L’economia tedesca fatica a riprendersi: stiamo andando verso un decennio perduto?

L’economia tedesca, considerata il cuore dell’Europa, mostra preoccupanti segnali di declino.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Un tempo celebrata per la sua resilienza, l’economia tedesca si distingue oggi come quella con la crescita più lenta tra i paesi del G7 e dell’Eurozona.

Advertisement

Le recenti previsioni del FMI indicano una contrazione prevista dello 0,2% nel 2024 e una crescita di appena lo 0,8% nel 2025, ben lontana dalla robusta espansione un tempo associata al leader industriale europeo.

Un disavanzo di bilancio superiore ai 40 miliardi di euro, unito al crollo delle entrate fiscali, che si prevede saranno inferiori di 60 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, dipinge il quadro di un Paese in stallo economico.

E mentre sia le piccole imprese che i giganti aziendali stringono la cinghia, alcuni si chiedono se la Germania non sia sull’orlo di un “decennio perduto”.

I costi della dipendenza della Germania

Copy link to section

Per decenni, il successo della Germania si è basato sulla sua capacità di fornire beni di alta qualità in tutto il mondo, in particolare a mercati come la Cina.

Le esportazioni rappresentano quasi la metà del PIL tedesco, una quota molto più elevata rispetto ad altre grandi economie, rendendo il Paese vulnerabile quando la domanda diminuisce.

Oggi le esportazioni tedesche verso la Cina sono in calo, soprattutto nei settori automobilistico e meccanico.

Aziende come Deguma, che produce macchinari industriali, sono alle prese con il ritardo degli ordini da parte dei clienti, adducendo come causa l’incertezza economica e la domanda instabile.

Questo crollo delle esportazioni ha messo in luce i rischi di un’economia fortemente dipendente dai mercati esterni.

E poiché la Cina si rivolge sempre più ai fornitori locali e il commercio globale rallenta, l’eccessiva dipendenza della Germania dalle esportazioni potrebbe rappresentare un problema per la crescita a lungo termine.

Il governo tedesco ha già dovuto rivedere al ribasso le sue proiezioni fiscali, il che dimostra quanto diffuse siano queste pressioni economiche.

Il sogno verde, a caro prezzo

Copy link to section

L’ambizioso programma tedesco Energiewende , o “transizione energetica”, aveva lo scopo di posizionare il Paese come leader nelle iniziative per il clima, spingendo verso l’adozione di energie rinnovabili.

Si prevede che entro il 2025 i sussidi per le energie rinnovabili raggiungeranno i 18 miliardi di euro, il che rappresenterà un impegno finanziario considerevole.

Tuttavia, la transizione ha avuto un costo elevato per l’industria tedesca. Per le aziende più piccole in particolare, assorbire queste spese energetiche si è rivelato impegnativo.

La dipendenza della Germania dall’energia russa, resa ancora più evidente dalle interruzioni dell’approvvigionamento che hanno fatto impennare i costi in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022, ha complicato ulteriormente il passaggio alle energie rinnovabili.

Mentre il governo mira a rendere l’economia tedesca climaticamente neutra, i critici sostengono che la rapida attenzione all’energia verde sta facendo aumentare i costi operativi e compromettendo la competitività, soprattutto tra le industrie tradizionali che dipendono da energia a prezzi accessibili.

Allo stesso tempo, la decisione della Germania di abbandonare gradualmente l’energia nucleare dopo il disastro di Fukushima del 2011 ha reso il Paese maggiormente esposto alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia.

Per ora, le aziende stanno sopportando il peso dell’aumento dei costi e di uno scenario energetico incerto che non si è ancora stabilizzato.

Alcune aziende tedesche si stanno adattando alla svolta green del Paese, vedendo un’opportunità nella spinta verso soluzioni sostenibili.

GNV, un’azienda che produce componenti geotermici, ha segnalato un aumento del 400% degli ordini quest’anno, in quanto aumenta la domanda di tecnologie rispettose del clima.

Ampliando la propria forza lavoro e incrementando la produzione, GNV e aziende simili si stanno posizionando nell’emergente economia verde tedesca.

Questi successi indicano una potenziale via da seguire, sebbene rappresentino solo una frazione delle attività imprenditoriali più importanti del Paese.

Le divisioni politiche stanno bloccando l’azione economica

Copy link to section

Le sfide economiche della Germania sono aggravate dall’impasse politica, poiché il governo di coalizione guidato dal cancelliere Olaf Scholz fatica a concordare sulle politiche chiave.

La coalizione, un’insolita alleanza tra socialdemocratici, verdi e liberali, si scontra spesso su questioni come la regolamentazione del clima, la politica industriale e la riforma economica, lasciando i leader aziendali frustrati da ritardi e indecisioni.

Questa discordia ha avuto un impatto tangibile sull’economia.

Da un recente sondaggio è emerso che circa il 37% delle aziende tedesche sta valutando la possibilità di ridurre la produzione o di trasferire le proprie attività all’estero, in aumento rispetto al 31% dell’anno precedente.

La posizione ferma del Partito Verde sulle politiche climatiche ha creato tensioni all’interno della coalizione, suscitando critiche da parte sia delle aziende che dei leader locali.

In regioni come la Turingia, i titolari di aziende ritengono che l’aumento degli oneri normativi abbia soffocato la crescita, mentre gli ostacoli burocratici e le tasse elevate hanno ulteriormente indebolito la fiducia delle imprese.

Questa situazione di stallo politico, unita all’invecchiamento delle infrastrutture, è sempre più vista come un ostacolo alle riforme strutturali di cui la Germania ha bisogno per rimanere competitiva.

L’industria automobilistica tedesca è sull’orlo del baratro

Copy link to section

Essendo uno dei maggiori contributori al PIL del Paese, il settore automobilistico tedesco si trova ora alle prese con l’aumento dei costi, il calo della domanda di veicoli elettrici e la forte concorrenza dei produttori cinesi che offrono veicoli elettrici a prezzi accessibili.

La Volkswagen ha annunciato di recente la chiusura delle sue prime fabbriche in Germania, una decisione storica che riflette la crisi più ampia del settore automobilistico.

Aziende come BMW e Mercedes-Benz hanno abbassato le previsioni di profitto, citando la domanda più debole, soprattutto in Cina, un mercato che un tempo rappresentava una quota significativa delle loro vendite.

Gli effetti a catena si stanno facendo sentire in tutto il settore, con ripercussioni sui numerosi fornitori e sulle piccole imprese che supportano le case automobilistiche tedesche.

Questo cambiamento ha lasciato alcune case automobilistiche in difficoltà ad adattarsi. La Volkswagen, ad esempio, si è impegnata in misure di riduzione dei costi, tra cui licenziamenti e potenziali tagli alla produzione, per rimanere competitiva.

Ma con l’aumento delle perdite di posti di lavoro e l’indebolimento delle catene di fornitura, la crisi del settore inizia a farsi sentire nelle statistiche sull’occupazione in Germania.

La situazione è un segnale d’allarme per il futuro economico del Paese, data l’importanza del settore automobilistico per l’identità industriale della Germania e per l’economia in generale.

La Germania riuscirà a recuperare la sua resilienza economica?

Copy link to section

Le prospettive per la Germania sono diventate un punto focale di opinioni contrastanti, con recenti resoconti che esprimono sia ottimismo che cautela.

Un recente rapporto di Bloomberg suggerisce che la crisi economica tedesca “potrebbe concludersi”, con un leggero miglioramento della fiducia delle imprese.

L’indice delle aspettative Ifo, in aumento a ottobre, accenna a una potenziale stabilizzazione, in quanto settori come il turismo e l’IT mostrano crescita.

Per il settore dei servizi, che ha registrato dei guadagni nonostante le difficoltà del settore manifatturiero, gli ultimi dati offrono un barlume di speranza.

Tuttavia, la maggior parte degli economisti non ne è ancora convinta e sostiene che questo ottimismo potrebbe essere prematuro.

La base industriale della Germania è ancora in una posizione precaria. Nonostante alcune letture positive, i dati economici più ampi rivelano problemi radicati che continuano a frenare la crescita.

Con un deficit di entrate fiscali previsto in 5 anni pari a 60 miliardi di euro e un disavanzo di bilancio di oltre 40 miliardi di euro, le prospettive finanziarie della Germania lasciano presagire una situazione di stallo economico anziché di ripresa.

La maggior parte delle industrie tradizionali deve ancora fare i conti con l’aumento dei costi, le incertezze energetiche e gli ostacoli politici.

Gli esperti sostengono che sono necessarie urgenti riforme strutturali per ridurre i costi energetici, semplificare le normative e ricostruire le infrastrutture tedesche.

La situazione di stallo politico all’interno del governo di coalizione ha ritardato le riforme necessarie e un recente sondaggio indica che il 37% delle aziende sta ora valutando la possibilità di delocalizzare o ridurre la produzione a causa di questi oneri.

Una cosa è certa: la pressione sull’economia tedesca è più intensa che mai. Il suo percorso futuro richiederà un’azione decisa per colmare il divario tra i punti di forza industriali tradizionali e le esigenze di un’economia verde.

Per ora, la possibilità di perdere un decennio diventa sempre più alta con il passare dei mesi, lasciando la più grande economia europea a un bivio in cui ogni decisione potrebbe definire il futuro del Paese.