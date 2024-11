Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Anche se il mercato del petrolio fatica a uscire dall’attuale intervallo di 70-75 dollari al barile, è probabile che un’offerta adeguata fino al 2025 manterrà i prezzi bassi.

I trader hanno monitorato la situazione in Medio Oriente, nella speranza che ulteriori escalation possano far salire ancora di più i prezzi del petrolio.

I prezzi del petrolio erano aumentati di oltre il 10% dopo che l’Iran aveva attaccato Israele. Il Brent era risalito oltre gli 80 $ al barile per la prima volta da agosto.

Ma la ripresa durò poco.

Dall’attacco dell’Iran contro Israele del 1° ottobre, non si è verificata finora alcuna minaccia reale alla fornitura di petrolio.

Subito dopo l’attacco dell’Iran a Israele all’inizio di questo mese, c’erano preoccupazioni circa il fatto che le strutture petrolifere del primo potessero essere prese di mira. Ma queste preoccupazioni si sono attenuate e, a meno che Israele non prenda di mira le strutture petrolifere in Iran, si prevede che i prezzi rimarranno nella loro attuale larghezza di banda.

Eccesso di offerta nel 2025?

In assenza di gravi shock dell’offerta in Medio Oriente, l’attenzione si è spostata nuovamente sulle preoccupazioni relative alla domanda e all’offerta per i rialzisti del petrolio.

La scarsa domanda in Cina quest’anno ha mantenuto bassi i prezzi.

Il gigante asiatico è il principale importatore di petrolio greggio al mondo.

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), quest’anno la domanda di petrolio in Cina dovrebbe aumentare del 20%, rispetto al 70% del 2023.

Anche l’anno prossimo la crescita della domanda di petrolio in Cina sarà probabilmente solo del 20%.

“La domanda cinese di petrolio è particolarmente debole, con un consumo in calo di 500 kb/g anno su anno ad agosto, il quarto mese consecutivo di calo”, ha affermato l’IEA nel suo rapporto mensile di ottobre.

Nel frattempo, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati sono pronti ad aumentare la produzione di petrolio a partire da dicembre.

L’Arabia Saudita e l’OPEC+ hanno in programma di annullare alcuni dei tagli volontari alla produzione di petrolio a partire da dicembre per riconquistare quote di mercato.

Lo sviluppo avviene in un momento in cui la domanda è già in sofferenza. Se l’OPEC andrà avanti con gli aumenti programmati, i prezzi del petrolio potrebbero scendere ulteriormente.

Crescita dell’offerta non-OPEC

Allo stesso tempo, è probabile che anche la crescita dell’offerta non-OPEC inciderà sul sentiment.

L’IEA prevede che la crescita dell’offerta di petrolio non-OPEC sarà di circa 1,5 milioni di barili al giorno quest’anno e il prossimo. Ciò sta superando la crescita dell’offerta dell’OPEC.

“Gli Stati Uniti, il Brasile, la Guyana e il Canada sono destinati a rappresentare la maggior parte dell’aumento, aumentando la produzione di oltre 1 mb/g in entrambi gli anni, il che coprirà ampiamente la crescita della domanda prevista”, ha affermato l’IEA.

Inoltre, la capacità produttiva di petrolio in eccesso dell’OPEC+ è ai massimi storici, fatta eccezione per il periodo eccezionale della pandemia di COVID-19.

Secondo l’AIE, escludendo Libia, Iran e Russia, la capacità effettiva inutilizzata ha ampiamente superato i 5 milioni di barili al giorno a settembre.

Le scorte globali di petrolio forniscono un ulteriore cuscinetto, anche se le scorte di petrolio greggio osservate sono diminuite di 135 milioni di barili negli ultimi quattro mesi, raggiungendo il livello più basso almeno dal 2017, e le scorte del settore OCSE rimangono ben al di sotto della loro media quinquennale.

Tuttavia, l’agenzia ha affermato che le scorte globali di prodotti raffinati hanno raggiunto i massimi degli ultimi tre anni, esercitando pressione sui margini nei principali centri di raffinazione.

Nel frattempo, l’AIE stessa possiede una riserva pubblica di petrolio greggio di oltre 1,2 miliardi di barili, a cui si aggiungono altri mezzo miliardo di barili detenuti in base a obblighi del settore.

Anche se si verificasse uno shock dell’offerta in Medio Oriente, il mondo è ben consolidato in termini di approvvigionamento di petrolio.

Nel suo Short-Term Energy Outlook di ottobre, l’Energy Information Administration (EIA) statunitense prevede che la produzione globale di petrolio e di altri combustibili liquidi aumenterà di 2 milioni di barili al giorno nel 2025, rispetto alla crescita di soli 500.000 barili al giorno nel 2024, trainata dalla produzione dei paesi non OPEC.

Prevediamo che la crescita della produzione al di fuori dell’OPEC+ rimarrà forte nel periodo di previsione e, di conseguenza, prevediamo che i produttori dell’OPEC+ probabilmente manterranno la produzione inferiore agli obiettivi recentemente annunciati per gran parte del prossimo anno.

La Cina resta la chiave

Se l’offerta sarà adeguata fino al 2025, l’unico altro fattore che può far aumentare i prezzi del petrolio, a parte i premi di rischio geopolitici, è la robusta domanda da parte della Cina.

Tuttavia, finora i segnali provenienti dalla Cina non sono stati positivi: le importazioni di petrolio sono diminuite negli ultimi mesi.

La prossima settimana saranno pubblicati gli indicatori importanti degli indici dei responsabili degli acquisti in Cina, che potrebbero far aumentare tutti i prezzi in egual misura.

“Dato che gli annunci delle nuove misure di stimolo sono avvenuti per lo più dopo il periodo di indagine per gli indici di settembre, c’è la possibilità che gli indicatori del sentiment si siano leggermente schiariti a ottobre. Tuttavia, non siamo eccessivamente ottimisti”, ha affermato Barbara Lambrecht, analista delle materie prime presso Commerzbank AG, in un rapporto.

Inoltre, il rapido progresso dei veicoli elettrici in Cina sta anche frenando il consumo di petrolio nel principale importatore mondiale. Ciò non potrà che aumentare man mano che il mondo si allontana dai combustibili fossili.

Previsioni dei prezzi per il resto del 2024

I prezzi del petrolio sono sempre più soggetti a ribasso, nonostante le tensioni in Medio Oriente continuino a covare.

“Per il resto dell’anno, penso che i prezzi del petrolio continueranno a subire pressioni al ribasso. Le scorte restano elevate, ma la domanda è in calo”, ha detto Rizvi di Primary Vision Network a Techopedia.com.

A luglio, Rizvi ha mantenuto i prezzi del petrolio a 70 dollari al barile, citando il rallentamento economico globale.

Nel frattempo, anche ANZ Research ha rivisto al ribasso le sue previsioni sul prezzo del petrolio per il resto dell’anno.

L’agenzia stima ora che i prezzi del petrolio greggio Brent saliranno a 80 dollari al barile nel 2024, rispetto agli 87 dollari al barile previsti in precedenza.

Per quanto riguarda i prezzi del WTI, ANZ prevede che il benchmark statunitense verrà scambiato a 78 dollari al barile, rispetto alla precedente stima di 84 dollari al barile.

ANZ Research ha affermato:

Le politiche di fornitura dell’OPEC stanno lottando per sostenere i prezzi, poiché persistono preoccupazioni per una domanda più debole. Con gli investitori sempre più pessimisti sulla crescita economica, è probabile che il sentiment rimanga debole. Ciò avviene mentre le tendenze stagionali determinano un rallentamento della domanda di petrolio.