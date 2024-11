Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Per settimane il mercato del petrolio ha atteso con ansia la risposta di Israele all’attacco dell’Iran a Tel Aviv, avvenuto all’inizio del mese.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

I prezzi del petrolio erano volatili perché gli operatori temevano che Israele potesse prendere di mira gli impianti di greggio dell’Iran, limitando l’approvvigionamento dalla regione.

Advertisement

Tuttavia, lunedì i prezzi sono crollati fino al 6% dopo che l’attacco israeliano all’Iran avvenuto nel fine settimana ha evitato gli impianti petroliferi e i siti nucleari.

Ciò rende meno probabile l’interruzione delle forniture energetiche dall’Iran e dalla regione del Medio Oriente nei prossimi mesi.

Al momento in cui scriviamo, il prezzo del petrolio greggio West Texas Intermediate sul New York Mercantile Exchange era di 67,94 dollari al barile, in calo del 5,3%.

Il greggio Brent quotato all’Intercontinental Exchange è sceso di 71,81 dollari al barile, in calo del 5,1% rispetto alla chiusura precedente.

Entrambi gli indici di riferimento sono ai livelli più bassi dall’inizio del mese.

Israele evita i siti petroliferi e nucleari

Copy link to section

L’attacco israeliano di sabato, avvenuto prima dell’alba, ha preso di mira diversi siti militari iraniani, evitando però i siti petroliferi e nucleari.

Warren Patterson, responsabile della strategia sulle materie prime di ING Group, ha affermato in una nota:

La risposta più mirata di Israele lascia la porta aperta a una de-escalation e l’andamento dei prezzi del petrolio questa mattina suggerisce chiaramente che il mercato è della stessa opinione.

Sebbene non sia ancora chiaro se e come l’Iran potrebbe reagire, il governo ha minimizzato i danni causati dalla risposta di Israele.

La guida suprema dell’Iran, Al Khamenei, ha affermato che l’attacco non dovrebbe essere “esagerato” o “minimizzato”.

“Chiaramente, se dovessimo assistere a una certa de-escalation, ciò consentirebbe ai fondamentali di dettare di nuovo la direzione dei prezzi. E con un mercato in surplus nel 2025, ciò significherebbe che è probabile che i prezzi del petrolio rimangano sotto pressione”, ha affermato Patterson.

Vendite di petrolio premature?

Copy link to section

L’attacco limitato di Israele nel fine settimana ha fatto svanire il premio di rischio geopolitico sui prezzi del petrolio.

Tuttavia, alcuni analisti si chiedono se la reazione del mercato sia stata prematura.

Zain Vawda, analista di mercato di OANDA, ha osservato.

Ci sono alcuni analisti che condividono la mia opinione: purtroppo un cessate il fuoco in Medio Oriente è ancora lontano.

Nonostante l’attacco limitato di Israele nel fine settimana, la guerra tra Israele e Hamas a Gaza è ben lungi dall’essere finita.

Inoltre, l’Arabia Saudita, uno dei principali paesi esportatori di petrolio al mondo, ha condannato fermamente l’attacco di Israele all’Iran.

Ciò solleva preoccupazioni circa un conflitto più ampio, con una delle economie più potenti della regione che si unisce alla guerra.

Il Medio Oriente detiene più della metà delle riserve mondiali di petrolio, il che lo rende vulnerabile a qualsiasi tipo di escalation.

Il dilemma dell’OPEC+

Copy link to section

I prezzi del petrolio sono attualmente lontani dai livelli cruciali di 80 $ al barile. Poiché l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e le economie degli alleati dipendono fortemente dalle esportazioni di petrolio greggio, il cartello vuole prezzi superiori a 80 $ al barile, che è il livello di pareggio per loro.

La svendita di lunedì del prezzo del petrolio rende complicata la decisione dell’alleanza OPEC+ di aumentare la produzione a partire da dicembre.

L’Arabia Saudita e l’OPEC+ hanno in programma di annullare alcuni dei tagli volontari alla produzione di petrolio a partire da dicembre per riconquistare quote di mercato.

Tuttavia, nello scenario attuale, se i prezzi continuano a scendere, aumentare la produzione a partire da dicembre potrebbe non essere nel migliore interesse dell’OPEC.

In un momento in cui l’offerta non-OPEC è in aumento e la crescita dovrebbe superare la domanda l’anno prossimo, una maggiore produzione da parte dell’OPEC potrebbe ulteriormente abbassare i prezzi del greggio.

Vawda ha detto:

Se i prezzi del petrolio continuano a languire attorno ai 70 dollari al barile, ritengo che sia improbabile che l’OPEC+ aumenti la produzione a dicembre.

Previsioni tecniche per i prezzi del petrolio

Copy link to section

Al momento, gli analisti ritengono che, in assenza di premi di rischio geopolitici, il sostegno al greggio Brent si aggiri intorno ai 70 dollari al barile.

“Al di sotto di questo abbiamo il minimo YTD appena al di sotto di 69,00 da tenere d’occhio”, ha detto Vawda.

“Per quanto mi piacerebbe una ripresa e che i prezzi del petrolio colmassero il divario, non sono sicuro che al momento ci siano le condizioni giuste per farlo”.

Per quanto riguarda i prezzi del WTI, il supporto si aggira intorno ai 65 dollari al barile.

Secondo Fxempire.com, un calo al di sotto dei 65 dollari al barile sarebbe estremamente negativo.

“Le tensioni in Medio Oriente stanno almeno iniziando a raffreddarsi un po’, quindi forse questo aiuta, ma in fin dei conti la preoccupazione più grande qui sarà la domanda”, ha affermato Christopher Lewis, autore di Fxempire.com, in un rapporto.