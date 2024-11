L’Argentina ottiene 8,8 miliardi di dollari di finanziamenti dalla Banca Mondiale e dalla Banca Interamericana di Sviluppo

Nel tentativo di rafforzare la propria economia e affrontare urgenti sfide sociali, l’Argentina ha raggiunto un importante accordo di finanziamento con la Banca Mondiale e la Banca Interamericana di Sviluppo (BIS).

Il recente annuncio del Ministero dell’Economia del Paese rivela un’iniezione di 8,8 miliardi di dollari, essenziale per il governo argentino in difficoltà finanziarie, che si trova ad affrontare difficili condizioni economiche.

Nell’ambito di questo pacchetto di finanziamenti, la Banca Mondiale investirà 2 miliardi di dollari nei prossimi mesi per sostenere le attività di assistenza sociale.

Una percentuale sostanziale di questi fondi sarà destinata a settori importanti come l’istruzione, i trasporti e le spese elettriche, aiutando principalmente le fasce più vulnerabili della società.

Inoltre, nei prossimi anni la Banca Mondiale investirà altri 3 miliardi di dollari per sostenere progetti del settore privato.

Si prevede che questo investimento darà impulso a progetti in settori critici quali l’estrazione mineraria, le energie rinnovabili, l’assistenza sanitaria, l’acciaio e l’aviazione, dimostrando un approccio globale alla promozione della crescita economica e della sostenibilità.

Il sostegno della Banca Interamericana di Sviluppo: rafforzare lo sviluppo sociale ed economico

Anche la Banca interamericana di sviluppo (BID) è intervenuta per aiutare l’Argentina, stanziando più di 2,4 miliardi di dollari per programmi governativi volti ad aumentare il benessere sociale.

La Banca Interamericana di Sviluppo, come la Banca Mondiale, concentrerà il suo sostegno su settori importanti quali l’istruzione e i servizi energetici, con particolare attenzione alle comunità svantaggiate del Paese.

Inoltre, la Banca Interamericana di Sviluppo investirà altri 1,4 miliardi di dollari per rafforzare il settore privato, sottolineando lo sforzo collaborativo di entrambe le istituzioni per migliorare il panorama economico dell’Argentina nei prossimi due anni.

In una dichiarazione su questa collaborazione, il ministro dell’Economia Luis Caputo ha sottolineato l’importanza di questo finanziamento per orientare l’Argentina verso la ripresa economica e il miglioramento sociale.

Ha sottolineato il ruolo essenziale dei creditori internazionali nel sostenere gli sforzi del Paese nel superare un prolungato periodo di declino economico.

Questo annuncio fa seguito a incontri ad alto livello svoltisi a Washington, dove funzionari argentini e rappresentanti della Banca Mondiale e della Banca Interamericana di Sviluppo hanno discusso per finalizzare questo importante sostegno finanziario.

Perché questo finanziamento è così importante per l’Argentina in questo momento?

Il tasso di inflazione annuale dell’Argentina è aumentato del 209% a settembre, segnando il quinto mese di disinflazione e la crescita più lenta dell’anno, in calo rispetto al 236,7% di agosto e generalmente in linea con le proiezioni.

Il PIL dell’Argentina è sceso dell’1,70 percento nel secondo trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente. Il tasso di crescita del PIL dell’Argentina è stato in media dello 0,46 percento dal 1993 al 2024, con un massimo storico del 10,94 percento nel terzo trimestre del 2020 e un minimo record del -13,95 percento nel secondo trimestre.

Mentre l’amministrazione di Milei ha tagliato con successo l’inflazione e stabilizzato l’economia, le sue politiche hanno scatenato disordini sociali e ampliato il divario di povertà del paese. Inoltre, l’Argentina ha ancora il tasso di inflazione più alto in America Latina.

Grazie a questi fondi ora disponibili, l’Argentina è in una posizione ottimale per affrontare le problematiche sociali ed economiche immediate, gettando al contempo le basi per strategie a lungo termine che pongono l’accento su inclusività e sostenibilità.

Nel complesso, l’ingente finanziamento da parte della Banca Mondiale e della BIS riflette la fiducia della comunità internazionale nella capacità dell’Argentina di superare le sfide economiche e di emergere con resilienza.

Questa partnership apre le porte a un futuro più stabile e prospero per la nazione sudamericana, promuovendo uno spirito di collaborazione e sostegno nel contesto più ampio degli sforzi di ripresa economica globale.