Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Waymo, la divisione di Alphabet specializzata nei veicoli a guida autonoma, ha concluso un importante round di finanziamenti da 5,6 miliardi di dollari per favorire la crescita del suo servizio robotaxi, principalmente negli Stati Uniti, ma con piani di espansione a livello globale.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Come riportato dalla CNBC, a questo ultimo finanziamento di serie C, guidato da Alphabet, si sono uniti importanti investitori come Andreessen Horowitz, Silver Lake e Tiger Global.

Advertisement

L’investimento consentirà a Waymo di ampliare la propria presenza nelle principali città, come Los Angeles, San Francisco e Phoenix, e di perseguire progressi tecnologici nella guida autonoma.

Il round di finanziamenti sottolinea inoltre la posizione unica di Waymo, una delle poche aziende statunitensi a gestire un servizio commerciale di robotaxi in più città.

Concentrarsi sull’espansione del servizio robotaxi

Copy link to section

I co-CEO di Waymo, Tekedra Mawakana e Dmitri Dolgov, hanno sottolineato che questo finanziamento espanderà il loro servizio robotaxi Waymo One nelle principali città degli Stati Uniti. In una dichiarazione alla CNBC, i CEO hanno affermato:

Grazie a questo ultimo investimento, continueremo ad accogliere più passeggeri nel nostro servizio di ride-hailing Waymo One a San Francisco, Phoenix e Los Angeles, nonché ad Austin e Atlanta, grazie alla nostra partnership ampliata con Uber.

Con il finanziamento della serie C, il capitale totale raccolto da Waymo sale a 11,1 miliardi di dollari, dopo aver raccolto rispettivamente 3,2 e 2,5 miliardi di dollari nei due round precedenti.

A luglio, Ruth Porat, direttore finanziario di Alphabet, ha annunciato che la società madre si sarebbe impegnata in un investimento pluriennale fino a 5 miliardi di dollari in Waymo.

Waymo ha registrato una crescita costante nella domanda dei suoi servizi di robotaxi.

Attualmente i suoi veicoli effettuano più di 100.000 viaggi settimanali tra Los Angeles, Phoenix e San Francisco, attraendo un pubblico eterogeneo, in particolare donne e genitori, che preferiscono la maggiore sicurezza che ritengono garantita da un veicolo senza conducente.

L’app Waymo One semplifica l’accesso dei passeggeri a queste corse autonome, rendendole sempre più popolari in queste città.

Partnership e concorrenza nel panorama AV

Copy link to section

L’ascesa di Waymo non è priva di sfide. Sebbene Tesla e Cruise di GM abbiano entrambe investito nella tecnologia AV, solo Waymo attualmente opera su larga scala in più aree metropolitane.

Cruise, il principale concorrente di Waymo negli Stati Uniti, ha dovuto interrompere le operazioni a San Francisco dopo un incidente nell’ottobre 2023, sebbene stia lavorando per ripristinare il servizio.

Waymo ha recentemente ampliato la sua portata attraverso delle partnership.

Un accordo ampliato con Uber ha lanciato i robotaxi Waymo ad Austin, Texas. Waymo sta anche collaborando con le case automobilistiche per introdurre nuovi veicoli nella sua flotta, tra cui l’auto elettrica Ioniq 5 di Hyundai e la Zeekr di Geely, entrambe dotate di sensori AI “Driver” personalizzati progettati per una navigazione migliorata e la sicurezza dei passeggeri.

Affrontare le sfide normative e di sicurezza

Copy link to section

Nonostante i successi di Waymo, permangono preoccupazioni tra l’opinione pubblica.

Un sondaggio del Pew Research Center ha mostrato che quasi due terzi degli intervistati negli Stati Uniti hanno espresso riluttanza a utilizzare veicoli senza conducente.

Anche gli incidenti legati alla sicurezza hanno attirato l’attenzione: i veicoli autonomi di Waymo hanno riscontrato problemi di traffico e piccole collisioni, anche se questi incidenti non hanno provocato feriti gravi.

Waymo ha lavorato in modo proattivo per affrontare queste preoccupazioni.

Sulla base dei dati condivisi con il pubblico, l’azienda ha dichiarato che i suoi veicoli hanno una frequenza di incidenti molto inferiore rispetto alle auto guidate da esseri umani.

Waymo ha inoltre avviato aggiornamenti software per migliorare ulteriormente la sicurezza dei suoi veicoli e sta valutando la possibilità di operare senza conducente in condizioni meteorologiche difficili per prepararsi all’espansione oltre la Sunbelt.

Una visione per l’espansione globale

Copy link to section

Le ambizioni di Waymo vanno oltre il suo mercato attuale.

L’azienda ha annunciato che presto testerà la sua tecnologia AV in climi più freddi, tra cui il Michigan e la parte settentrionale dello stato di New York, con l’obiettivo di dimostrare la versatilità dei suoi veicoli in condizioni più difficili.

Col tempo, Waymo spera di affermarsi a livello internazionale, sfruttando la crescita delle infrastrutture per veicoli autonomi a livello globale.

Con 11,1 miliardi di dollari raccolti in diversi cicli di finanziamento, Waymo ha le risorse per accelerare il futuro del trasporto autonomo, ma deve affrontare un panorama normativo e competitivo complesso.

Con la sua espansione, Waymo continuerà a plasmare il futuro della mobilità, tracciando la strada verso una guida autonoma più sicura e accessibile.