La ricchezza di Elon Musk aumenta di 33,5 miliardi di dollari dopo il rally di Tesla: diventerà il primo triliardario al mondo?

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha visto il suo patrimonio netto aumentare di 33,5 miliardi di dollari il 24 ottobre, dopo che Tesla Inc. ha registrato il più grande rialzo delle sue azioni in oltre un decennio.

Le azioni Tesla sono aumentate del 22% dopo l’annuncio degli utili del terzo trimestre dell’azienda, che hanno evidenziato il trimestre più redditizio per il colosso dei veicoli elettrici (EV) da metà del 2023.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio netto di Musk ammonta attualmente a 270 miliardi di dollari, il che lo pone 61 miliardi di dollari in più rispetto al fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Secondo un rapporto dell’Informa Connect Academy, questa impennata potrebbe portare Musk a diventare potenzialmente il primo triliardario al mondo entro il 2027, grazie alla posizione dominante di Tesla sul mercato e alle iniziative orientate al futuro.

Il rally di Tesla scatena speculazioni da mille miliardi

I recenti risultati di Tesla hanno alimentato le speculazioni secondo cui Musk potrebbe raggiungere il traguardo dei mille miliardi di dollari nei prossimi anni.

Il rapporto di Informa evidenzia che la ricchezza di Musk è cresciuta in media del 110% all’anno, rendendolo il candidato principale a raggiungere lo status di triliardario.

Il valore di Tesla, attualmente stimato in 710 miliardi di dollari, gioca un ruolo centrale nel successo finanziario di Musk.

Con una quota del 13% nella casa automobilistica, il patrimonio di Musk in Tesla è attualmente valutato 93 miliardi di dollari.

Inoltre, Musk detiene 303 milioni di stock option collegate a un controverso pacchetto di retribuzione che è stato oggetto di esame da parte di legali e azionisti.

“Musk si è posizionato per raggiungere nuove vette mentre Tesla capitalizza sulla tecnologia di guida autonoma, sui robotaxi e sui futuri sviluppi dei veicoli elettrici”, ha affermato Dan Ives, analista azionario senior di Wedbush Securities.

Crescente concorrenza e battute d’arresto in arrivo

Nonostante le prestazioni impressionanti di Tesla, le sfide rimangono. L’azienda deve affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, in particolare da parte di rivali a basso costo in Cina.

Le azioni Tesla hanno subito un calo significativo nel 2022 a causa del calo della domanda e di numerosi richiami di veicoli, tra cui un problema software con la funzione Autopilot.

Musk ha anche ricordato le difficoltà del passato, sottolineando il quasi fallimento di Tesla nel 2008.

“Eravamo a pochi giorni dall’insolvenza prima di ottenere un prestito critico”, ha raccontato.

Le sue azioni controverse, come lo scandalo dei “finanziamenti garantiti” del 2018, hanno complicato ulteriormente il percorso di Tesla.

Musk continua a diversificare le sue iniziative, con partecipazioni in SpaceX, nella società di scavo di tunnel The Boring Company, nella startup di intelligenza artificiale xAI e in Neuralink, un’azienda che si occupa di impianti di chip cerebrali.

Le prospettive di Tesla e la visione futura di Musk

Gli utili positivi di Tesla nel terzo trimestre hanno rinnovato l’ottimismo degli investitori.

Musk prevede una crescita del 30% nelle vendite di veicoli e ha rivelato che l’attesissimo progetto Cybertruck ha generato il suo primo profitto trimestrale.

Parlando dopo la pubblicazione dei risultati finanziari, Musk ha previsto il lancio dei robotaxi Cybercab nel 2026, con l’intenzione di produrne 2-4 milioni di unità all’anno.

“La mia previsione è che Tesla diventerà l’azienda più preziosa al mondo, e probabilmente di gran lunga”, ha detto Musk agli investitori tramite webcast.

Nel frattempo, la proprietà di SpaceX da parte di Musk, valutata 210 miliardi di dollari, aggiunge ulteriore peso al suo impero finanziario.

Le sue iniziative si estendono anche alla controversa piattaforma di social media X (ex Twitter), che ha attirato critiche per le sue politiche sui contenuti e per i post irregolari di Musk.

La strada verso una fortuna da mille miliardi di dollari

Sebbene la crescita di Tesla posizioni Musk come favorito nella corsa per diventare il primo trimiliardario, il futuro resta incerto.

Oltre alla concorrenza del boom dell’intelligenza artificiale di Nvidia e di potenziali sfidanti come Mark Zuckerberg di Meta e miliardari indiani come Gautam Adani e Mukesh Ambani, la ricchezza di Musk dipenderà in larga misura dal continuo successo di Tesla.

“È molto più difficile riavviare le attività che interromperle, quindi è fondamentale farlo nel modo giusto”, ha sottolineato Musk riguardo al futuro di Tesla.

Nonostante l’ingente arretrato di ordini, l’azienda rimane ottimista ma cauta nella sua strategia.

Sebbene Musk abbia dovuto affrontare numerosi ostacoli nel corso degli anni, tra cui sfide normative e difficoltà operative, la sua determinazione ha aiutato Tesla e le sue altre iniziative a prosperare.

Come ha osservato Ives, “Musk ha dovuto affrontare delle battute d’arresto, ma ha il talento di cambiare le cose: è il ragazzo di Teflon”.

Gli anni a venire determineranno se Musk riuscirà a mantenere il suo slancio e a raggiungere vette finanziarie senza precedenti, consolidando la sua eredità sia come pioniere del settore sia come potenziale primo triliardario al mondo.