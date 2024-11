Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Dopo anni in cui il Paese ha accolto gli immigrati per far fronte alla carenza di manodopera e stimolare la crescita economica, il Canada sta cambiando marcia.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il 24 ottobre, il governo del primo ministro Justin Trudeau ha annunciato piani per ridurre l’immigrazione, citando la pressione esercitata sul settore immobiliare, sui posti di lavoro e sui servizi pubblici.

Advertisement

Ciò segna un’inversione di tendenza significativa da parte di un Paese noto per accogliere i nuovi arrivati come contributori essenziali alla propria economia.

La svolta dell’immigrazione in Canada: cosa ha spinto questo cambiamento?

Copy link to section

Il Canada ha visto una rapida crescita demografica, alimentata da livelli record di immigrazione. L’afflusso è paragonabile all’aggiunta di un’intera città delle dimensioni di San Diego alla popolazione canadese ogni anno.

Con una popolazione di soli 40 milioni di persone, questa impennata ha messo a dura prova le infrastrutture, fatto salire i prezzi delle case e fatto aumentare il tasso di disoccupazione.

La carenza di risorse ha portato a un cambiamento nell’opinione pubblica.

Un recente sondaggio dell’Environics Institute ha rivelato che quasi il 60% dei canadesi ritiene che i livelli di immigrazione siano troppo elevati, un aumento rispetto al solo 27% del 2022.

Questo cambiamento di opinione ha alimentato la pressione sul governo di Trudeau affinché agisca, soprattutto ora che il partito conservatore dell’opposizione sta guadagnando terreno in vista delle elezioni del 2025.

Un cambiamento rispetto alle passate politiche sull’immigrazione

Copy link to section

Storicamente, le politiche sull’immigrazione del Canada sono state ben regolamentate e considerate positivamente.

Il Canada confina solo con gli Stati Uniti e il governo ha fissato obiettivi annuali in materia di immigrazione per garantire una crescita demografica regolare.

Tuttavia, l’afflusso post-pandemia, determinato dall’allentamento delle restrizioni di viaggio e dalla carenza di manodopera, ha superato le aspettative, mettendo in luce le crepe del sistema.

Sebbene l’ondata abbia contribuito alla ripresa di diversi settori, come l’edilizia, il commercio al dettaglio e le telecomunicazioni, il ritmo rapido ha presto superato la capacità del Paese di assorbire nuovi residenti.

Ciò ha causato il calo del PIL pro capite, un indicatore chiave degli standard di vita, per trimestri consecutivi. I giovani adulti e gli immigrati recenti, cruciali per il mercato del lavoro, sono quelli che ne risentono di più.

Smantellare il sistema di immigrazione

Copy link to section

Il sistema di immigrazione canadese è sostanzialmente diviso in due gruppi.

Residenti permanenti: questi immigrati vengono selezionati tramite un sistema basato su punti che valuta fattori quali istruzione, competenze linguistiche ed esperienza lavorativa. Questo bacino è stato tradizionalmente la principale fonte di nuovi cittadini e migranti economici.

questi immigrati vengono selezionati tramite un sistema basato su punti che valuta fattori quali istruzione, competenze linguistiche ed esperienza lavorativa. Questo bacino è stato tradizionalmente la principale fonte di nuovi cittadini e migranti economici. Residenti temporanei: questo bacino comprende studenti internazionali, lavoratori stranieri e richiedenti asilo. Sebbene questi gruppi contribuissero in minima parte alla crescita della popolazione, le recenti politiche che consentono un accesso più facile ai visti di lavoro hanno portato a un aumento del loro numero.

I residenti temporanei spesso mirano a passare alla residenza permanente, sfruttando la loro esperienza lavorativa o di studio in Canada per ottenere un vantaggio nella procedura di domanda.

Tuttavia, la crescita improvvisa di questo gruppo ha aumentato la pressione sul mercato immobiliare e sui servizi pubblici.

Il piano di Trudeau per ridurre l’immigrazione

Copy link to section

Per affrontare le sfide poste dall’elevata immigrazione, il governo ha annunciato restrizioni più severe sia per i residenti permanenti che per quelli temporanei.

Il Canada ridurrà il numero di nuovi residenti permanenti a 395.000 nel 2025, rispetto ai 485.000 del 2023.

Il governo introdurrà anche un tetto massimo per i residenti temporanei, con l’obiettivo di ridurne il numero del 20% nei prossimi tre anni.

Il limite prevede limiti ai visti per studenti e restrizioni al lavoro straniero, una misura pensata per alleviare la pressione sugli alloggi e sui servizi pubblici.

Entro il 2027, il Canada prevede una crescita demografica modesta, pari solo allo 0,8%, in netto contrasto con la crescita annuale del 3% registrata negli ultimi anni.

Implicazioni economiche del taglio all’immigrazione

Copy link to section

Sebbene la nuova politica sull’immigrazione miri a stabilizzare il mercato del lavoro e quello immobiliare, comporta dei rischi economici.

L’immigrazione è responsabile della quasi totalità della crescita della forza lavoro in Canada e un rallentamento dei nuovi arrivi potrebbe danneggiare le prestazioni economiche a lungo termine.

Il Canada ha fatto affidamento sull’immigrazione per alimentare la spesa dei consumatori, che ha svolto un ruolo fondamentale nell’evitare la recessione durante gli aggressivi aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca del Canada.

Una riduzione dell’immigrazione potrebbe ridurre l’offerta di lavoro, ostacolando la crescita economica e persino riaccendendo l’inflazione, poiché le aziende farebbero fatica a coprire i posti vacanti.

Bilanciare il sentimento pubblico e le esigenze economiche

Copy link to section

La decisione del governo di ridurre gli obiettivi in materia di immigrazione è in parte dovuta al crescente malcontento pubblico, ma rischia di complicare la futura stabilità economica.

L’immigrazione ha avuto un ruolo determinante nel sostenere la forza lavoro canadese e qualsiasi calo significativo potrebbe ridurre la produttività e la crescita.

Il ministro dell’Immigrazione Marc Miller ha riconosciuto la necessità di un approccio equilibrato.

Anche se dobbiamo gestire il flusso di nuovi arrivati, l’immigrazione resta una parte fondamentale della nostra strategia economica a lungo termine.

Cosa riserva il futuro alle politiche sull’immigrazione del Canada?

Copy link to section

La nuova politica sull’immigrazione riflette un approccio cauto alla gestione della crescita della popolazione, bilanciando il sentimento pubblico con le esigenze economiche. Tuttavia, gli analisti avvertono che i cambiamenti potrebbero avere conseguenze indesiderate.

Un rallentamento nella crescita della forza lavoro potrebbe danneggiare settori come la sanità, l’edilizia e la tecnologia, tutti fortemente dipendenti dagli immigrati qualificati.

Inoltre, tassi di immigrazione più bassi potrebbero comportare una riduzione della spesa dei consumatori, rallentando potenzialmente la ripresa economica.

Sebbene il governo Trudeau miri ad affrontare le sfide immediate, l’impatto a lungo termine sull’economia canadese resta incerto.

Il successo di queste nuove politiche dipenderà dalla capacità del Paese di trovare il giusto equilibrio tra controllo della popolazione e crescita economica.