelli record.

Secondo i dati ufficiali dell’Energy Information Administration, nella settimana conclusasi venerdì la produzione media nel Paese è stata di 13,5 milioni di barili al giorno.

Anche le importazioni di petrolio greggio sono aumentate di quasi 1 milione di barili al giorno negli Stati Uniti la scorsa settimana, il che indica che la domanda locale di carburante rimane forte in vista delle elezioni presidenziali statunitensi di inizio novembre.

“Nonostante questi dati ribassisti, i persistenti timori di shock dell’offerta in Medio Oriente hanno contribuito a stabilizzare i prezzi, impedendo un significativo ritiro”, ha affermato Hyerczyk di Fxempire.

L’Arabia Saudita pianifica un aumento della produzione

Copy link to section

Si prevede che l’Arabia Saudita, leader de facto dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dei suoi alleati, aumenterà la sua produzione di petrolio a partire da dicembre.

L’aumento della produzione fa parte di un piano dell’alleanza OPEC+ per porre fine gradualmente ai tagli volontari alla produzione di petrolio, pari a 2,2 milioni di barili al giorno.

È probabile che questa mossa si traduca in un aumento della quota di mercato per l’Arabia Saudita e per gli altri paesi del Golfo.

Secondo un sondaggio Reuters, si prevede che la crescita economica dell’Arabia Saudita accelererà al 4,4% nel 2025, sostenuta da una maggiore produzione di petrolio, rispetto all’1,3% previsto per quest’anno.

Inoltre, è probabile che l’economia degli Emirati Arabi Uniti cresca del 4,9% nel 2025, sfruttando l’aumento della produzione di petrolio.

L’equilibrio dell’offerta nel mercato del petrolio sembra confortevole per il prossimo anno. Se le tensioni geopolitiche si allentano, i prezzi del petrolio potrebbero scendere bruscamente a causa di un’offerta adeguata.

Previsioni a breve termine per i prezzi del petrolio

Copy link to section

Per quanto riguarda il petrolio greggio WTI, è probabile che i prezzi rimangano rialzisti nel breve termine a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente.

Secondo Fxempire, è probabile che i prezzi mettano alla prova la resistenza vicino alla media mobile a 200 giorni di 73,01 dollari al barile.

Se si superasse il livello di 73 dollari, i prezzi del WTI potrebbero salire ulteriormente fino a 75 dollari al barile.

Hyerczyk ha detto:

Nel breve termine, le prospettive rimangono moderatamente rialziste, con i rischi geopolitici che svolgono un ruolo fondamentale nell’andamento dei prezzi.

Per i prezzi del Brent, la resistenza immediata è a $ 76,28 al barile. Se i prezzi riescono a superare questo livello, potrebbe continuare la sua corsa rialzista.