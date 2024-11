Il token del Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE) di Musk raggiunge un valore di 52 milioni di dollari

Il token del Department of Government Efficiency (DOGE) è salito alle stelle e ha raggiunto il suo massimo storico dopo il comizio di Donald Trump al Madison Square Garden, che ha riscosso un enorme successo. Il token è salito a un massimo di $ 0,05345, ottenendo una capitalizzazione di mercato di oltre $ 52 milioni.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Raduno di Trump al Madison Square Garden

Copy link to section

L’impennata dei token DOGE si è verificata dopo che Donald Trump si è presentato con Elon Musk e altri importanti conservatori al Madison Square Garden, il famoso locale del profondo stato blu di New York.

Advertisement

In questo libro, Trump sta cercando di ribaltare la situazione in uno Stato che non ha votato per un presidente repubblicano da decenni e che è ampiamente considerato altamente progressista.

I sondaggi mostrano che Trump è significativamente dietro Kamala Harris a New York. Tuttavia, il fatto che sia riuscito a riempire l’arena MSG da 19.500 posti è un bello spettacolo che potrebbe spingere più persone a votare per lui.

Nella sua dichiarazione, Elon Musk, che ha versato oltre 130 milioni di dollari per la rielezione di Trump, ha detto che sarebbe stato lieto di servire nell’amministrazione. Come capo del Department of Government Efficiency, ha detto che avrebbe lavorato per tagliare oltre 2 trilioni di dollari di sprechi governativi.

Una politica governativa del genere sarebbe impressionante, dal momento che il governo spende trilioni di dollari in più di quanto incassa ogni anno. Di conseguenza, i dati mostrano che il debito pubblico degli Stati Uniti è balzato a oltre 35,8 trilioni di dollari, pochi mesi dopo aver superato il livello di 35 trilioni di dollari.

La sfida, tuttavia, è che gli Stati Uniti hanno poco spazio per tagliare questa spesa, poiché la maggior parte di essa va a Medicare e Medicaid, alla previdenza sociale, alla difesa e agli interessi sul debito. Pertanto, qualsiasi potenziale taglio riguarderebbe la spesa discrezionale, che è una piccola quantità.

L’altra sfida è che le politiche di Donald Trump porterebbero a più deficit, il che renderebbe una situazione già pessima ancora peggiore. Ad esempio, ha promesso di apportare più tagli fiscali, che dovrebbero aumentare il deficit di oltre 7,5 trilioni di dollari in dieci anni.

Pertanto, sebbene gli obiettivi di Elon Musk per il Dipartimento per l’efficienza governativa siano buoni, difficilmente funzioneranno.

Ricordatevi che gestire il governo è diverso dal gestire un’azienda privata come X, dove Musk ha tagliato oltre 6.000 dipendenti.

I token di Donald Trump valgono milioni

Copy link to section

Il Department of Government Efficiency non è l’unico token politico che ha avuto successo quest’anno. Il token MAGA (TRUMP) è salito alle stelle, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre 172 milioni di $.

Allo stesso modo, il token MAGA Hat (MAGA) è salito del 21% negli ultimi sette giorni, portando la sua valutazione a $ 80 milioni. Doland Tremp (TREMP) e Super Trump (STRUMP) hanno guadagnato una capitalizzazione di mercato di oltre $ 31 milioni e $ 18 milioni.

D’altro canto, Kamala Horris (KAMA) e Kumala Herris (MAWA) hanno una capitalizzazione di mercato rispettivamente di 7,6 milioni di dollari e 4,4 milioni di dollari.

Questa divergenza è dovuta principalmente al fatto che Donald Trump è visto in modo più favorevole dai trader di criptovalute. Per prima cosa, i dati su Polymarket mostrano che le sue probabilità di vincere le elezioni generali di novembre hanno continuato a salire di recente.

Ha una probabilità del 65,6% di vincere le elezioni, contro il 34,3% di Harris. Le sue probabilità su Kalshi sono salite al 62%, mentre quelle su PredictIt sono salite al 61%.

Tuttavia, è ancora troppo presto per dire se vincerà, poiché i dati dei sondaggi mostrano che la gara tra i due è molto più serrata del previsto. I dati del New York Times indicano che le probabilità nella maggior parte degli stati in bilico si sono ridotte.

L’ascesa delle monete meme

Copy link to section

L’aumento del token del Dipartimento per l’efficienza governativa rientra nella domanda in corso di monete meme.

I dati raccolti da CoinGecko mostrano che questi token hanno ora un valore di oltre 60 miliardi di dollari, il che significa che sono più grandi di aziende famose come AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers e Norfork Southern.

Le più grandi di queste monete meme hanno temi come gatti, cani e persino capre. Più di recente, con l’aiuto di generatori di monete meme come Pump.fun e Sunpump, è diventato facile per le persone generare i propri token.

Di conseguenza, i token basati sui titoli delle notizie sono diventati popolari. Ad esempio, gli sviluppatori hanno lanciato il token Moo Deng, basato su un ippopotamo pigmeo che è diventato virale qualche mese fa.

Questa tendenza probabilmente continuerà, dato che le monete meme sono diventate il modo più semplice per fare soldi al giorno d’oggi.

Queste monete meme hanno avuto successo anche a causa delle crescenti probabilità che il prezzo di Bitcoin raggiunga un nuovo massimo storico. I dati di Polymarket prevedono che la moneta ritesterà la resistenza a $ 73.800 e la supererà quest’anno.