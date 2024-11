Le azioni T-Mobile continueranno a salire?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Dopo un notevole aumento del 42% del prezzo delle azioni dall’inizio dell’anno, T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) ha visto le sue azioni raggiungere i massimi storici.

Il 25 ottobre, gli analisti di Raymond James hanno declassato il rating della società da “Outperform” a “Market Perform”.

Nonostante la solida gestione da parte di T-Mobile in seguito alla fusione con Sprint, che ha migliorato il posizionamento di mercato e ampliato i margini, l’azienda ha espresso preoccupazione per il rapido apprezzamento del titolo.

Il prezzo delle azioni ha già superato l’obiettivo di 221 dollari fissato da Raymond James per fine 2025, portando l’azienda a mettere in dubbio la sostenibilità della sua attuale valutazione alla luce dei potenziali rischi aziendali, di settore e macroeconomici.

Solidi utili del terzo trimestre e previsioni migliorate

I risultati del terzo trimestre di T-Mobile hanno superato le aspettative, dimostrando una solida salute finanziaria.

La società ha registrato un utile netto di 3,06 miliardi di dollari, ovvero 2,61 dollari ad azione, superando la stima media degli analisti di 2,43 dollari.

I ricavi sono aumentati di quasi il 5% su base annua, raggiungendo i 20,16 miliardi di dollari, superando la stima consensuale di 20,01 miliardi di dollari.

Alla luce di questi risultati, T-Mobile ha aumentato le sue previsioni per l’intero anno su tutti i fronti.

Ora si prevede un incremento netto di clienti postpagati compreso tra 5,6 e 5,8 milioni, in aumento rispetto al precedente intervallo compreso tra 5,4 e 5,7 milioni.

Anche le proiezioni del flusso di cassa libero rettificato sono state aumentate a un intervallo compreso tra 16,7 e 17,0 miliardi di dollari.

Espansione della base clienti e partnership strategiche

Nel terzo trimestre T-Mobile ha aggiunto 1,6 milioni di clienti netti postpagati, portando il numero totale di clienti a 127,5 milioni dai 117,9 milioni dell’anno precedente.

Questa crescita supera quella dei principali concorrenti come AT&T e Verizon, consolidando la posizione di T-Mobile come leader del settore per quanto riguarda l’aggiunta di abbonati.

L’azienda sta inoltre investendo in tecnologie innovative, stringendo una partnership con OpenAI per sviluppare IntentCX, una piattaforma di assistenza clienti basata sull’intelligenza artificiale, e collaborando con Nvidia per creare un AI RAN Innovation Center.

Queste iniziative mirano a migliorare l’esperienza del cliente e ottimizzare le prestazioni della rete, riducendo potenzialmente i costi operativi e aprendo nuove fonti di reddito.

Fondamenti aziendali e vantaggio competitivo

I solidi fondamenti di T-Mobile sono evidenti nella sua continua crescita e nell’aumento delle quote di mercato.

L’integrazione di successo di Sprint non ha solo ampliato la sua base clienti, ma ha anche migliorato l’efficienza operativa e i margini.

L’attenzione dell’azienda rivolta allo sviluppo della rete 5G e le minori spese in conto capitale, stimate tra 8,8 e 9 miliardi di dollari, le conferiscono un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

Con un EBITDA rettificato previsto compreso tra 31,6 e 31,8 miliardi di dollari, T-Mobile dimostra una solida redditività e una buona generazione di flussi di cassa.

Metriche di valutazione e prospettive degli analisti

Nonostante le prospettive finanziarie positive, alcuni analisti sono cauti riguardo ai parametri di valutazione di T-Mobile.

La rapida ascesa del titolo ha portato a un rendimento del flusso di cassa libero di circa il 7%, inferiore a quello dei suoi principali concorrenti.

Ciò ha sollevato preoccupazioni circa la giustificazione della valutazione premium in assenza di una continua crescita accelerata.

Inoltre, gli analisti di Raymond James hanno notato che i riacquisti di azioni della società sono stati più lenti del previsto, il che suggerisce che il management potrebbe adottare cautela a causa dell’elevato prezzo delle azioni.

Una volta delineato il panorama fondamentale, l’attenzione si sposta su come potrebbero comportarsi le azioni T-Mobile nei prossimi mesi.

Un esame degli aspetti tecnici fornirà ulteriori spunti per capire se le azioni riusciranno a mantenere il loro slancio rialzista o se si profila all’orizzonte una fase di consolidamento.

Emerge una debolezza a breve termine

Dopo la rapida ascesa di quest’anno, le azioni T-Mobile hanno finalmente raggiunto un piccolo muro vicino ai 235 dollari.

Resta da vedere se questa si trasformerà in una resistenza a medio termine.

Fonte: TradingView

Pertanto, gli investitori con una prospettiva rialzista sul titolo devono restare cauti ed evitare di aprire nuove posizioni lunghe, a meno che la chiusura giornaliera non superi i 235 $.

I trader con una prospettiva ribassista hanno a disposizione al momento un ingresso a basso rischio.

Possono vendere allo scoperto il titolo ai livelli attuali, vicini a $ 228, con uno stop loss a $ 236,3.

Se questa debolezza a breve termine si trasforma in una debolezza a medio termine, il titolo potrebbe scendere fino ai livelli di supporto vicini a 192 $, dove è possibile realizzare profitti.