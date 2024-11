Paycoin aggiunge il supporto Payment Card Industry (PCI) per i commercianti vietnamiti

In una mossa rivoluzionaria per migliorare la conformità e la sicurezza nel settore dei pagamenti digitali, una piattaforma di criptovaluta, Paycoin, ha aggiunto il supporto per il Payment Card Industry (PCI) per i commercianti vietnamiti.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Ciò riflette l’impegno di Paycoin nel garantire una maggiore sicurezza per le transazioni in criptovaluta nel mercato vietnamita.

Comprendere Paycoin e il settore delle carte di pagamento

Copy link to section

Paycoin è una delle principali reti di pagamento crittografiche che facilita le transazioni di asset digitali tra clienti e commercianti.

La piattaforma sfrutta la tecnologia blockchain per garantire soluzioni di pagamento efficienti, trasparenti e sicure, su misura per le mutevoli esigenze dell’economia moderna.

Nel frattempo, PCI è l’acronimo di Payment Card Industry, mentre PCI DSS sono norme concepite per garantire che le aziende che interagiscono con informazioni relative alle carte di credito diano priorità alla sicurezza degli utenti e dei fondi.

Grazie all’integrazione dei pagamenti PCI, Paycoin implementa protocolli di sicurezza completi che aderiscono agli standard etici PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

Le misure di sicurezza avanzate includono controlli di sicurezza regolari, crittografia dei dati e tokenizzazione dei dati di pagamento sensibili.

Inoltre, l’integrazione di Paycoin consentirà alle aziende vietnamite di ottenere più facilmente opzioni di pagamento conformi allo standard PCI, senza dover apportare modifiche sostanziali ai loro modelli esistenti.

La piattaforma promette un supporto costante, che comprende una dashboard intuitiva, l’integrazione API e un team di assistenza clienti dedicato.

Vantaggi per i commercianti in Vietnam

Copy link to section

Aderenza agli standard internazionali : con gli standard PCI DSS, i commercianti in Vietnam possono conformarsi alle policy di sicurezza internazionali. Ciò favorisce transazioni fluide con partner e clienti globali.

Maggiore fiducia : i pagamenti PCI arricchiscono la fiducia nel mercato vietnamita con sistemi conformi e sicuri. Ciò rafforzerà potenzialmente l’adozione di Paycon, poiché le aziende cercano metodi di pagamento sicuri e affidabili.

Esperienza del cliente migliorata : un ambiente di transazione sicuro migliora l’esperienza complessiva dell’utente riducendo i rischi di frode e violazioni dei dati. Gli individui possono pagare con fiducia, il che si traduce in una maggiore fidelizzazione e fedeltà dei clienti.

Vantaggi per il settore delle criptovalute vietnamita

Copy link to section

Transazioni in criptovaluta in forte crescita : i pagamenti PCI di Paycoin probabilmente rafforzeranno le transazioni in criptovaluta nella giurisdizione. Con più aziende che cercano e adottano opzioni di pagamento conformi e sicure, le transazioni basate su criptovaluta potrebbero crescere, contribuendo all’espansione del settore delle risorse digitali in Vietnam.

Allineamento normativo rafforzato : la mossa di Paycoin prepara il terreno per altre aziende di criptovaluta ad aderire alle normative finanziarie della Corea del Sud. Tale allineamento potrebbe incoraggiare interazioni senza soluzione di continuità con le agenzie di regolamentazione, mantenendo il mercato delle criptovalute entro parametri legali.

Incoraggiare investimenti e innovazioni : la sicurezza garantita probabilmente attirerà più innovatori e investitori nel settore delle risorse digitali vietnamite. Inoltre, le aziende potrebbero orientarsi verso l’esplorazione di nuove opportunità e soluzioni di investimento basate sulla blockchain, catalizzando la crescita.

Azione del prezzo di Paycoin

Copy link to section

PCI viene scambiato a 0,09482 $ dopo aver toccato un massimo giornaliero di 0,09671 $ e un minimo di 0,09420 $, in calo dello 0,75% sul grafico delle 24 ore.

Il trend ribassista di Paycoin riflette le prospettive generali prevalenti del mercato, in cui i venditori hanno dominato.

Nel frattempo, l’approccio del progetto basato sulla conformità apre le porte a PCI per un futuro straordinario.

Inoltre, l’espansione globale pianificata (dagli Stati Uniti alla Thailandia e ora al Vietnam) probabilmente inonderà in modo massiccio la altcoin nelle prossime sessioni.