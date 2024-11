Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le azioni di Olympus Corp sono scese di oltre il 7% lunedì, segnando il calo giornaliero più ripido in quasi tre mesi, in seguito all’annuncio delle dimissioni immediate del CEO Stefan Kaufmann da tutti gli incarichi.

Secondo quanto riportato, Kaufmann si è dimesso in seguito alle accuse di acquisto illegale di droga.

Olympus, un tempo nota per le sue fotocamere e la tecnologia di imaging, prima di passare alle apparecchiature mediche come gli endoscopi, ha rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni, citando un’indagine in corso.

Secondo quanto riportato da Kyodo News, la polizia giapponese starebbe conducendo un’indagine.

Kaufmann, cittadino tedesco, che ha assunto il ruolo di CEO nell’aprile dello scorso anno, si è concentrato sull’espansione della divisione apparecchiature mediche di Olympus, succedendo a Yasuo Takeuchi, che aveva gestito l’azienda attraverso importanti vendite di asset.

Takeuchi assumerà temporaneamente le responsabilità di CEO, ha confermato Olympus.

“Dopo aver ricevuto le accuse sul coinvolgimento del signor Kaufmann nell’acquisto illegale di droga, Olympus, insieme a un consulente legale esterno, ha prontamente avviato le indagini”, ha affermato la società.

“Il Consiglio di Amministrazione ha concluso all’unanimità che il Sig. Kaufmann ha probabilmente agito contro il nostro codice di condotta globale, i nostri valori fondamentali e la nostra cultura aziendale”, si legge nella dichiarazione.

Olympus ha dichiarato che a Kaufmann, 56 anni, è stato chiesto di dimettersi e lui ha accettato.

Il calo del 7% segna per Olympus il calo giornaliero più grande in quasi tre mesi.

Nonostante ciò, le azioni Olympus sono aumentate del 35% nell’ultimo anno, superando di gran lunga il guadagno del 24% dell’indice Nikkei 225.

I dettagli delle accuse rivolte a Kaufmann, uno dei pochi dirigenti stranieri alla guida di una grande azienda giapponese, restano limitati.

Il Giappone applica norme severe sull’uso e l’importazione di droghe, come dimostra il caso del 2015 in cui un dirigente della Toyota è stato arrestato per aver importato ossicodone.

In passato, Olympus ha dovuto affrontare scandali aziendali. Tredici anni fa, il suo primo CEO straniero, Michael Woodford, ha denunciato una grave frode contabile legata a pagamenti in eccesso in acquisizioni, che avevano nascosto delle perdite.

Poco dopo, Woodford fu licenziato e perse la gara per riprendere il controllo dell’azienda.

Ad agosto, Olympus ha abbassato le sue previsioni di utile operativo per l’intero anno a causa delle difficoltà di crescita riscontrate negli ultimi anni.

Gli analisti di Citigroup hanno dichiarato che, nonostante la situazione fosse spiacevole, Olympus l’ha gestita in modo appropriato. Hanno aggiunto che il comitato di nomina dell’azienda sta valutando le opzioni per un nuovo CEO, con Takeuchi, leader dell’iniziativa Transform Olympus, considerato una scelta forte.