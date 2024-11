Venerdì le medie dei benchmark azionari statunitensi sono salite, mentre il mercato ha interrotto una serie di tre giorni di perdite.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Al momento in cui scriviamo, il Dow Jones Industrial Average era in rialzo dello 0,3%, mentre l’S&P 500 era salito dello 0,8% rispetto alla chiusura precedente.

Advertisement

Venerdì il Nasdaq Composite ha guadagnato più dell’1,3%.

Giovedì, Nasdaq e S&P 500 hanno chiuso in territorio positivo, sostenuti dai risultati positivi degli utili di Tesla e dal calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro negli Stati Uniti.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso rispetto ai massimi degli ultimi tre mesi toccati mercoledì.

Le azioni di Centene e Microsoft salgono

Copy link to section

Le azioni di Centene sono in rialzo dopo che gli utili del terzo trimestre della compagnia di assicurazioni sanitarie hanno superato le aspettative, trainati dagli aumenti delle tariffe nei programmi Medicaid e dall’aumento del numero di iscritti alla sua attività di borsa delle assicurazioni sanitarie.

Le azioni Microsoft hanno registrato un rialzo dopo che all’amministratore delegato Satya Nadella è stato assegnato un pacchetto retributivo del valore di oltre 79 milioni di dollari per l’anno fiscale 2024, con un aumento del 63% rispetto all’anno scorso.

Il pacchetto sarebbe stato più alto di 5 milioni di dollari se Nadella non avesse accettato un taglio dello stipendio per riflettere i rischi per la sicurezza informatica in azienda.

Nel frattempo, venerdì le azioni della Colgate-Palmolive sono scese, nonostante abbiano superato le aspettative sugli utili del terzo trimestre e aumentato le previsioni.

Le azioni di Viking Therapeutics salgono alle stelle

Copy link to section

Le azioni di Viking Therapeutics sono aumentate di quasi il 10% venerdì dopo che gli utili del terzo trimestre della società biotecnologica hanno superato le aspettative degli analisti.

Secondo Yahoo Finance, Wall Street detiene attualmente 13 rating di acquisto per il titolo.

Inoltre, le azioni di Deckers Outdoor sono aumentate del 14%, in seguito ai solidi risultati economici.

Deckers ha pubblicato utili pari a 159 dollari ad azione, superando ampiamente le aspettative di utili pari a 124 dollari ad azione degli analisti di LSEG.

Nel frattempo, le azioni del fondo di investimento immobiliare Digital Realty Trust sono aumentate dell’11% prima dell’apertura delle contrattazioni, dopo aver segnalato un numero record di prenotazioni di locazioni per il terzo trimestre.

Capri Holdings crolla, mentre Tapestry sale

Copy link to section

Le azioni di Capri Holdings sono crollate di oltre il 40% dopo che un giudice statunitense ha bloccato una fusione in sospeso.

La fusione avrebbe dovuto aver luogo tra la società madre di Michael Kors e Jimmy Choo e il produttore di borse Tapestry.

Venerdì le azioni di Tapestry sono aumentate del 15%.

Inoltre, le azioni Apple sono scese di quasi l’1% prima di recuperare tutte le perdite venerdì, dopo che i dati hanno mostrato che le vendite di iPhone in Cina sono diminuite nel terzo trimestre, risentendo della forte concorrenza interna.

Dati economici positivi dagli USA

Copy link to section

A settembre i nuovi ordini di beni strumentali essenziali prodotti negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto.

Inoltre, gli investitori monitoreranno la pubblicazione dei dati sul PIL degli Stati Uniti per il terzo trimestre.

Verrà inoltre pubblicato il rapporto mensile sull’occupazione negli Stati Uniti.

Gli operatori si concentreranno sui dati, soprattutto dopo che il rapporto precedente si è rivelato più positivo del previsto.

Ciò ha portato a una riduzione delle scommesse su un taglio eccessivo dei tassi di interesse della Federal Reserve statunitense.

Il greggio si dirige verso guadagni settimanali

Copy link to section

I prezzi del petrolio greggio erano sulla buona strada per un rialzo settimanale, dopo essere scesi del 7% la scorsa settimana.

I prezzi del petrolio sono in aumento a causa delle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e delle incertezze in vista delle elezioni presidenziali statunitensi.

Al momento in cui scriviamo, i prezzi del greggio Brent erano in rialzo del 2,1%, a 75,94 dollari al barile, mentre il petrolio West Texas Intermediate era a 71,71 dollari al barile, in rialzo del 2,2% rispetto alla chiusura precedente.