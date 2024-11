Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione l’idea di trarre profitto da Apple Inc (NASDAQ: AAPL) poiché il prezzo delle sue azioni rischia di subire un calo significativo nei prossimi dodici mesi, avverte Brandon Nispel, analista di KeyBanc.

Venerdì, Nispel ha declassato il produttore di iPhone a “sottopeso” e ha affermato che le sue azioni potrebbero scendere a 200 dollari, il che indica un potenziale ribasso del 13% da qui.

Ha un atteggiamento accomodante nei confronti del colosso della tecnologia, poiché il lancio dell’iPhone SE all’inizio del 2025 “potrebbe avere un impatto negativo sulle vendite dell’iPhone 16”.

Negli ultimi sei mesi le azioni Apple hanno registrato un rialzo di circa il 40%.

L’iPhone SE potrebbe rappresentare un ostacolo per le azioni Apple

KeyBanc ha deciso oggi di declassare Apple in seguito a un recente sondaggio in cui il 59% dei partecipanti ha dichiarato di voler passare all’iPhone 16.

Ma il 61% degli intervistati che hanno espresso interesse per l’aggiornamento hanno dimostrato interesse anche per il prossimo iPhone SE.

“Secondo noi, se l’iPhone SE avrà successo, le unità di iPhone potrebbero aumentare, ma i prezzi medi di vendita potrebbero cambiare, contrariamente al consenso”, ha sostenuto nella sua nota di ricerca.

L’ultima volta che AAPL ha lanciato un iPhone SE è stato nel 2022.

Questa mattina Brandon Nispel è diventato pessimista sulle azioni Apple anche perché le aspettative secondo cui i ricavi dell’azienda aumenteranno in tutte le aree geografiche e in tutte le categorie nel 2025 sono “irrealistiche”.

E non è che la società con sede a Cupertino abbia un rendimento da dividendi super redditizio, tale da far accorrere in massa gli investitori sulle sue azioni, ai livelli attuali.

L’intelligenza artificiale impiegherà del tempo per aiutare il prezzo delle azioni Apple

La chiamata accomodante di KeyBanc su Apple Inc arriva solo pochi giorni prima che la società quotata al Nasdaq presenti i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre. Il consenso è che guadagni $ 1,54 rispetto a $ 1,46 per azione un anno fa.

A giugno, la multinazionale ha annunciato Apple Intelligence, il suo marchio di soluzioni di intelligenza artificiale, nella speranza che ciò avrebbe portato a un importante ciclo di aggiornamento.

Ma ultimamente gli analisti temono che Apple Intelligence non riesca a soddisfare la domanda di materiali in tempi brevi.

Brandon Nispel ha anche parlato della necessità per AAPL di “articolare un piano per monetizzare Apple Intelligence” nella sua prossima pubblicazione degli utili affinché il prezzo delle azioni salga ulteriormente.

“A quanto pare, Apple sta lavorando sulla consapevolezza, mentre la monetizzazione richiederà tempo”, ha detto ai clienti venerdì.

All’inizio di questa settimana, gli analisti di UBS avevano anche avvisato che le vendite di iPhone probabilmente rimarranno invariate su base annua nel trimestre di settembre dell’azienda, il che dimostra ulteriormente che l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale è ben lungi dal riflettersi sui ricavi, per ora.