Il governo venezuelano, guidato da Nicolás Maduro, ha espresso giovedì il suo profondo malcontento in seguito alla decisione del Brasile di bloccare l’ammissione del paese nel gruppo delle economie emergenti BRICS.

Caracas considera questa decisione come un “atto ostile” e una forma di “aggressione” contro i suoi interessi, dato che il Venezuela si sforza da anni di unirsi a questa coalizione.

In una dichiarazione ufficiale, il Ministero degli Affari Esteri del Venezuela ha condannato il veto, definendolo un riflesso di “odio, esclusione e intolleranza fomentati dalle potenze occidentali”, volti a impedire alla nazione di far parte dell’organizzazione.

Crescenti tensioni tra Venezuela e Brasile all’interno dei BRICS La dichiarazione prosegue, affermando che “questa azione rappresenta un’offesa contro il Venezuela e si aggiunge alle ingiuste sanzioni imposte a un popolo coraggioso e rivoluzionario.

Nessun piano o strategia mirata a indebolire il Venezuela cambierà il corso della storia”.

Inoltre, l’amministrazione di Nicolás Maduro ha affermato di aver ricevuto sostegno da altri paesi durante il summit in Russia, per procedere con l’integrazione del Venezuela in questa iniziativa.

Il governo brasiliano di Lula da Silva è stato uno dei più forti alleati di Nicolás Maduro in America Latina, ma di recente ha mostrato preoccupazione per i diritti umani in Venezuela e ha preso una posizione ferma contro l’esito delle elezioni di luglio nel Paese.

Tutto ciò solleva interrogativi sul futuro politico ed economico del Venezuela, se Maduro rimarrà al potere e se gli Stati Uniti decideranno di inasprire le sanzioni contro il Paese.

Dinamiche energetiche: la posizione del Brasile sull’adesione del Venezuela ai BRICS

Il panorama energetico del Brasile, guidato in gran parte dalle sue risorse di idrocarburi, gioca un ruolo significativo nella sua esitazione nei confronti dell’ingresso del Venezuela nel gruppo BRICS.

Negli ultimi dieci anni, il Brasile ha assistito a un notevole incremento della produzione di petrolio, che è aumentata del 64%, superando i 3,6 milioni di barili al giorno entro la fine dell’anno scorso.

Tuttavia, nel 2024 si è registrato un leggero calo a circa 3,4 milioni di barili al giorno.

Nonostante questo leggero calo, il Brasile resta il principale produttore di petrolio greggio dell’America Latina.

In netto contrasto, il Venezuela ha registrato un forte calo della sua produzione di petrolio, crollata di circa il 65%, da oltre 2,7 milioni di barili al giorno a circa 943.000 barili al giorno.

Questa significativa diminuzione ha portato il Venezuela a perdere la sua posizione di principale produttore di petrolio della regione, come sottolineato dal media locale Petroguía.

Dal punto di vista commerciale, il Brasile ha aumentato drasticamente le esportazioni di petrolio greggio e derivati verso gli Stati Uniti, quadruplicandone il volume nel giro di un decennio.

Verso la fine del 2023, queste esportazioni hanno raggiunto il picco di 400.000 barili al giorno, assicurando al Brasile un posto tra i primi cinque fornitori di petrolio degli Stati Uniti, un elenco che include Canada, Messico e Arabia Saudita, ponendolo in diretta concorrenza con il Venezuela.

I BRICS sono più interessati alla strategia geopolitica che ai vantaggi economici?

In un precedente rapporto di Invezz, l’economista Henkel García di Econométrica aveva ipotizzato che il tentativo del Venezuela di entrare a far parte dei BRICS fosse più una questione di strategia geopolitica che di immediati benefici economici.

Ha osservato che l’attenzione sembra essere rivolta all’ottenimento del sostegno delle nazioni BRICS per rafforzare le alleanze nel contesto di dinamiche globali in continua evoluzione.

García ha anche sottolineato che le manovre geopolitiche, come l’allineamento con paesi in contrasto con gli Stati Uniti, come la Russia o la Corea del Nord, potrebbero avere conseguenze significative che vanno oltre le mere considerazioni economiche.

Nel frattempo, l’economista venezuelano Alejandro Grisanti si è mostrato scettico circa i benefici pratici che l’adesione ai BRICS potrebbe apportare al Venezuela.

Ha sostenuto che i membri dei BRICS sono caratterizzati da grandi economie e popolazioni, criteri che il Venezuela non soddisfa.

Grisanti ha paragonato l’economia del Venezuela a quella della Repubblica Dominicana e la sua popolazione a quella di Panama e Costa Rica, mettendo in dubbio il potenziale impatto economico dell’adesione ai BRICS.

La spinta del Venezuela ad entrare nei BRICS, spinta dalle sue riserve petrolifere e dalle alleanze strategiche, evidenzia una complessa interazione tra geopolitica e aspirazioni economiche.

Ciò indica che l’adesione o meno del Venezuela ai BRICS non determinerà un grande cambiamento economico.

Ciò implica anche che, affinché il Venezuela possa migliorare i suoi investimenti e il panorama economico generale, il paese deve prima risolvere la sua crisi politica.

Uno sguardo più da vicino alle relazioni politiche tra Brasile e Venezuela

L’analista politico e consulente elettorale Aníbal Sánchez ha esplorato i complessi fattori che influenzano le relazioni tra Brasile e Venezuela.

Ha sottolineato la possibilità di rafforzare i legami tra i due Paesi, in particolare con l’intervento dell’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva in qualità di mediatore.

Sánchez ha anche parlato delle sfide derivanti dalle recenti decisioni politiche del Brasile, soprattutto alla luce del suo ruolo nel gruppo BRICS.

Ha sottolineato l’intricato mix di questioni in gioco, tra cui le controversie territoriali e il sostegno del Brasile a diverse fazioni all’interno del Venezuela.

In questo mutevole panorama diplomatico, l’approccio del Ministero degli Esteri brasiliano all’interno dei BRICS evidenzia la natura essenziale della fiducia reciproca tra i paesi confinanti.

Sánchez sottolinea che l’erosione della fiducia dovuta al mancato rispetto degli impegni presi in seguito alle elezioni venezuelane ha avuto un impatto sul processo decisionale del Brasile e sulla sua continua resistenza alle politiche venezuelane.

Mentre Brasile e Venezuela voltano pagina sotto la guida del presidente Lula da Silva, si vedono chiari segnali di sforzi per ricucire le relazioni diplomatiche sulla scena globale, a indicare un obiettivo comune di promuovere stabilità e cooperazione nella regione.

Sánchez sottolinea che gli interessi del Brasile vanno oltre il petrolio, riflettendo un più ampio impegno verso la stabilità regionale e il posizionamento strategico nel gestire queste dinamiche complesse.

Al vertice dei BRICS tenutosi a Kazan, il governo venezuelano ha espresso la sua condanna per la decisione del Brasile di bloccare l’ingresso del Paese nel gruppo, definendo l’azione, in una nota ufficiale, “un’aggressione e un gesto ostile”.

“Allo stesso tempo, il presidente Maduro era impegnato in discussioni strategiche con il funzionario iraniano Masoud Pezeshkian, con l’obiettivo di negoziare accordi bilaterali incentrati su petrolio, estrazione mineraria e assistenza sanitaria, sottolineando al contempo una forte solidarietà con Teheran”, ha affermato Sánchez.

In segno di sostegno, il presidente russo Putin ha elogiato il Venezuela, definendolo un partner affidabile e di lunga data sia in America Latina che nel più ampio contesto globale.

Durante gli incontri con leader di spicco come il cinese Xi Jinping, l’indiano Narendra Modi e il turco Recep Tayyip Erdoğan, il presidente Maduro ha sottolineato il ruolo del Venezuela come alleato chiave al di fuori dell’influenza occidentale, evidenziandone il potenziale come importante attore nel settore energetico.

Questo cambiamento diplomatico pone il Venezuela su un percorso politico unico, che lo distingue da altre nazioni sudamericane come l’Argentina o Panama.

Sembra che si stia muovendo verso legami più stretti con Messico e Colombia, grazie alla sua posizione geografica vantaggiosa nel continente.

Questi sviluppi sollevano importanti interrogativi sulle strategie di politica estera della nuova amministrazione statunitense, spingendo a riconsiderare le priorità legate agli interessi nazionali, soprattutto alla luce di questioni quali l’immigrazione incontrollata e le fluttuazioni dei prezzi del carburante.